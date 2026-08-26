Waymo bereitet autonomen Fahrdienst in München vor

Waymo verkündet, in München den Grundstein für einen vollautonomen Fahrdienst legen zu wollen. Das im Heimatmarkt USA bereits länger aktive Unternehmen verweist dabei auf bisher mehr als 20 Millionen autonome Fahrten sowie Hunderttausende kommerzielle Fahrten pro Woche. In den kommenden Wochen sollen die ersten Fahrzeuge auf den Straßen der bayerischen Metropole unterwegs sein, vorerst jedoch manuell gesteuert.

Vorgesehen sind zunächst die Kartierung des Straßennetzes und erste Testfahrten mit speziell geschultem Fachpersonal am Steuer. Gegen Ende 2027 soll der Fahrdienst für die Öffentlichkeit zugänglich werden. Bis dahin will Waymo sein autonomes System, den „Waymo Driver“, in der Erprobungsphase auf die Besonderheiten des Münchner Verkehrs abstimmen.

„München zählt weltweit zu den absoluten Top-Standorten für Mobilität und Technologie. Dass wir nun Teil dieser Stadt werden, ist ein bedeutender Schritt beim Ausbau unserer weltweiten Präsenz“, so Tekedra Mawakana, Co-CEO von Waymo. „Bei allen Schritten zur Vorbereitung unseres Fahrservices steht das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger an oberster Stelle. Wir werden in den Aufbau eines lokalen Flottenbetriebs investieren, hochqualifizierte Arbeitsplätze schaffen und allen Menschen in München – egal ob sie hier leben oder zu Besuch sind – einen sicheren und zuverlässigen Service anbieten.“

Der Parlamentarische Staatssekretär Christian Hirte bezeichnet autonomes Fahren als Schlüssel zur Mobilität der Zukunft und verweist auf den bereits geschaffenen Rechtsrahmen in Deutschland. Nach seinen Angaben plant Waymo die erstmalige Markteinführung autonomer Fahrzeuge in Deutschland im Regelbetrieb. Florian Herrmann, Leiter der Bayerischen Staatskanzlei, nennt autonomes Fahren ebenfalls eine Schlüsseltechnologie und verweist auf Automobilhersteller, Zulieferer, Forschung, Start-ups und die KI-Landschaft in Bayern. Er kündigt an, Rahmenbedingungen weiter zu verbessern, Bürokratie abzubauen und regulatorische Hürden zu beseitigen.

Waymo nennt Sicherheit und Zusammenarbeit als besonders wichtige Werte für den Start in München. Das Unternehmen steht nach eigenen Angaben mit Politik und Behörden auf allen Ebenen im Austausch, um Genehmigungen und Zulassungsschritte für einen Betrieb in Deutschland auf den Weg zu bringen. Der Fahrdienst soll den bestehenden Nah-, Rad- und Fußverkehr ergänzen. Gemeinsam mit München verfolgt Waymo nach eigenen Angaben die Vision einer nachhaltigen, integrierten Mobilität mit sichereren Straßen und besser zugänglicher Mobilität.

Die Kartierungsfahrten wird das Unternehmen in München laut Medienberichten zunächst voraussichtlich noch mit Elektroautos auf Basis des Jaguar I-Pace und der fünften Generation der Waymo-Technik durchführen. Für den geplanten Rollout im nächsten Jahr soll der Einsatz des neuen „Gen6 Driver“ wahrscheinlich sein, der die Hardware-Kosten senken soll. Dieses System soll künftig in E-Autos wie dem Hyundai Ioniq 5 und dem Zeekr RT zum Einsatz kommen.