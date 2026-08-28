Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ mit 500 kW (680 PS) jetzt bestellbar

Der Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ ist jetzt als neue vollelektrische Topversion der Mittelklasse-Baureihe bestellbar. Drei voneinander entkoppelte Axial-Fluss-Motoren ermöglichen dem 4742 Millimeter langen, als reiner Viersitzer ausgelegten Wagen eine Systemleistung von 500 kW (680 PS) und ein maximales Drehmoment von 1759 Nm.
Die Kombination aus 800-Volt-Architektur und Axial-Fluss-Motoren ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,7 Sekunden. Maximal ist standardmäßig Tempo 250 möglich, optional 270 km/h. Für die Limousine wird mit der 94-kWh-Batterie eine Reichweite von über 670 Kilometern nach WLTP-Norm angegeben. An einer entsprechenden Schnellladesäule beträgt die Ladezeit von 10 auf 80 Prozent 22 Minuten. Der kombinierte Energieverbrauch wird für die Limousine mit 18,7 bis 16,5 kWh/100 km und für den Shooting Brake mit 19,6 bis 17,4 kWh/100 km angegeben.
Die E-Maschinen sind je Achse in eine „High Performance Electric Drive Unit“ integriert. Der vordere Motor liefert bis zu 225 kW/302 PS und fungiert als „Boostermotor“, wird aber auch zur Effizienzsteigerung eingesetzt. Bei niedriger Last kann er abgetrennt und beim Beschleunigen oder Rekuperieren wieder zugeschaltet werden. Der vollvariable Allradantrieb AMG Performance 4Matic+ verteilt die Antriebskraft zwischen Vorder- und Hinterachse. Zusätzlich kann das Drehmoment individuell zwischen den beiden Hinterrädern geregelt werden. Die drei E-Motoren werden unabhängig voneinander angesteuert.
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Das stahlgefederte Fahrwerk AMG Ride Control verfügt über eine adaptive Drei-Wege-Verstelldämpfung. Radführungsbauteile sowie Feder- und Dämpfungselemente wurden grundlegend überarbeitet. Damit sollen eine höhere maximale Querbeschleunigung und eine einfachere Beherrschbarkeit im Grenzbereich erreicht werden. Auf der Nürburgring-Nordschleife stellte der CLA 45 4Matic+ mit 7:32.070 Minuten einen Rekord in seinem Segment auf, betont der Anbieter.
Bei der Limousine optimiert ein aktiver Heckspoiler die Aero-Balance, beim Shooting Brake übernimmt diese Aufgabe ein Dachkantenspoiler. Je nach Fahrprogramm oder manueller Auswahl verändern die Spoiler ihre Winkelstellung, um den Luftwiderstand zu minimieren oder durch höheren Anpressdruck die Fahrstabilität zu gewährleisten. Aktive Kühlerlamellen in der Front können bis zu hohen Geschwindigkeiten geschlossen bleiben und öffnen bei hohem Kühlluftbedarf.
Zur Serienausstattung gehören auch profilierte Sportsitze, ein AMG-Performance-Lenkrad und eine Mittelarmlehne im Fond. Optional sind AMG-Performance-Sitze mit integrierten Kopfstützen, Sitzheizung, Memory- und Multikonturfunktion erhältlich. Die Limousine ist in Deutschland ab 79.039 Euro erhältlich. Für den Shooting Brake beginnen die Preise bei 80.408 Euro.
Kommentare
Calimator meint
Kanm es sein dass man hier mit 2,7 Sekunden nicht eher die 0-60 mph Beschleunigung mit rollenden Start meint so wie in der USA gemessen wird. Hierzulande wird 0-100 km/h mit 3,0 Sekunden angegeben.
NeutralMatters meint
Das Fahrzeug wirkt ohne die aberhunderte, leuchtende Sterne gleich deutlich wertiger – selten dass eine AMG Ausführung „zum Besseren“ führt.
Futureman meint
Wird seine Käufer finden und sorgt in der Klasse auch für ein Umdenken. Denn damit gibt es bei der E-Mobilität keine Kompromisse mehr. Und preislich gibt es auch noch kaum Unterschiede zum Verbrenner.
brainDotExe meint
Ja gut, den Kompromiss des fehlenden bzw. simulierten Sound gibt es ja weiterhin. Aber die Simulation von Mercedes soll sehr gut sein, gut möglich dass das viele überzeugt.
Aber ich denke der harte Kern wird beim authentischen Sound bleiben und weiter Verbrenner fahren.
Ist aber nicht schlimm, Geschmäcker sind unterschiedlich und Vielfalt ist wichtig.
Calimator meint
Wobei man sagen muss dass die modernen Verbrenner von AMG und Co auch immer mehr künstlichen Sound haben. Da sind dann sowohl innen als auch außen Lautsprecher verbaut um den Motor- und Auspuffsond zu verstärken. Anders würde man heute auf legalen Weg aus einem Euro-6 Motor mit den ganzen Turboladern, Katalysatoren und Partikelfiltern keinen vernünftigen Sound mehr bekommen.
M. meint
AMG hin oder her, ich frage mich wirklich, was Autos mit „2,7 auf 100“ im Straßenverkehr zu tun haben. Je billiger, umso schlimmer, weil immer mehr Menschen mit unausgeglichenem Hormonspiegel in die Lage versetzt werden, sich sowas (bald auch gebraucht) zu kaufen.
Das meine ich selbstredend für alle Marken.
Referendar meint
Wir hatten so einen “ Einzeller“ im Ort, Marke will ich jetzt nicht nennen sonst gibt es wieder böse Kommentare, der hat mit seinem Elektro-Boliden an Zebrastreifen und Schulen immer voll durchbeschleunigt! Klar zwingt ein leistungsstarkes Auto nicht automatiasch zum Rasen, aber manche geben beim Einstieg ins Auto vorher ihr Gehirn ab, leider.
David meint
80 k ist natürlich ein Wort. Andererseits sind die Fahrleistungen überzeugend, und der Auftritt des Fahrzeugs ist überzeugend. Trotzdem bin ich sehr gespannt. Das klassische Publikum, das ich hier ja nicht beschreiben darf, das sich aber jeder vorstellen kann, dürfte nicht sofort wechseln. Wobei, wenn man jedes Duell auf dem KuFü oder der Kö gewinnen will… Vor allem wüsste ich gerne, wer noch bestellt. Passt nicht in jede Firmenwagen Policy, aber wenn es nur übers Budget gesteuert wird, könnte es schon passen. Das ist für mich wirklich interessant, zu verfolgen, wie sich das entwickelt. Sind die Kunden schon bereit?