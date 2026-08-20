eMobility Excellence 2026: Die besten Ladedienste und Ladeapps

Der eMobility Excellence Report 2026 untersucht 20 relevante Ladedienste für die Nutzung öffentlicher Ladeinfrastruktur in Deutschland. Die Anbieter werden in freie MSPs (MSP = Mobility Service Provider), Ladedienste von Fahrzeugherstellern sowie CPO-MSPs (CPO = Charge Point Operator) mit begrenztem Roaming eingeteilt. Grundlage des Gesamtergebnisses sind Preis- und Tarifmodelle mit 35 Prozent, Netzwerkabdeckung mit 20 Prozent sowie Funktionsumfang und User Experience der Ladeapps mit jeweils 22,5 Prozent.

Der Ausbau der Schnellladeinfrastruktur ist dem Bericht zufolge in europäischen Kernmärkten in den vergangenen Jahren vielfach stärker vorangeschritten als der Bestand batterieelektrischer Fahrzeuge. Für Ladeinfrastrukturbetreiber ist diese Entwicklung mit Herausforderungen bei Auslastung und Wirtschaftlichkeit verbunden, während zugleich der Wettbewerbsdruck steigt. Bei einzelnen Ladediensten sind die Preise innerhalb eines Jahres um bis zu zehn Prozent gesunken. Zugleich gewinnen Treueprogramme, Nutzererlebnis und flexiblere Preismodelle an Bedeutung.

Für die Auswahl der teilnehmenden Ladeapps und die Gewichtung der Teilbenchmarks wurde eine Befragung mit 402 Personen herangezogen, von denen 84 Prozent reine E-Auto-Fahrer waren. Durchschnittlich werden 3,09 Ladeapps pro Person genutzt, 68 Prozent verwenden 1 bis 3 Apps. Gleichzeitig nimmt die Bedeutung der Netzwerkabdeckung als Auswahlkriterium ab, während transparente Preis- und Tarifmodelle sowie die Anforderungen an Ladeapps an Bedeutung gewinnen.

Preistransparenz spielt dabei eine zentrale Rolle: 96 Prozent halten Tarife für wichtig, 74 Prozent wünschen Preisangaben in den Stationsinformationen und 43 Prozent nennen fehlende Kostenangaben als Problem. Fehlerhafte Angaben zur Verfügbarkeit wurden 2026 zum meistgenannten Problem und lagen 13 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.

Sieger bei Tarifen, Funktionen und Nutzererlebnis

Bei den freien MSPs gewinnt EnBW mobility+ mit dem Vorteils-Tarif die Gesamtwertung mit 80 Punkten, gefolgt von weiteren EnBW-Tarifen und dem Maingau-Autostrom-Kundenpreis. Unter den Hersteller-MSPs erreicht der Porsche Charging Service Plus mit 87 Punkten den ersten Platz. Dahinter folgen der Porsche Charging Service Taycan sowie zwei BMW-Tarife. In der CPO-MSP-Kategorie führt Tesla mit dem Tarif für Tesla-Fahrer, während Ionity mit Ionity Motion für Fahrer ohne Tesla-Modell als attraktivste Option ausgewiesen wird.

Die Einzelwertungen zeigen auch, welche Ladeapps in den jeweiligen Kategorien vorn liegen. Beim Funktionsumfang führt unter den freien MSPs Maingau Autostrom mit 67 Punkten, bei den Hersteller-MSPs My BMW mit 76 Punkten und bei den CPO-MSPs Tesla mit hinterlegtem Tesla-Elektroauto mit 61 Punkten. Im UX-Benchmark erreicht Maingau Autostrom unter den freien MSPs 83 Punkte, My Porsche unter den Hersteller-MSPs 86 Punkte und Ionity unter den CPO-MSPs 76 Punkte. Der App-Vergleich zeigt zudem, dass nicht allein die Zahl der Funktionen entscheidend ist, sondern deren Umsetzung. Besonders hervorgehoben werden sichtbare Verfügbarkeits- und Leistungsdaten, vollständige Preisangaben sowie anpassbare Ladestopps in der Routenplanung.

Bei der Netzwerkabdeckung führt beim eMobility Excellence 2026 Charge Now unter den freien MSPs, bei den Hersteller-MSPs teilen sich BMW und Mercedes-Benz den ersten Platz. Tesla bietet in den untersuchten Märkten Zugang zu mehr als 16.000 besonders schnellen HPC-Ladepunkten (High Power Charging), während Ionity und Fastned jeweils bei rund 12.000 liegen.