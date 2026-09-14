Rot-Grün will künstlichen E-Auto-„Lärm“ verbieten

Die Hamburger Rot-Grüne-Koalition plant, künstlich erzeugten Motorenlärm bei Elektroautos teilweise zu verbieten. Die SPD-Fraktion möchte den Senat dazu bewegen, sich auf Bundesebene für ein solches Verbot einzusetzen, berichtet die Zeit. Ein entsprechender Antrag soll in der nächsten Bürgerschaftssitzung am 16. September beschlossen werden.
Ole Thorben Buschhüter, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, kritisierte die Nachahmung von Verbrennungsmotoren und erklärte: „Technischer Fortschritt sollte Verkehrslärm reduzieren und ihn nicht künstlich wieder zurückholen“. Diesen unnötigen Lärm wolle man bundesweit unterbinden.
Buschhüter betonte jedoch, dass notwendige Warngeräusche bei niedrigen Geschwindigkeiten zur Sicherheit gehörten und unberührt bleiben sollen. Letztere, sogenannte AVAS-Technik (Acoustic Vehicle Alerting System) ist seit 2019 in der EU für rein und teilelektrische Fahrzeuge vorgeschrieben.
Zudem verfolgt die Koalition das Ziel, strenger gegen „Autoposing“ vorzugehen. Das umfasst laut Grünen-Mobilitätsexpertin Rosa Domm technisch manipulierte Fahrzeuge sowie aggressives Fahren und absichtliches Erzeugen von Motorenlärm. Die Grünen-Fraktion möchte hierfür einen Entschließungsantrag aus Bremen im Bundesrat unterstützen, um die Arbeit der spezialisierten Hamburger Polizeieinheit durch bundesweite Regeln zu stärken.
Kommentare
David (der 2.!) meint
Komplette Zustimmung. Das Potenzial Lärm zu reduzieren durch künstliche Sounds zunichte zu machen, ist wirklich komplett krank! Leise AVAS Sounds okay, das kann auf Parkplätzen helfen. Aber kein künstlicher Motorensound, wie ihn einige gestrige Automobilhersteller jetzt bewerben.
cbzac meint
Taktisch ist das leider unklug. Solange Verbrenner noch erlaubt sind, ist das für viele ein Argument gegen E-Autos. Eine generelle Reduktion der zulässigen Schallpegel wäre daher erst mal zielführender.
M. meint
Den einigen Lärm, den ich hier neben dem von Verbrennern höre, ist das dusselige verstopfter-Staubsauger-Geräusch, das angeblich der Sicherheit dient. Muss ja auch jeder bis in den Hof hören, dass vor der Tür ein Elektroauto vorbei fährt.
Die ganzen BEV mit (externen) Fake-Motorgeräuschen sind dermaßen in der Unterzahl, dass hier ein komplett sinnloses Fass aufgemacht wird, an dem sich Wutbürger bei der nächsten Wahl wieder abarbeiten können, und werden.
Cristian meint
“ Ole Thorben Buschhüter, verkehrspolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, kritisierte die Nachahmung von Verbrennungsmotoren und erklärte: „Technischer Fortschritt sollte Verkehrslärm reduzieren und ihn nicht künstlich wieder zurückholen“. Diesen unnötigen Lärm wolle man bundesweit unterbinden.”
Aus Sicht von Bürokraten eine evidente und logische Schlussfolgerung. Doch dieser zeitverzögerte Geistesblitz kommt mindestens eine Dekade zu spät. Warum jetzt die Projektion auf Elektroautos, die statistisch wahrscheinlich nur eine Nebenrolle spielen? Ein konsequenter Lärmschutz im öffentlichen Verkehrssektor ist unerlässlich zur Einhaltung von Grenzwerten und Bevölkerungsschutz. Aber eine Überregulierung für die Versäumnisse beim Verbrenner durchzusetzen, wird die Skalierung der Elektromobilität nur belasten.
