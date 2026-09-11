Opel Combo Start Electric ab Oktober für 28.500 Euro netto bestellbar

Der neue Opel Combo Start ist ab Oktober zu Preisen ab 22.400 Euro netto bestellbar. Damit liegt der Einstiegspreis 1000 Euro unter dem bisherigen Niveau. Zum Bestellstart stehen Benziner, Diesel und eine batterieelektrische Variante zur Wahl, letztere kostet mindestens 6100 Euro netto Aufpreis.

Zur Serienausstattung gehören ein vierfach einstellbarer Fahrersitz, der FlexiSeat-Beifahrersitz, die Connect Box mit Notruf- und Assistenzsystem sowie eine Smartphone-Station in der Mittelkonsole. Über die Smartphone-Station kann das eigene Smartphone als Infotainment- und Navigationsgerät genutzt werden. Optional sind unter anderem der ModuTable und die FlexCargo-Konfiguration erhältlich.

Der FlexiSeat ist als modularer Sitz für eine Person ausgelegt und lässt sich hochklappen. Dadurch erhöht sich das Ladevolumen um 0,5 m³ und im Beifahrerfußraum entsteht Platz für Pakete, Werkzeugkoffer oder andere Arbeitsutensilien. Der optionale ModuTable kostet 300 Euro netto und kann unter anderem als Ablage, Schreibtisch für einen Laptop oder Esstisch genutzt werden.

Weitere Ablagemöglichkeiten bieten zusätzliche Staufächer in der Armaturentafel und eine Schublade unter dem Fahrersitz. Die FlexCargo-Konfiguration umfasst einen dritten Sitz in der Mitte, der sich bei Nichtgebrauch umbauen oder als Durchlademöglichkeit für lange Gegenstände nutzen lässt. Außen erhält der Combo Start ein neues Frontdesign mit prominentem Frontstoßfänger.

Der Combo Start Electric leistet 100 kW beziehungsweise 136 PS und verfügt über eine Batterie mit 42 kWh nutzbarer Kapazität. Seine Reichweite beträgt bis zu 270 Kilometer nach WLTP-Norm, der Nettopreis beginnt bei 28.500 Euro. Alternativ stehen Dieselvarianten mit 75 kW/102 PS und 96 kW/131 PS sowie ein Benziner mit 81 kW/110 PS zur Verfügung. Die Verbrenner sind mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe kombiniert.

Ab 2027 soll zusätzlich eine 48V-Hybrid-Variante angeboten werden. Der Combo Start ist in zwei Längen erhältlich und bietet Ladevolumina von bis zu 4,4 m³. Je nach Antrieb kann er bis zu knapp eine Tonne Nutzlast aufnehmen.