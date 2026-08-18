Megawatt-Laden für E-Autos laut Fraunhofer-Forscher „nicht der entscheidende Punkt“

Im Rahmen der Messe-Frankfurt-Publikation „Gateway to Automotive“ wurden die technologischen Entwicklungen im Bereich des Megawatt-Ladens thematisiert. Andreas Hensel vom Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE bewertet die Demonstration von Ladeleistungen im Megawattbereich durch Chinas Stromer-Riesen BYD als technisch machbar, ordnet dies jedoch primär als Marketinginstrument und Signal ein. Für die breite Mobilitätswende sei eine solche Leistung nicht zwingend erforderlich.
Im Bereich der Pkw liegt der Engpass laut Hensel nicht primär bei der maximalen Ladeleistung. Während im CCS-Bereich bei 800-Volt-Fahrzeugen heute etwa 400 Kilowatt möglich seien, erreichten viele aktuelle E-Autos diese Werte nicht dauerhaft. Die wesentlichen Herausforderungen lägen vielmehr beim Netzanschluss und der Wirtschaftlichkeit. Technisch seien Komponenten wie Batterie, Leistungselektronik, Kabel und Kühlung mit heutigen Lösungen beherrschbar, was jedoch die Kosten auf Fahrzeug- und Infrastrukturseite erhöhe.
Ein zentrales Problem stellt der Netzausbau dar, da die Zeitkonstanten für solche Maßnahmen sehr lang sind. Netzbetreiber müssen über Jahre planen: So wird beim Unternehmen Netze BW davon ausgegangen, dass sich die Kapazitäten im Verteilnetz innerhalb der nächsten zehn Jahre verdoppeln müssen. Für den Pkw-Bereich wird die bestehende und geplante HPC-Infrastruktur (High Power Charging) von Hensel als ausreichend erachtet, da die Masse der Fahrzeuge Ladeleistungen zwischen 100 und 150 Kilowatt benötigt.
„Megawatt-Laden ist für Pkw aus meiner Sicht nicht der entscheidende Punkt“, so der Experte. Im Gegensatz dazu bestehe für den Schwerverkehr, insbesondere für Langstrecken-Lkw, ein Bedarf an deutlich höheren Leistungen. Während regionale Einsätze mit CCS abgedeckt werden könnten, erfordere der Fernverkehr an Logistikstandorten und Pausenplätzen eine leistungsstarke Infrastruktur entlang der Hauptachsen.
Kommentare
M. meint
Wie schon einige Male gesagt: technisch beeindruckend, keine Frage.
Aber am Ende zählt die Pausenzeit, die Menschen tatsächlich „üblicherweise“ machen. Sicher, da gibt es die km-Bolzer, die jeden Tag 1000 km möglichst ohne Pause abreißen wollen, und da gibt es die Familien mit kleinen Kindern, die alle 2-3 Stunden auch mal 1 oder 1,5 Std. Pause machen müssen, damit der Nachwuchs nicht das Auto zerlegt.
Die meisten Menschen werden nach 3 Stunden Fahrt mindestens 20 Minuten Pause brauchen. Das machen – wenn man nachbohrt – auch die, die BEV grundsätzlich ablehnen.
Von daher ist „20 Minuten“ meine Untergrenze, 5 Minuten mehr sind kein Unfall, bei 30 wird’s langsam zäh. Alles unter 15 wäre für mich Stress, weil ich mich nicht wegen Blockiergebühr zum Auto hetzen lassen will – außer, man lädt weiter Richtung 100%. Wird beim BYD aber auch nix.
Wichtiger ist für mich, dass mein Auto mich nicht zur Ladepause zwingt, bevor ICH Pause machen will. Auf Langstrecke sollten daher reale 400-450 km bis 10% schon drin sein, und 80-10 nicht weniger als 350 km.
Dann hab ich keine Einschränkungen. Das wird den meisten Menschen ebenso gehen, zumal die meisten außerhalb vom Urlaub kaum auf der Autobahn laden.
Die MW-Infrastruktur für PKW sehe ich klar beim „Veranstalter“. Soll machen und bezahlen, wer Spaß daran hat. Die km-Bolzer können sich ja beteiligen.
H24menie meint
Nio, Onvo, Firefly: für fast alle Geldbörsen, netzschonend und netzdienliche Stationen, Auto in 3-5min bei 90%
Für weitere langfristige und positive Umweltaspekte sind die kurzsichtigen Kommentatoren noch nicht bereit, wenn sie der Meinung sind, das die „meisten“ eine Wallbox haben.
eBikerin meint
„Auto in 3-5min bei 90%“ braucht in Deutschland niemand – ausser er will das alte Tankstellenfeeling wieder haben. Ich kenne mittlerweile einige Leute mit eAuto – aber zum „Laden“ fährt da irgendwie keiner. Da wird neben dem Einkauf geladen (zB) und der dauert nunmal viel länger als 3-5 Minuten. In Chinesischen Megacities wo die Leute tatsächlich zum Laden fahren sieht das anderes aus – aber hier?