Future meint
Die Menschen im Land haben sich vermutlich an den ganzen Lärm gewöhnt. Für viele ist Lärm wohl eine Art Freiheitsgefühl. Vielleicht fühlen sich manche auch mehr wahrgenommen, wenn sie Lärm verursachen können. Die Grünen und die Sozis werden sich also ganz sicher damit nicht durchsetzen können, Freiheit und Wahrnehmung einzuschränken oder gar zu »verbieten«. In diesen Zeiten gehört der Lärm eben immer dazu und wer den Lärm nicht mag, muss halt anders dagegen vorgehen.
brainDotExe meint
Vor allem wenn es im allgemeinen Verständnis kein „Lärm“ sondern eher „Musik“ ist.
Ein schöner Sound beim Auto gehört einfach dazu!
Tt07 meint
Da ist er wieder, Hirns Klassiker: meine Meinung ist die allgemein gültige..
South meint
Na, dann mach dir den Sound im Auto an…denn für die anderen ist das Lärm, ein vermeidbarer, und Lärm macht nachgewiesen krank…
Dunkel-O meint
Das sollte doch jeder selber entscheiden können. Ich persönlich fahre sogar oft auch ohne Musik, weil mir Ruhe wichtig ist
Folglich wäre die Möglichkeit den Sound abschalten zu können eine gute Alternative zu einem kompletten Verbot.
McGybrush meint
Nein es bleibt Lärm. Selbst Musik die DIR sogar gefällt kann Lärm sein wenn ich sie zu eine ungünstigen Zeit an mache. Wenn Du schläfst. Das ist mit Auspuff lärm nichts anderes. Es klingt nur gut wenn Du wach bist und mit dem Auto fährst. Für Leute die schlafen, sich unterhalten oder das Kind ind Bett bringen ist es Lärm. Selbst wenn ich Nachmittags Fern schaue ist es Lärm weil ich absolut nichts verstehe wenn im Sommer Fenster auf ist. Schon bei normalen Verbrennern.
cbzac meint
0% Zustimmung.
Für mich als Anwohner ist Lärm einfach nur Lärm. Wenn er dazu künstlich ist und der Fahrer das für seine Emotionen braucht gibt es genau keinen Grund, warum der Lärm nicht nur im Inneren des Fahrzeugs stattfinden sollte.
McGybrush meint
Ich bin absolut kein Grün/Links als auch kein AfD Wähler. Dennoch fahre ich elektrisch und würde den Lärm (AMG, BMW M, Ferrari etc) selbst bei Verbrennern verbieten. Und ich schraube beruflich an solchen Autos und verdiene mein Geld mit Autos reparieren.
Also eine absolute Obergrenze von ca 90dB in allen Drehzahlen begrüssen. Bei Elektroautos das egal wie laut gar kein Ton ausser das AVAS nach aussen abgegeben werden.
Also das nur eine bestimmte Politische Gruppe so denkt ist quatsch.
Simon meint
Gerne auch den Verbrenner Fake Auspufflärm verbieten. Das Avas ist auch viel zu laut und störend. Besser wäre eine Fußgängerhupe und den Avas nur beim Rückwärtsfahren. zB beim Zoe ist der Avas so nervig, den höre ich noch drei Straßen weiter. Ich wäre für Avas beim Rückwärtsfahren und sonst muss der als Knopf nur zuschaltbar sein.
R. D. meint
Im Gegensatz zu einen Hupe hört z.B. ein Kind hinter einer Hecke ein herbeifahrendes Auto mit AVAS noch bevor ein Fahrer die Gefahr erkennen kann (geschweige denn hupen kann). Wer sowas als rein nervend abtut, sollte mal darüber nachdenken.
M. meint
Erstmal interessieren sich Kinder hinter einer Hecke nicht mal für den Krach von Verbrennern, wie man weiß – sonst wären die doch nicht schon früher vor Autos gelaufen, oder?
Diesen gleichtönigen Geräusche geben auch noch viel weniger Hinweis auf die Dynamik des Autos, also bremst es, beschleunigt es? Nichts.
