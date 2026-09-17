Experte: E-Auto-Servicekosten steigen im Alter deutlich

Der Servicebedarf von Elektroautos unterscheidet sich von dem Aufwand bei Modellen mit Verbrennungsmotor. Die Kostenstruktur variiert dabei über den Lebenszyklus, wie Maximilian Wegner von der Unternehmensberatung Roland Berger der Automobilwoche erklärt.

Während laut dem Experten früher von einer Reduktion des Wartungsaufwands um 25 bis 50 Prozent ausgegangen worden sei, zeige sich heute eine Verringerung um etwa 15 bis 20 Prozent. Die Kosten würden sich dabei „massiv“ in spätere Phasen der Fahrzeugnutzung verschieben.

Bei Verbrennern sind Servicekosten durch Komponenten wie Öl, Filter, Zahnriemen oder Kupplungen von Beginn an planbar. Bei Elektroautos bleibt die Kostenkurve in den ersten acht bis zehn Jahren nahezu flach, da viele Serviceteile entfallen und der Bremsenverschleiß durch Rekuperation sinkt. In dieser Phase sparen Kunden Wegner zufolge zwischen 20 und 40 Prozent der Kosten.

Ab einem Fahrzeugalter von über acht Jahren stiegen die Kosten für Elektroautos jedoch stark an, erklärt der Berater. Reparaturen könnten Beträge zwischen 5000 und 25.000 Euro erreichen. Dies liege daran, dass durch weniger Service kleinere Probleme unentdeckt blieben und teure Komponenten wie E-Motor, Leistungselektronik oder die Hochvolt-Batterie ausfallen könnten. Zudem seien die Software und höher integrierte Komponenten so veraltet, dass ein Austausch größeren Aufwand mit sich bringe.

Mit zunehmendem Alter der Fahrzeuge und dem Verlust der Garantie wechseln Besitzer häufig zu freien Werkstätten. Da diese Kunden oft preissensibel seien, suchten sie nach kosteneffizienten Lösungen, so Wegner. Freie Werkstätten müssten sich jedoch erst durch entsprechende Qualifikationen und Diagnosefähigkeiten auf diesen Markt vorbereiten.