Futureman meint
Für die meisten E-Auto-Fahrer liegt der größte Vorteil in der Möglichkeit zu Hause Laden zu können. Dabei kommt es kaum auf die Ladegeschwindigkeit an. Und da 99% der Autos zu mehr als 95% der Zeit stehen und nicht fahren, ist statistisch die Ladezeit eigentlich kein Problem.
Aber gut, dass es trotzdem viele Möglichkeiten gibt, dieses „Problem“ zu lösen. Denn so langsam gehen den E-Auto-Gegnern die Argumente aus. Inzwischen wird lieber auf verschiedene E-Auto-Hersteller untereinander Negatives hervorgehoben. Dabei haben (fast) alle E-Modelle mehr Vorteile als Verbrenner-Fahrzeuge.
Powerwall Thorsten meint
Schneller – höher – weiter !!!
Die Frage ist zu welchem Preis macht das für die Masse Sinn?
Es geht nämlich nicht darum, dass irgendwelche Vertreter die jeden Tag angeblich 600 km Autobahn ballern müssen nur 5 Minuten Ladezeit haben und die Rest der Republik das dann entweder über den umgelegten Preis pro Kilowattstunde oder über deutlich teure Fahrzeuge, was Leistungselektronik oder Batterien betrifft, bezahlen müssen beziehungsweise wollen.
Heute muss ich David ja ausnahmsweise einmal ein loben, da er hier ganz ohne Tesla Bashing ausgekommen ist und endlich eingesehen hat, dass man nach 300 km durchaus einmal eine Kaffee-Pause machen kann.
Umparken im Kopf hilft manchmal wirklich – einfach mal ausprobieren.
Dirk meint
Das sind ja alles Spitzenwerte. Für die Ladezeit entscheidender sind die „Flächen unter der Ladekurve“, also das Integral der Kurve, sprich die Ladungsmenge, die in einer bestimmten Zeit geladen werden kann.
Wenn ich mir da Tesla anschaue, die mit 270kW werben, die aber nach 5min schon auf Marktmittelwerte zusammenbrechen, dann finde ich das lächerlich bis betrügerisch.
Unserer Stellantis hat nominal 100kW (Spitzenwert 105kW), brummt aber unter guten Bedingungen auch bei 98% noch mit 41kW ! (Bild vorhanden), die Kurve selbst weiss ich nicht genau, aber das bullert auch nach 1/2h noch mit 70-80kW, DAS ist sinnvoll, kein toller Spitzenwert für 3min.
BeatthePete meint
Jein, Dreiecksprofile sind gut wenn man oft aber kurz lädt, recht wenig verbraucht und es viele Lader gibt.
Bei aktuellen Ladegeschwindigkeiten will man ein Rechteckprofil, mit einer langen, ausreichend hohen Seite.
Beim 10-80% in <10 Minuten Laden, da ist das Ladeprofil volllommen egal :)
Htr meint
Das dürfte wohl den meisten inkl. mir reichen.
Allerding rede ich von 300km Autobahn mit 130-150kmh und 15min laden.
Bisher kostet ein Eauto mit 60er Akku und mieser Ladeleistung 30k.
Htr meint
Das dürfte wohl den meisten inkl. mir reichen.
Allerding rede ich von 300km Autobahn mit 130-150kmh und 15min laden.
Bisher kostet ein Eauto mit 60er Akku und mieser Ladeleistung 30k.
Stefan meint
Warum kommt bei diesen Experten eigentlich nie zur Sprache, dass die Megawatt-Charger von BYD einen Pufferspeicher haben? Und zur Wirtschaftlichkeit wird sich der Hersteller womöglich durchaus Gedanken gemacht haben …?!
Pse meint
Und warum wird nich kommuniziert das der Speicher nur 170kWh (oder 190kWh) ist und das BYD von 100kW Netzeinspeisung spricht?
Also 3 Fahrzeuge geflasht pro Tag und danach lädt man mit 100kW?
Es ist nur marketing, differenzierung und Geld rausschmiss wegen paar minuten. Dazu erwärmt sich diese Akku so viel, das man deswegen über 70 Grad riskiert?
Auch wenn ich 125kW AC/DC und / oder DCDC module benutze, benötige ich 8 dafür. Dann Akkus, wer soll das bitte bezahlen?
Und dann soll ich noch blockiergebühren bei Pinkelpause Zahlen?
Alles nur Unfug.
Mäx meint
Ob das Megawatt Charging ist oder was anderes.
Ich halte Ladezeit aber schon für relevant.
