Plug-in-Verkäufe weltweit August 2026: +2 Prozent gegenüber Vorjahr

Im August 2026 wurden weltweit 1,83 Millionen Elektrofahrzeuge (reine Stromer + Plug-in-Hybride) verkauft, berichten die Analysten von Benchmark Mineral Intelligence. Das entsprach einem Plus von 2 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, während die Verkäufe im Monatsvergleich um 1 Prozent zurückgingen. Von Januar bis August belief sich der globale Absatz auf 13,4 Millionen Fahrzeuge und lag damit 4 Prozent über dem entsprechenden Vorjahreszeitraum.

China kam im August auf 1,03 Millionen verkaufte Elektrofahrzeuge. Der Absatz lag 11 Prozent unter dem Vorjahreswert, stieg gegenüber Juli jedoch um 4 Prozent. Von Januar bis August wurden 6,9 Millionen Fahrzeuge verkauft, 12 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Der Anteil elektrischer Fahrzeuge am gesamten chinesischen Pkw-Markt lag den vierten Monat in Folge bei über 60 Prozent.

Europa verzeichnete im August 0,38 Millionen verkaufte Elektrofahrzeuge und damit 36 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Gegenüber dem Vormonat gingen die Verkäufe um 15 Prozent zurück. Für Januar bis August weisen die Analysten 3,3 Millionen Fahrzeuge und ein Wachstum von 29 Prozent aus. Frankreich, Deutschland und Großbritannien stehen zusammen für mehr als die Hälfte der europäischen E-Fahrzeug-Verkäufe.

In Nordamerika wurden im August 0,14 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft. Das waren 33 Prozent weniger als im Vorjahresmonat und 5 Prozent mehr als im Juli. Im bisherigen Jahresverlauf summierten sich die Verkäufe auf 1 Million Stromer und lagen 21 Prozent unter dem Vorjahreswert. Als hauptsächlicher Treiber dieser Entwicklung wird der US-Markt genannt, wo der E-Anteil an den Neuwagenverkäufen gegenüber dem Vorjahr deutlich zurückgegangen ist.

Für den Rest der Welt weist die Tabelle im August 0,29 Millionen verkaufte Elektrofahrzeuge aus. Das entsprach einem Anstieg von 97 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und keiner Veränderung gegenüber Juli. Von Januar bis August wurden dort 2 Millionen Fahrzeuge verkauft, ebenfalls 97 Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.