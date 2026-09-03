BYD sucht in Mailand nach dem richtigen Design für Europa

Der chinesische Stromer-Riese BYD intensiviert seine Aktivitäten in Europa durch die Einrichtung eines neuen Designzentrums in Mailand. Unter der Leitung von Wolfgang Egger, der zuvor Designverantwortungen bei Audi, Lamborghini und Alfa Romeo innehatte, soll dieser Standort eine zentrale Rolle für die europäische Ausrichtung des Unternehmens spielen.
Das neue Studio dient als spezialisierte Einrichtung für Designforschung, berichtet Autocar. Ziel ist es, europäische Geschmäcker und Trends zu erfassen und diese in konkrete Designideen für die Kernmarke BYD sowie die Premiummarke Denza zu übersetzen. Damit möchten die Chinesen sicherstellen, dass die Fahrzeugdesigns den lokalen Erwartungen in Europa entsprechen.
Besondere Bedeutung kommt dabei Denza zu, welche als erste chinesische Volumenmarke im Premiumsegment in Europa startet. Egger betont in einem Interview mit Autocar, dass die Gestaltung der Modelle direkt im Markt entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit sei. Durch den Standort Mailand strebe das Designteam eine Nähe zur Modeindustrie an. Es sollen Kontakte zu bedeutenden Modehäusern geknüpft werden, um einen Austausch über Trends und Materialien zu ermöglichen. Italien gelte zudem als wichtiger Lieferant für hochwertige Materialien wie Leder sowie für innovative und recycelte Werkstoffe.
Vor allem Denza setzt im BYD-Konzern auf technologische Stärke, um sich von etablierten Wettbewerbern abzuheben. Im Fokus der Strategie liegen laut Egger aber vor allem auch das Design und die Materialwahl sowie die Personalisierung der E‑Fahrzeuge. Er sieht das Potenzial, die langjährige Markenloyalität in Europa durch neue Ansätze zu durchbrechen. „Wir verfügen über die beste Technologie für das neue Zeitalter“, so der Chefdesigner. „Mit Innovationen und neuen Designs können wir mit traditionellen Marken mithalten.“
Die Strategie umfasst neben dem Design auch die Materialwahl und Personalisierung der Fahrzeuge. Mit dem neuen europäischen Zentrum will BYD eigenen Angaben nach eine Plattform schaffen, um die spezifischen Merkmale von Denza gezielt zu fördern und die Bekanntheit der Premiummarke in der Region zu steigern.
Kommentare
Future meint
Tesla hat es schon gut. Mit 2 Modellen werden wohl bis zu 2 Mio. Autos verkauft und das erfolgreiche Design funktioniert einheitlich in allen großen Märkten. Nicht alle Konzerne haben allerdings so gute Designer wie Tesla sie hat. Das lernen jetzt auch die neuen großen Player auf dem europäischen Markt: BYD will also dazulernen, was ein europäisches Auto ausmacht und Wolfgang Egger ist dafür mit seiner langjährigen Expertise sicherlich eine gute Besetzung. Andere Hersteller machen es ähnlich: Nio hat sein Entwicklungszentrum in München mit dem legendären Kris Tomasson besetzt und Polestar macht es in Göteborg mit Philipp Römers an der Spitze. Die europäische Identität ist den neuen Playern also wichtig. Und VW macht es in China ja ganz ähnlich und versucht so, den dort verlorenen Geschmack wiederzufinden.
David meint
Ja, das Design ist scheußlich. Aber man muss sich nicht vormachen, dass besseres Design alleine die Autos verkauft. Polestar und Nio haben da ja anscheinend bessere Designer. Und MG hat noch schlechtere, aber da läuft’s einigermaßen. Wenn auch Hybride sanktioniert werden und noch klarer herausgearbeitet wird, dass wir es hier mit einem Handelsfeind zu tun haben, wie es demnächst im ESG Prozess geschehen wird, ist man in größeren Schwierigkeiten. Denn dann guckt man auch, unter welchen Produktionsbedingungen Komponenten aus China gefertigt werden.