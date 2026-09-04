Lotus plant neuen V6- und V8-Hybrid-Supersportwagen für 2028

Lotus plant für das Jahr 2028 die Einführung eines neuen Supersportwagens unter dem Codenamen Type 135. Das Fahrzeug wird neben dem Modell Emira am Standort Hethel gefertigt und wird laut Autocar sowohl mit einem Hybrid-V8 als auch mit einer V6-Variante erhältlich sein.

Laut CEO Feng Qingfeng verfolgt der heute zum chinesischen Geely-Konzern gehörende Sportwagenbauer damit das Ziel, die Leichtbauphilosophie der britischen Marke beizubehalten. Die V8-Version soll ein Zielgewicht von 1,5 Tonnen erreichen. Der Einsatz eines hybriden Antriebsstrangs soll es ermöglichen, globale Emissionsvorschriften einzuhalten und gleichzeitig die fahrdynamischen Eigenschaften zu bewahren.

Die Entwicklung der Motoren erfolgt durch das Unternehmen Horse, welches sich im Gemeinschaftsbesitz von Geely und Renault befindet. Die V8-Einheit soll auch in einem noch nicht näher beschriebenen Geländewagen einer anderen Geely-Marke zum Einsatz kommen. Um Gewicht zu sparen, setzt Lotus auf ein Hybrid- statt Plug-in-Hybridsystem, wodurch die Fahrbatterie kleiner ausfallen kann.

Eine technische Herausforderung stellt die Gewichtsreduktion des elektrifizierten Antriebs dar. Feng Qingfeng erklärte dazu, dass das Erreichen des Zielgewichts mit einer 800-Volt-Architektur, einem Hybrid-System und dem V8-Motor nicht einfach sei. Als Lösung ist ein extrem leichter Elektromotor vorgesehen, der durch Nutzung von Formel-1-Technologie lediglich 20 Kilogramm wiegen soll.

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Die Gesamtleistung des Hybridboliden soll voraussichtlich 1000 PS (736 kW) überschreiten. Das Auto wird laut Autocar mit einem Achtgang-Doppelkupplungsgetriebe ausgestattet, das auf hohe Drehmomente ausgelegt ist und minimales Gewicht anstrebt. „Der Typ 135 wird die Lücke zwischen dem Emira und dem Evija schließen und dabei die emotionale Bindung der Emira-Besitzer zum Fahrverhalten von Lotus bewahren, während er gleichzeitig die V8-Hybridtechnologie nutzt, um sich dem vom Evija gesetzten technischen Maßstab anzunähern“, so Feng Qingfeng.

Designtechnisch orientiert sich der neue Supersportwagen dem Bericht zufolge am 2024 präsentierten Konzept des rein elektrischen Theory 1. Designchef Ben Payne sagte Autocar, dass der Entwurf als Richtungsweiser diene und positiv aufgenommen worden sei. Einen Teaser (Artikelbild) hat Lotus bereits veröffentlicht, der einen Ausblick auf das Heck gibt. Eine dreisitzige Anordnung mit Fahrer in der Mitte könnte die Entwicklung Links- und Rechtslenker-Versionen erübrigen.

Die aktuelle Strategie von Lotus sieht eine Diversifizierung der Antriebslösungen vor. Eigentlich sollte der 2021 eingeführte Mittelmotor-Sportwagen Emira der letzte Verbrenner der Marke sein. Doch die danach gestarteten rein elektrischen Modelle Evija (Hypercar), Eletre (SUV) und Emeya (Sportlimousine) kamen nicht wie erhofft am Markt an. Die Nachfrage nach E-Autos im Premium- und Luxussegment ist insgesamt nicht sehr hoch, darauf hat Lotus bereits 2026 mit einer Plug-in-Hybriversion des Eletre reagiert. Nun sollen weitere teilelektrische Modelle folgen.