Wenn ich alle 200-300km 10 Minuten rausfahre oder 25 Minuten ist schon irgendwie ein Unterschied.
Ich sehe 10-80% in ca. 10 Minuten als optimal an wenn der Akku groß genug bzw. das Auto effizient genug ist um damit 300km nachzuladen.
Einzig die echten Dieseldieters die nach 1.000km nur 5 Minuten Pause machen wollen sind dann nicht abgedeckt, aber gut.
Ich halte das auch für relevanter als die Akkus immer größer werden zu lassen, Richtung 200kWh und so weiter.
MK meint
Sehe ich wie das Fraunhofer Institut: Der Vorteil beim BEV ist doch grade, dass man die Lade-Zeit anderweitig sinnvoll nutzen kann und nicht beim Auto bleibt. Eine halbe Stunde Ladezeit ist also super, alles darunter aus meiner Sicht keine Besserung.
CaptainPicard meint
Solche Statements werden ähnlich gut altern wie „niemand wird jemals mehr als 640 KB Speicher brauchen“.
Selbstverständlich wird sich schnelleres Laden durchsetzen und der Standard werden. Ich bin jetzt lang genug in der E-Auto-Bubble dass ich diese Entwicklung nicht erst einmal sondern bereits mehrmals erlebt habe. Die i-MiEV-Fahrer waren damals völlig glücklich ohne Schnellladen. Mit guter Planung reicht AC, warum sollte man schneller als in 8 Stunden laden wollen? Dann kamen die Leaf- und i3 Fahrer die völlig glücklich waren mit 50 kW DC-Laden. Warum sollte man schneller als in 45-60 Minuten laden wollen? Nun stehen wir bei 20-30 Minuten bei den meisten Neuwagen und fragen ernsthaft warum jemals jemand in unter 10 Minuten laden möchte?
Warum nicht? Wer eine längere Pause machen möchte kann sie doch trotzdem machen. Wer nicht, der freut sich dass es weniger lang dauert.
Pse meint
Weil es zu viel kostet. Um von 500kW auf 1MW zu kommen muss man die doppelte menge an modulen kaufen, eine Batterie dazu. Und dan jeder miliohm der sich dem 1000A in den weg stellt kostet 1kW Verlustleistung und die zahlst du bei jedem Laden doppelt da du die 1kW Leistung kühlen muss. Und es gibt etliche miliohms die man dort findet.
Bei 500kW kostet jeder miliohm nur 250W Verlustleistung.
Und dabei kommt die baterie au 70 Grad trotz der Kühlung? Ist es klug zu erlauben dies pack so zu erhitzen?
Also Batterie kostet etwas, doppelte Anzahl an Modullen kostet etwas, Verlustleistung kostet 4 mal so viel und Lebenszeit vom Akku wird dabei nich gerade erhöht oder?
Und das alles wegen 5 minuten? Reines Marketing..
Und wer es bezahlt?
CaptainPicard meint
Ich bin sicher damals konnte man sich auch nicht vorstellen wie jemals mehrere MB oder gar GB an Speicher für den Endkunden leistbar (und kühlbar) hätten sein können.
Wer weiß schon welche Ladeströme Batterien in Zukunft vertragen, wie günstig Pufferspeicher sein werden um die Kosten des Netzanschluss zu drücken, etc. Du extrapolierst vom Status Quo in die Zukunft ohne jegliche technologischen Fortschritte mit ein zu berechnen.
SB meint
Das wird nur passieren, wenn ein Pufferspeicher nichts (also genau 0 €) kostet oder ein relevanter Teil der Autofahrer für wenige Minuten Zeitersparnis einen erheblichen Mehrpreis bezahlt.
Es mag sein, dass 640 kB heute nicht mehr reichen, aber vielen Autofahrern reicht eine miese aber minimal billigere Verbundlenkerachse und ein billiger Frontantrieb. Wer einen Frontkratzer mit Rumpelfahrwerk fährt, zahlt genau 0 € mehr für einmal im Jahr 5 Minuten schneller Laden. Und das ist die Mehrheit auf unseren Straßen.
David meint
Der Punkt ist, dass anders als in China, in Europa der Ladevorgang unterwegs einen anderen Stellenwert hat.
In China ist man vielfach gezwungen, ein NEV zu fahren, hat aber zu Hause keine eigene Wallbox. Entsprechend hoch ist der Druck der Hersteller, sich im gnadenlosen Konkurrenzkampf über eine extrem hohe Ladegeschwindigkeit zu differenzieren, um das zeitliche Gap zum tanken zu schließen.
