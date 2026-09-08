Zeekr 9X: Teilelektrisches Luxus-SUV kostet 119.500 Euro in Deutschland

Der chinesische Plug-in-Hybrid-Allradler Zeekr 9X wird erstmals einem europäischen Publikum präsentiert und erweitert das europäische Portfolio der Marke um ein Modell im Luxus-SUV-Segment. Der sechssitzige Zeekr 9X Ultra AWD ist in Deutschland ab 119.500 Euro erhältlich. Die Black Line startet bei 126.500 Euro.

Der Zeekr 9X ist 5239 Millimeter lang und besitzt einen Radstand von 3169 Millimetern. Der Innenraum ist in einer 2+2+2-Konfiguration für sechs Personen ausgelegt. In der zweiten Reihe befinden sich zwei Einzelsitze mit Massage-, Belüftungs- und Heizfunktion sowie elektrischen Beinauflagen. Zur Ausstattung gehören außerdem ein High-End-Audiosystem von Naim mit 32 Lautsprechern, ein ausfahrbares 17-Zoll-3K-OLED-Display im Fond sowie ein intelligentes Kühl- und Warmhaltefach. Dieses deckt einen Temperaturbereich von −6 bis +50 °C ab.

Der Zeekr 9X verfügt über eine Systemleistung von 660 kW beziehungsweise 897 PS. Für die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h werden 4,1 Sekunden angegeben, bei 240 km/h ist Schluss. Die Hochvoltbatterie besitzt eine Kapazität von 55,1 kWh und das Fahrzeug nutzt eine 900-Volt-Architektur.

Die elektrische Reichweite beträgt bis zu 179 Kilometer. Beim Gleichstrom-Laden (DC) soll sich der Batteriestand innerhalb von 9,5 Minuten von 10 auf 80 Prozent erhöhen. Der Stromverbrauch wird angegeben mit kombiniert 28,5 kWh/100 km, der Kraftstoffverbrauch mit 8,9 l/100 km und die CO₂-Emissionen mit 77,0 g/km.

Lothar Schupet, CEO Zeekr Europe, beschreibt Innovation, Handwerkskunst und ein Verständnis von Luxus jenseits etablierter Konventionen als Werte, die die Geely-Marke auszeichnen. „Während sich die Maßstäbe für Luxus weiter verändern, sind wir überzeugt, dass der Zeekr 9X perfekt verkörpert, wie die nächste Generation der Mobilität aussehen sollte.“