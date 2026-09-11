Ford exportiert Elektro-Transporter aus China nach Europa

Die Ford Motor Co. erweitert ihre Exportstrategie und wird die erste Charge von etwa 1000 in China produzierten Elektrotransportern nach Europa liefern. Damit setzt das Unternehmen laut Automotive News seine Strategie fort, China als globalen Produktionsstandort zu nutzen.

Unter dem Leitmotiv „In China, For the World“ (In China, für die Welt) sollen die Exporte des Transit City auf 52 Länder und Regionen auf fünf Kontinenten ausgeweitet werden, teilte der Hersteller kürzlich in der Volksrepublik mit. Der Elektrotransporter kann im europäischen Markt bereits bestellt werden, darunter in Deutschland. Die Auslieferungen an die Kunden sollen vor Ende des Jahres beginnen.

Der Transit City wurde als kosteneffizientes Modell für den urbanen Lieferverkehr entwickelt. Das Elektrofahrzeug entstand in einem Joint Venture zwischen Ford und der chinesischen Jiangling Motors Group und wird im Werk Xiaolan in Nanchang gefertigt.

Der Transit City bietet eine Ladelänge von mehr als 3 Metern, einen Stauraum von bis zu 8 Kubikmetern und eine zulässige Nutzlast von bis zu 1275 Kilogramm. Sein E-Motor leistet 110 kW (150 PS) und ist an eine Lithium-Eisenphosphat-Batterie (LFP) mit einer nutzbaren Kapazität von 56 kWh gekoppelt. Damit kommt der E-Transporter auf eine Reichweite von 254 Kilometern nach WLTP-Norm. Im vom Hersteller in den Mittelpunkt gerückten Stadtzyklus soll der Transit City bis zu 381 Kilometer schaffen. An der Schnellladesäule ist er in rund 33 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufgeladen.

Um Komplexität und Kosten gering zu halten, gibt es den Transit City ausschließlich mit einer Motorisierung, einer Batteriegröße und in einer Serienausstattung. Darüber hinaus will Ford dem Bericht zufolge in Europa den Kunden aber Flexibilität ermöglichen und drei verschiedene Varianten des Transit City anbieten: eine Version mit kurzem Radstand und niedrigem Dach, eine Variante mit mittlerem Radstand und Hochdach sowie eine Fahrgestellversion.

Ford nutzt zudem ein weiteres Joint Venture mit Changan Automobile Co., um Fahrzeuge für die Marken Ford und Lincoln zu produzieren. Die Exporte aus beiden Gemeinschaftsunternehmen sind seit 2022 gestiegen. Im Jahr 2025 verschiffte der Automobilhersteller laut Automotive News 184.000 Fahrzeuge aus China, was mehr als eine Verdopplung gegenüber dem Jahr 2022 darstelle.