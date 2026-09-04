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Toyota soll Rückkehr des Celica als Hybrid-Allradler planen

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Toyota-Celica-Blue-Exterior-(2003-2006)

Bild: Toyota (Symbolbild)

Toyota soll die Rückkehr des Celica als achte Generation planen. Das Sportcoupé wird nach Informationen von Autocar als Einstiegsmodell für die GR-Performance-Marke fungieren. Die Neuauflage soll etwa zwei Jahrzehnte nach dem Verkaufsstopp der letzten Version erfolgen. Der Antrieb wird dem Vernehmen nach teilelektrisch sein.

Die Wiederbelebung ist laut dem Bericht Teil der Ambition von Chairman Akio Toyoda, die „drei Brüder“ – Supra, MR2 und Celica – wiederzubeleben. Während der Supra bereits durch eine Partnerschaft mit BMW zurückgekehrt ist, ist ein neuer MR2 bestätigt. Der Celica gilt als nächster Kandidat in dieser Reihe.

Ein Zeitplan wurde von Toyota noch nicht festgelegt. Ein Testfahrzeug für die Rallye-Weltmeisterschaft (WRC) im Jahr 2027 wurde jedoch kürzlich mit einer neuen zweitürigen Karosserie gesichtet. Das Straßenmodell soll voraussichtlich auf der Basis des neuen Corolla basieren, schreibt Autocar. Intern werde das Modell als Celica Sport bezeichnet.

Es wird erwartet, dass ein 2,0-Liter-Benzinmotor zum Einsatz kommt, ähnlich dem GR Yaris M Concept. Dieser Motor soll dann aber in einem Hybridantrieb vor der Achse montiert werden, wie es bei den Motoren aller sieben vorherigen Verbrenner-Generationen des Celica der Fall war.

Mikio Hayashi, Marketing Manager der GR-Division, hat zuvor gegenüber Autocar erklärt, dass ein Dreizylinder „die Emissionsvorschriften nicht erfüllen kann, also müssen wir die Möglichkeit eines 2,0-Liter-Motors in Betracht ziehen“. Eine Entscheidung über einen Hybrid- oder Plug-in-Hybridantrieb wurde dem Manager zufolge noch nicht getroffen.

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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