VW ID. California Cruise: Erster Elektro-California kommt Anfang 2027

Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) präsentiert den ID. California Cruise als ersten Vertreter einer neuen vollelektrischen California-Familie. Das Modell basiert auf dem Batterie-Kleinbus ID. Buzz und ist der erste nur mit Strom betriebene California. Der Startpreis liegt bei 60.761 Euro, die ersten Auslieferungen sind für Anfang 2027 vorgesehen.

Der California steht seit seiner Premiere 1988 für kompakte Reisemobilität, Alltagstauglichkeit und Freiheit im Bulli-Format. VW Nutzfahrzeuge entwickelte das Konzept über mehrere Generationen vom klassischen Camper mit Aufstelldach bis zu flexiblen Beach-Varianten weiter.

Der ID. California Cruise erhält eine speziell entwickelte Campingausstattung für Ausflüge, Wochenendtouren und längere Roadtrips. Die Schlaflösung für zwei Personen bietet eine Liegefläche von 2,03 Metern Länge und 1,20 Metern Breite sowie eine neun Zentimeter starke Komfort-Klappmatratze. Hinzu kommen Lüftungsgitter für die vorderen Seitenfenster, Verdunklungselemente, zwei Campingstühle und ein Campingtisch.

Für das Campen wurde ein eigener California-Modus entwickelt: Ein zusätzliches Steuergerät ermöglicht die Anpassung von Licht- und Komfortfunktionen, versorgt USB-Anschlüsse dauerhaft mit Energie und optimiert den Innenraum für die Nacht. Die Klimatisierung kann den Innenraum abhängig von Ladestand und Temperaturdifferenz bis zu 48 Stunden am Stück heizen oder kühlen.

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Die California-App wird um Funktionen für elektrische Reisen erweitert. Bei der Reiseplanung zeigt sie passende Ladestationen entlang der Route an, sodass notwendige Ladehalte vorab eingeplant werden können. Über die VW-App unterstützt der ID. California Cruise Plug & Charge, wodurch der Ladevorgang an kompatiblen Säulen nach dem Einstecken des Kabels ohne separate Authentifizierung startet.

Mit Vehicle-to-Load (V2L) kann der ID. California Cruise elektrische Geräte über die Hochvolt-Batterie versorgen. Die Funktion stellt bis zu 2000 Watt Dauerleistung und 3,6 kW Peak-Leistung bereit und kann unter anderem Kaffeemaschinen, Wasserkocher, Kochfelder, Kühlboxen sowie Ladegeräte für E-Bikes und E-Scooter betreiben.

Als Basis für den ID. California Cruise dient der ID. Buzz Pro mit kurzem oder langem Radstand. Neben V2L gehören zur erweiterten Serienausstattung das „Interieur Style Paket“, das „Komfortpaket“ und der „PowerSocket“-Entladeadapter. Zu den Erkennungsmerkmalen gehören Sitzbezüge im Design „Miwo“ mit California-Schriftzug, ein California-Schriftzug am Heck und eine spezielle „Cruise“-Beklebung an den Fahrzeugseiten.

Technische Daten zum ID. California Cruise nennt der Hersteller noch nicht. Das zugrunde liegende Modell ID. Buzz Pro bietet 210 kW (286 PS) Leistung und eine Batteriekapazität von 79 oder 86 kWh für 458 bis 496 WLTP-Kilometer pro Ladung. Der ID. California Cruise soll für VW Nutzfahrzeuge der Beginn einer neuen vollelektrischen California-Familie sein. Diese möchte man schrittweise ausbauen und bis 2028 um weitere vollelektrische California-Modelle ergänzen.