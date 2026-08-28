Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ mit 500 kW (680 PS) jetzt bestellbar

Der Mercedes-AMG CLA 45 4Matic+ ist jetzt als neue vollelektrische Topversion der Mittelklasse-Baureihe bestellbar. Drei voneinander entkoppelte Axial-Fluss-Motoren ermöglichen dem 4742 Millimeter langen, als reiner Viersitzer ausgelegten Wagen eine Systemleistung von 500 kW (680 PS) und ein maximales Drehmoment von 1759 Nm.

Die Kombination aus 800-Volt-Architektur und Axial-Fluss-Motoren ermöglicht eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in 2,7 Sekunden. Maximal ist standardmäßig Tempo 250 möglich, optional 270 km/h. Für die Limousine wird mit der 94-kWh-Batterie eine Reichweite von über 670 Kilometern nach WLTP-Norm angegeben. An einer entsprechenden Schnellladesäule beträgt die Ladezeit von 10 auf 80 Prozent 22 Minuten. Der kombinierte Energieverbrauch wird für die Limousine mit 18,7 bis 16,5 kWh/100 km und für den Shooting Brake mit 19,6 bis 17,4 kWh/100 km angegeben.

Die E-Maschinen sind je Achse in eine „High Performance Electric Drive Unit“ integriert. Der vordere Motor liefert bis zu 225 kW/302 PS und fungiert als „Boostermotor“, wird aber auch zur Effizienzsteigerung eingesetzt. Bei niedriger Last kann er abgetrennt und beim Beschleunigen oder Rekuperieren wieder zugeschaltet werden. Der vollvariable Allradantrieb AMG Performance 4Matic+ verteilt die Antriebskraft zwischen Vorder- und Hinterachse. Zusätzlich kann das Drehmoment individuell zwischen den beiden Hinterrädern geregelt werden. Die drei E-Motoren werden unabhängig voneinander angesteuert.

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Das stahlgefederte Fahrwerk AMG Ride Control verfügt über eine adaptive Drei-Wege-Verstelldämpfung. Radführungsbauteile sowie Feder- und Dämpfungselemente wurden grundlegend überarbeitet. Damit sollen eine höhere maximale Querbeschleunigung und eine einfachere Beherrschbarkeit im Grenzbereich erreicht werden. Auf der Nürburgring-Nordschleife stellte der CLA 45 4Matic+ mit 7:32.070 Minuten einen Rekord in seinem Segment auf, betont der Anbieter.

Bei der Limousine optimiert ein aktiver Heckspoiler die Aero-Balance, beim Shooting Brake übernimmt diese Aufgabe ein Dachkantenspoiler. Je nach Fahrprogramm oder manueller Auswahl verändern die Spoiler ihre Winkelstellung, um den Luftwiderstand zu minimieren oder durch höheren Anpressdruck die Fahrstabilität zu gewährleisten. Aktive Kühlerlamellen in der Front können bis zu hohen Geschwindigkeiten geschlossen bleiben und öffnen bei hohem Kühlluftbedarf.

Zur Serienausstattung gehören auch profilierte Sportsitze, ein AMG-Performance-Lenkrad und eine Mittelarmlehne im Fond. Optional sind AMG-Performance-Sitze mit integrierten Kopfstützen, Sitzheizung, Memory- und Multikonturfunktion erhältlich. Die Limousine ist in Deutschland ab 79.039 Euro erhältlich. Für den Shooting Brake beginnen die Preise bei 80.408 Euro.