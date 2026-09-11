Volvo hält an Kombi fest, Zukunft neuer (E-)Modelle bleibt aber offen

Die Zukunft der Kombi-Modelle bei Volvo bleibt derzeit ungewiss. Während die schwedische Premiummarke früher eine breite Palette an solchen Modellformaten im Programm hatte, ist nach dem Produktionsstopp des V90 im vergangenen Jahr nur noch der mittelgroße V60 im Sortiment vertreten. Die Entscheidung über neue Modelle hängt maßgeblich von der Marktnachfrage ab, das gilt auch für entsprechende E-Autos.

Volvo prüft derzeit, ob genügend Kunden existieren, die nicht bereits zu SUVs gewechselt sind, um die Produktion neuer Kombis wirtschaftlich zu rechtfertigen. Nicole Melillo Shaw, die Verantwortliche für das Vereinigte Königreich, betonte im Gespräch mit Auto Express, dass der derzeit als Mild- und Plug-in-Hybrid angebotene V60 vorerst weiter angeboten werde. „Wir werden ihn so lange weiterführen, bis wir es nicht mehr können.“

Shaw merkte an, dass viele Menschen aufgrund von Nostalgie mit Volvo verbunden seien. Diese emotionale Verbindung sei ein wichtiger Faktor, auch wenn Entscheidungen über das Modellangebot aus rationalen wirtschaftlichen Erwägungen getroffen werden müssten. Akhil Krishnan, Vizepräsident der 60er-Modellreihe bei Volvo, sieht die Möglichkeit für neue Kombis, sofern ein wirtschaftlicher Nutzen erkennbar ist. Er betonte gegenüber Auto Express, dass Kombis für Liebhaber dieser Karosserieform eine emotionale Bedeutung hätten.

Technisch bietet die neue Elektroauto-Architektur SPA3 Potenzial für verschiedene Fahrzeugtypen. Diese Plattform dient als Basis für alle künftigen Vollstromer von Volvo und ermöglicht sowohl hohe SUVs als auch flache Fahrzeuge. Die Architektur umfasst Technologien wie ein 800-Volt-System, Cell-to-Body-Integration für das Akkupack sowie eine weniger komplexe und gewichtssparende „Megacasting“-Konstruktion. Sie ermöglicht laut Krishnan zudem mehr Platz im Innenraum und bietet den Designern deutlich mehr Gestaltungsfreiheit.

Auf die Frage nach der Möglichkeit eines elektrischen Kombis mit der SPA3-Architektur reagierte CEO Håkan Samuelsson zurückhaltend. Er bezeichnete die Option auf Nachfrage von Auto Express lediglich als „eine interessante Möglichkeit“.