Dann wird das Geräusch in jede Richtung abgestrahlt, Sinn macht es aber nur in seiner Fahrtrichtung, da Menschen 20 m dahinter wohl kaum davor gewarnt werden müssen. Aber sich beschallen lassen, das müssen sie schon…
Das ist der typische Fall von „gut gemeint ist nicht gut gemacht“. Darüber sollte man auch mal nachdenken.
banquo meint
Das Gesetz sollte neben den mit Kunstlärm animierten EV’s hier auch Kraftfahrzeuge berücksichtigen die über Verbrennungsmotor angetrieben sind: Sportwagen, Motorräder sollten über den gesamten Drehzahlbereich gemäßigte Emissionswerte einhalten!
Gernot meint
Man sollte vor allem gegen den Lärm von Motorrädern vorgehen. Dagegen ist alles, was Autos produzieren, Pipifax. Selbst irgendwelche getunten Poserkisten. Ich wohne auf dem flachen Land. Die hochdrehenden Motorräder hört man im Sommerhalbjahr regelmäßig aus mehreren Kilometern Entfernung. Noch nie habe ich irgendwas von PKWs aus solchen Entfernungen hören können und hier fahren genug Porsche, Ferrari, GTIs, BMW M, etc. Der Lärm, den illegal getunte Motorräder beim Hochdrehen machen, ist infernalisch.
F. K. Fast meint
Nicht zu vergessen die Mopeds, die zwar kaum schneller als ein Fahrrad fahren können, allerdings 1km weit zu hören sind.
Deity meint
Auch wenn ich den genannten künstlichen Sound komplett Sinnbefreit finde, spielt doch die Debatte wieder genau in die Hände der falschen Leute und kann populistisch ausgeschlachtet werden.
Warum wird sich hier wieder mit einem Verbot befasst wo es keine Not gibt?
Paradebeispiel Deutscher Bürokratie und Verbotsauswüchse.
Laber meint
Jo, eine Lautstärkebegrenzung, gerade auch für E-Motorräder, wäre eigentlich viel sinnvoller.
South meint
Die Überschrift ist mal wieder ein künstlicher Aufreger, denn es geht nicht nur um eAutos:
„technisch manipulierte Fahrzeuge sowie aggressives Fahren und absichtliches Erzeugen von Motorenlärm.“
Es geht also allgemein darum, das man Anwohner nicht grundlos mit vermeidbaren Lärm terrorisieren sollte und das ist schon lange überfällig. Und jedes Gesetz ist ein Einschränkung, aber in vielen Fällen eine sinnvolle. Man sollte eher versuchen, sinnlose, triezende alte Gesetze abzubauen, als generell jedes sinnvolle Gesetz in Zukunft zu vermeiden.
David meint
Bin ich dafür, wenn es auch AVAS umfasst. Denn man möchte ja, dass das Elektroauto leise ist und das hilft am meisten in Wohngebieten. AVAS hatten ja die Blindenverbände durchgebracht. Wie auch immer, die in der woken Sprache sich heute nennen. Vermutlich sowas wie „akustisch, olfaktorisch und sensitiv überlegene Menschen“. Jedenfalls war vorher nicht bekannt geworden, dass reihenweise Blinde von Elektroautos in Zonen mit Tempo 30 und langsamer überfahren wurden.
MrBlueEyes meint
Weil man Verbrenner auch so immer hört… also manchmal haust du einen Mumpitz raus, da weiß man nicht, ob man weinen oder lachen soll… 🤦♂️
David meint
Mein Vorschlag ist, dass du dir vor deiner nächsten Antwort den Beitrag vorlesen und erklären lässt, auf den du dich beziehen möchtest. Und dann solltest du bitte in deiner Gruppe einen Antwortvorschlag diskutieren und nicht gleich tippen. Dann kommt nicht mehr so etwas Wirres heraus, wie deine Replik von 13:05.
