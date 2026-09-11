Range-Extender-Elektrofahrzeuge von Jeep und Ram kommen später

Stellantis verschiebt die Markteinführung von zwei ersten sogenannten Range-Extender-Elektrofahrzeugen, um einen reibungslosen Start zu gewährleisten. Wie laut Automotive News aus einem internen Memo an Zulieferer hervorgeht, plant der europäische Konzern den Produktionsbeginn in den USA für eine elektrifizierte Version des Jeep Grand Wagoneer im November. Dieser Termin liegt sechs Monate nach dem ursprünglichen Ziel im Mai.

Für den Ram 1500 REV ist ein Start Mitte April nächsten Jahres vorgesehen. Der Pickup-Truck sollte ursprünglich Mitte 2026 auf den Markt kommen, bevor der Termin um neun Monate nach hinten verschoben wurde. Über die Verfügbarkeit in Europa ist noch nichts Konkretes bekannt, mindestens der Ram 1500 REV wird aber auch hierzulande erwartet.

Die beiden E-Fahrzeuge mit Range-Extender-Technik nutzen ein spezielles Antriebssystem mit einer 400-Volt-Batterie, einem Pentastar-Motor und einem Benzinmotor, der ohne Verbindung zu den Rädern exklusiv als Stromgenerator für den Elektroantrieb dient.

Ein Sprecher von Stellantis erklärte dem Bericht zufolge, dass sowohl Jeep als auch Ram nach Plan vorankommen, wobei die entsprechenden Fahrzeuge von Jeep für dieses Jahr und die für Ram für 2027 vorgesehen seien. Die Produktion des Grand Wagoneer als Extended-Range Electric Vehicle (EREV) soll parallel zur herkömmlichen Benzinversion in Warren, Michigan, in den USA erfolgen. Der Ram 1500 REV wird im nahegelegenen Werk Sterling Heights Assembly Plant gefertigt.

Micky Bly, Leiter der globalen Antriebssysteme bei Stellantis, zeigt sich von dem Marktpotenzial dieser Technik überzeugt. „Sie werden sie bald überall in der Stadt fahren sehen“, sagte Bly laut Automotive News im April auf einer Veranstaltung in Detroit. Dort bezeichnete er die Technologie als ein tolles Produkt.

Die Entwicklung folgt auf eine Phase, in der die Konzentration auf rein batterieelektrische Fahrzeuge aufgrund geringer Nachfrage und regulatorischer Änderungen in den USA angepasst wurde. Der Ram 1500 mit Technologie für ein System mit Range Extender (Reichweitenverlängerer) war ursprünglich als Ramcharger bekannt und sollte bereits 2025 erscheinen. Die angekündigte rein elektrische Version wurde abgesagt, vorerst wird nur die Ausführung mit Benzin-Stromgenerator angeboten.