Revuelto SV: Lamborghini schärft den V12-Plug-in-Hybrid für die Rennstrecke

Lamborghini hat den Revuelto SV vorgestellt. Die erste Performance-Ableitung des 2023 eingeführten Plug-in-Hybrid-Supersportlers Revuelto trägt wieder das Kürzel „Super Veloce“ (SV) und ist auf 1963 Exemplare für die „treuesten Kunden und Sammler der Marke“ begrenzt. Der Revuelto SV bleibt beim Antriebskonzept des Basismodells: Ein 6,5-Liter-V12-Saugmotor arbeitet mit drei Elektromotoren und einem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe zusammen.

Die Systemleistung steigt gegenüber dem 1015 PS starken Revuelto auf 1065 PS beziehungsweise 783 kW. Lamborghini nennt zudem ein maximales Systemdrehmoment von 1425 Nm, 2,4 Sekunden für den Sprint von 0 auf 100 km/h und 6,7 Sekunden bis 200 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 348 km/h angegeben. Der V12 selbst leistet weiterhin 825 PS (607 kW) und dreht nach Herstellerangaben bis 9500/min.

Eine wesentliche technische Änderung betrifft den Hochvoltspeicher, dessen Kapazität Lamborghini auf 7,3 kWh vergrößert hat. Beim regulären Revuelto kommt eine deutlich kleinere Batterie mit 3,8 kWh zum Einsatz. Das neue Akkupaket soll vor allem eine länger reproduzierbare Leistungsabgabe unter hoher Belastung ermöglichen. Die Elektrifizierung dient beim Revuelto SV damit weiterhin nicht primär einer großen rein elektrischen Reichweite, sondern der Leistungssteigerung, dem Elektro-Allradantrieb und der aktiven Drehmomentverteilung an der Vorderachse.

Auch Aerodynamik und Fahrwerk wurden überarbeitet. Lamborghini beziffert den gesamten Abtrieb auf 80 Prozent mehr als beim Revuelto und nennt zugleich eine um 60 Prozent verbesserte Relation von Abtrieb zu Luftwiderstand. Hinzu kommen manuell einstellbare, vom GT3-Rennsport abgeleitete Dämpfer, neue Zentralverschlussräder und speziell entwickelte Bridgestone-Reifen. Beim neuen Fahrmodus „Pilota“ lässt sich die Traktionskontrolle über fünf Stufen an unterschiedliche Streckenbedingungen und Reifenstände anpassen.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Inhalt entsperren“. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren

Neu ist zudem die Carbon-Keramik-Bremsanlage CCM-R Plus mit 420 Millimeter großen Scheiben an der Vorder- und 410 Millimeter großen Scheiben an der Hinterachse. Lamborghini gibt für den Revuelto SV einen Bremsweg von 110 Metern aus 200 km/h an. Ein neuer 6D-Sensor erfasst Längs-, Quer- und Vertikalbeschleunigung sowie Nick-, Roll- und Gierrate und liefert Daten an die integrierte Fahrdynamik- und Bremsregelung.

„Mit einer vom Lamborghini-Werksfahrer Marco Mapelli gefahrenen Rundenzeit von 1:41,6 wurde der Revuelto SV zum schnellsten Serienfahrzeug, das jemals auf dem Hockenheimring erfasst wurde“, unterstreicht das Unternehmen. Der reguläre Revuelto kostet ab 500.000 Euro. Für den weiter verschärfte Revuelto SV ruft Lamborghini laut Berichten mindestens 583.000 Euro auf.

„Der Revuelto SV hebt das Potenzial des Revuelto auf ein noch höheres Niveau und das, obwohl das Fahrzeug bereits neue Benchmarks bei der Leistung und der Fahrpräzision gesetzt hat. Jedes Element wurde entwickelt, um das Erlebnis hinter dem Lenkrad noch intensiver, direkter und fesselnder zu gestalten“, so Unternehmenschef Stephan Winkelmann. „Das ist die Lamborghini-DNA in ihrer reinsten Form: ein Supersportwagen, der dafür konzipiert wurde, Grenzen zu überschreiten und kompromisslose Emotionen zu vermitteln.“