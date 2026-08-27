Clever Tanken baut „Clever Laden“ zur Ladeplattform aus

Wer sein Elektroauto öffentlich lädt, muss häufig zwischen verschiedenen Lade-Apps, Ladekarten und Tarifen wechseln. Der Dienst „Clever Tanken“ setzt hier an und baut den App-Bereich „Clever Laden“ zur Ladeplattform aus. Durch die Kooperation mit dem Berliner Start-up Cariqa können Nutzer öffentlich zugängliche Ad-hoc-Ladesäulen suchen, Preise anbieterübergreifend vergleichen sowie Ladevorgänge direkt in der App starten und bezahlen.

Mit der API-basierten Zahlungslösung Cariqa Connect erhält Clever Laden Zugriff auf die direkten Preise angeschlossener Ladestationsbetreiber. Zuvor basierten die Preisinformationen auf verschiedenen verfügbaren Quellen und Meldungen von Nutzern. Eine flächendeckende Abbildung war kaum möglich, weil Ad-hoc-Preise nicht zentral erfasst werden und viele Betreiber ihre Tarife nicht systematisch bereitstellen. Nach der Auswahl einer Ladesäule mussten Nutzer den Ladevorgang zudem über das Bezahlsystem an der Station oder über eine andere App freischalten und abrechnen.

Durch Cariqa könnten Betreiber ihre Preise künftig direkt in Clever Laden bereitstellen, statt sie ausschließlich über klassische Roaming-Netzwerke anzubieten. Aufschläge durch Zwischenhändler entfielen, zugleich könnten die Betreiber ihre Preisgestaltung selbst steuern, wirbt Clever Tanken. „Darüber hinaus erlangen auch kleinere Anbieter eine größere Sichtbarkeit für ihre Ladeinfrastruktur.“ Die Verantwortlichen betonen, dass man die Preise der Betreiber unverändert weitergebe.

Ladepunktbetreiber können unter anderem Tag- und Nachttarife oder Smart Pricing einsetzen, bei dem Preise stundengenau anhand der erwarteten Nachfrage an einer Station festgelegt werden. In ruhigen Zeiten können Rabatte gelten, während in Stoßzeiten ein Aufschlag möglich ist. Die Preise werden unabhängig vom Modell bis zu eine Woche im Voraus festgelegt, sodass E-Auto-Fahrer sie in der App sehen und ihr Laden nach günstigeren Zeitfenstern planen können.

„Bei der Entwicklung von Cariqa hatten wir ein Ziel: Das Laden und Bezahlen von Elektrofahrzeugen muss deutlich einfacher, transparenter und fairer funktionieren“, sagt Mitgründerin Tamara Ciullo. „Statt nur eine weitere Lade-App zu entwickeln, wollten wir die grundlegende Infrastruktur des Marktes verändern und es Ladestationsbetreibern ermöglichen, ihre Energie direkt an Fahrerinnen und Fahrer zu verkaufen. Genau das ermöglichen wir nun auch durch die Partnerschaft mit Clever Tanken.“

„Wir sehen großes Potenzial darin, den Markt für das öffentliche Laden von E-Fahrzeugen transparenter und fairer zu gestalten“, erklärt Steffen Bock, Gründer und Geschäftsführer von Clever Tanken. „Mit der Integration von ‚Cariqa Connect‘ entwickelt sich ‚Clever Laden‘ von einer reinen Vergleichsplattform zu einer zentralen Anlaufstelle für die Suche, den Preisvergleich, den Start und die Bezahlung öffentlicher Ad-hoc-Ladevorgänge.“