MrBlueEyes meint
Mumpitz mit noch mehr Mumpitz rechtfertigen zu wollen, macht es tatsächlich nicht besser…
Future meint
Wenn Verbrenner Schrittgeschwindigkeit oder bis 30 km/h fahren, dann kann ich die hier bei mir auf der Straße nicht hören. Vielleicht liegt es am Kopfsteinpflaster. Aber ich finde, Verbrenner sind bei niedrigen Geschwindigkeiten sehr leise. Elektroautos sind mit ihren künstlichen Warntönen mittlerweile deutlich lauter.
MrBlueEyes meint
Oha… interessant… unterstütze ich… dann können sich AMG und Porsche ihren Kunstlärm gleich wieder abschminken :)
(und alle anderen Hersteller mit so einem sinnfreien Nonsens)
eBikerin meint
Der sinnfrei Nonsens soll aber IM Auto sein und nicht draussen. Hast weder du noch die Grünen verstanden.
MrBlueEyes meint
Ich denke, da solltest du noch einmal in dich gehen…
AMG, Porsche, Hyundai beschallen eben auch AUßEN… und darum geht es…
Was IM Auto passiert, ist mir auch wurschd… die Beschallung nach DRAUßEN muss nicht sein…
South meint
Naja, es geht darum, das jeder sinnloser Lärm verboten werden soll, also egal ob es ein sinnloser Lärm beim Verbrenner oder eben auch ein künstlicher Lärm bei eAuto ist. Einzige Ausnahme natürlich der Warnton bei niedrigen Geschwindigkeiten.
Auch wenn es das eine oder andere noch nicht gibt, da war schon einiges in der Industrie in Planung. Beispielsweise sollten zwar die Hubraum reduziert werden, aber eben Soundtechnisch ein lauteres Geräusch erzeugt werden, dass quasi den alten lauteren Motor simuliert. Auch beim eAuto gabs zumindest schon Diskussionen darüber. Meines Wissens eher bei den Supersportwagen, aber es MrBlueEyes hat da schon recht, es wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis da AMG und Co. auch mitmachen würden.
Die beiden Politiker liegen da schon richtig, es ist längst überfällig, dass da wenige Poser Millionen von Leuten mit vermeidbaren Lärm terrorisieren. Egal wo der Lärm herkommt oder herkommen kann…
Wer unbedingt Lärm machen will, soll das gefälligst auf einer Rennstrecke machen. Fehlt nur noch das Tempolimit, dann hätte sich endlich der gesunde Menschenverstand auch in der BRD durchgesetzt…
EdgarW meint
Nein, die besagten Fahrzeuge pusten sinnlosen künstlichen Lärm auch nach außen. Hat sogar schon der erste Porsche Taycan gemacht, bekommt man in den Testvideos nur kaum mit. Hörte man mal in nem E-Cannonball-Video von ich weiß nicht mehr wem, als Chris „CarManiac“ mit dem ihm damals zur Verfügung gestellten Taycan vorbeigefahren kam, bei ihm „natürlich“ mit aktiviertem Poser-Sound. Beim Taycan war das bsher noch zumindest relativ dezent, aber vollkommen unnötig. Die Lautsärke dieser Außen-Systeme hat für E-Autos keine Beschränkungen über jene bei Verbrennern hinaus machen, bei den höchsten Lärmklassen (auch bei aktuellen Lambos noch extrem ätzend) ist das immernoch extrem laut. Weil die Dubai-Fanboy-Goldkettchen-Lärmfraktion halt meint, sie können nicht ohne leben. Drum *müssen* alle anderen, also wir, wir damit leben.
Übrigens, auch sämtliche vermeintlichen „Fehlzündungs“-Geräusche bei Verbrennern kommen aus nem Schallerzeuger, dort in Form der aktiven Schalldämpffer, die auch für das Gegenteil verwendet werden können. Und werden. Fehlzündungen würden die Katalysatoren moderner Verbrenner zerstören und die Abgaswerte brutal verschlechtern. Dummheit in Tüten und keiner schnallt’s, auch die Reviewer und „Autojournalisten“ nicht, alles künstlich erzeugte Retortenklänge. Für Leute, die irgend eine Art von Kompenastion nötig zu haben haben scheinen. Und nochmal: auf Kosten aller anderen.