Bei uns hat der Elektroautofahrer zu einem hohen Prozentsatz zu Hause eine Wallbox. Wenn er viel fährt, ist das idR geschäftlich und da ist nach drei Stunden eine Ladepause von 20 Minuten durchaus willkommen, um mal in Ruhe durch die relevanten fMails zu gehen oder Freigaben in den Systemen zu tätigen. Das wissen natürlich die Schergen hier gar nicht.
Trotzdem wird auch hier die Ladegeschwindigkeit langsam immer höher werden. Nur eben nicht zergliedert als Pseudo-Alleinstellungsmerkmal einzelner Hersteller, sondern als Folge einer fortschreitenden technischen Entwicklung in der Fläche. Indessen haben wir schon einen guten Ausbau mit 400 kW und „nächste Station“ scheinen 600 kW zu werden.
Jörg2 meint
Vielleicht wäre es deutlicher, wenn in der Überschrift statt „Auto“ „Pkw“ stehen würde.
Bei den Frachtverkehren und im städtischen Busverkehr (und wohl auch bei Lösungen für batteriebetriebene Regionalbahnen, Flugzeuge, Baustellentechnik…) ist Megawattladen wohl gut zu gebrauchen. Ich kann mir gut vorstellen, dass im Laufe der Zeit sich die Frage stellen wird, ob man bei den Komponenten/Ladesäulen zwei getrennte Leistungsstufen weiterhin produzieren/anbieten will oder ob es kaufmännisch sinnvoller ist, die größere Stufe in höheren Stückzahlen zu produzieren (Stückkostensenkung) um dann flächendeckend letztentlich EINE Leistungsstufe/Technikfamilie (mal geteilt, mal per Doppellademöglichkeit gekoppelt) anzubieten.
ID.alist meint
Alpitronic hat nur einen Leistungsmodul von 50kW. Im Schrank stehen dann unterschiedlich viele dieser Leistungsmodule, je nach Bedarf.
Beim HYC50, nur 1, beim HYC200 4, usw.
Der Rest ist nur ein bisschen Gehäuse.
Du kannst nicht eine HYC400 für den Preis einer HYC200 oder gar HYC50 anbieten. Und wenn man die Leistungstuffen von den Ladesäulen trennt, so wie Kempower oder beim HYC1000 oder beim echten Tesla v4, dann ist man auch nicht auf nur 2 Anschlüsse beschränkt, und kann man viel mehr Autos gleichzeitig bedienen.
Übrigens:
Ein PKW (Personenkraftwagen) ist ein mehrspuriges Kraftfahrzeug, das nach gesetzlicher Definition vorwiegend zur Beförderung von höchstens neun Personen (einschließlich des Fahrers) bestimmt ist und ein zulässiges Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen nicht überschreitet. Im Alltag spricht man meist einfach vom Auto.
MichaelEV meint
Passable Idee gewesen, schon in wesentlich besserer Ausprägung umgesetzt (durch die genannten Beispiele)
Ich glaube, die Option von 1MW per CCS2 wird nicht häufig gezogen (außer es würde MCS beim LKW zum Teil verdrängen), aber die Option steht bei Alpitronic zur Verfügung.
eBikerin meint
„aber die Option steht bei Alpitronic zur Verfügung.“
nein – genau lesen. 1 MW steht nur bei MCS zur Verfügung – CCS2 maximal 600 kW.
Jörg2 meint
ID.
Danke für die Ergänzung.
Ja, unter Obst wird auch Apfel verstanden. Aber halt auch Birne. Wenn es denn nur um Äpfel geht, wäre „Apfel“ in der Überschrift möglicher Weise besser als „Obst“.
Dirk Müller-Paul meint
Dann baut man eben in Zukunft 100kW-Module, die kosten dann ja nicht das doppelte eines 50kW-Moduls.
eBikerin meint
Die 50 kW (bzw 62,5 kW beim HYC 1000) haben eben den Vorteil dass man die Last besser verteilen kann. Beispiel HYC400. Da kann zB ein Auto mit 50 kW Laden weil es nicht mehr kann – dafür kann das Auto daneben (wenn möglich) mit 350 kW laden. Wenn du 100er einbaust, würde der Ioniq eines bekannten Mitdiskutanten hier anstatt seiner maximal möglichen 50 kW aber 100 kW belegen – und der ix3 daneben würde nur 300 kW abbekommen.
hu.ms meint
Mir wüden die nächsten 100km in 5 min. nachladen reichen.
Also eine durchschnittliche ladeleistung von 240kwh.
Alle 300km 15min pause.
ID.alist meint
Kauf Dir ein BMW.
F. K. Fast meint
Mir würden 100kW völlig reichen, wenn das Auto entsprechend sparsam ist.
MrBlueEyes meint
Gibt es schon… heißt iX3… lädt in den ersten 10 Minuten ab ca. 10% SoC ganze 56 KWh nach… das reicht bei 130 Km/h für ca. 250 Km…