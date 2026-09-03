BYD sucht in Mailand nach dem richtigen Design für Europa

Der chinesische Stromer-Riese BYD intensiviert seine Aktivitäten in Europa durch die Einrichtung eines neuen Designzentrums in Mailand. Unter der Leitung von Wolfgang Egger, der zuvor Designverantwortungen bei Audi, Lamborghini und Alfa Romeo innehatte, soll dieser Standort eine zentrale Rolle für die europäische Ausrichtung des Unternehmens spielen.

Das neue Studio dient als spezialisierte Einrichtung für Designforschung, berichtet Autocar. Ziel ist es, europäische Geschmäcker und Trends zu erfassen und diese in konkrete Designideen für die Kernmarke BYD sowie die Premiummarke Denza zu übersetzen. Damit möchten die Chinesen sicherstellen, dass die Fahrzeugdesigns den lokalen Erwartungen in Europa entsprechen.

Besondere Bedeutung kommt dabei Denza zu, welche als erste chinesische Volumenmarke im Premiumsegment in Europa startet. Egger betont in einem Interview mit Autocar, dass die Gestaltung der Modelle direkt im Markt entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit sei. Durch den Standort Mailand strebe das Designteam eine Nähe zur Modeindustrie an. Es sollen Kontakte zu bedeutenden Modehäusern geknüpft werden, um einen Austausch über Trends und Materialien zu ermöglichen. Italien gelte zudem als wichtiger Lieferant für hochwertige Materialien wie Leder sowie für innovative und recycelte Werkstoffe.

Vor allem Denza setzt im BYD-Konzern auf technologische Stärke, um sich von etablierten Wettbewerbern abzuheben. Im Fokus der Strategie liegen laut Egger aber vor allem auch das Design und die Materialwahl sowie die Personalisierung der E‑Fahrzeuge. Er sieht das Potenzial, die langjährige Markenloyalität in Europa durch neue Ansätze zu durchbrechen. „Wir verfügen über die beste Technologie für das neue Zeitalter“, so der Chefdesigner. „Mit Innovationen und neuen Designs können wir mit traditionellen Marken mithalten.“

Die Strategie umfasst neben dem Design auch die Materialwahl und Personalisierung der Fahrzeuge. Mit dem neuen europäischen Zentrum will BYD eigenen Angaben nach eine Plattform schaffen, um die spezifischen Merkmale von Denza gezielt zu fördern und die Bekanntheit der Premiummarke in der Region zu steigern.