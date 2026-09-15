„Technologische Führungsrolle verloren“: IG Metall kritisiert Autobosse

Die IG Metall fordert von der deutschen Automobilindustrie eine grundlegende Neuausrichtung, berichtet die Süddeutsche Zeitung. Christiane Benner, Chefin der Gewerkschaft, kritisiert demnach, dass die technologische Führungsrolle verloren gegangen sei. Als Ursache benennt sie mangelnde Investitionen sowie die Notwendigkeit stärkerer Innovationen.
Seit vier Jahren investierten deutsche Autobosse mehr im Ausland als in Deutschland, erklärt Benner. Sie fordert nun verstärkte Investitionen an heimischen Standorten, was im Zweifelsfall zulasten von Dividenden geschehen solle. Die Krise der Branche resultiert laut der Gewerkschafterin aus verschärftem Wettbewerb durch chinesische Hersteller, den Zöllen der US-Regierung von Donald Trump sowie verzögerten Investitionen in Deutschland. Zudem werden Fehlentscheidungen der Vorstandsetagen als Grund angeführt. „Von Verzicht des Managements höre ich aber wenig“, so Benner.
Hinsichtlich der Kostensenkung kritisiert die IG Metall den Fokus der Vorstände auf das Personal. Stattdessen solle eine Reduzierung der Modellvielfalt angestrebt werden, um durch häufigere Verwendung gleicher Teile Synergien zu nutzen und Gewinnmargen zu steigern. Zudem hält Benner die Strategie für gescheitert, primär auf Luxusautos zu setzen. Stattdessen müsse die Produktion von Fahrzeugen für den Massenmarkt forciert werden.
Jürgen Kerner, der zweite IG-Metall-Vorsitzende, betont der Süddeutschen Zeitung zufolge, dass eine Reduzierung der Personalkosten die Probleme der Branche nicht löse. Die Gewerkschaft fordert neben Investitionen und Innovationen der Unternehmen auch politische Unterstützung. Konkret wird eine klare Positionierung der Bundesregierung zu Plänen der EU-Kommission gefordert, die Vorgaben zur lokalen Produktion von Endmontage und Bauteilen vorsehen.
Zudem verlangt Kerner eine Ausweitung der europäischen Zusatzzölle auf chinesische Plug-in-Hybride, da Hersteller der Volksrepublik diese nutzten, um Zölle auf reine Stromer zu umgehen. Des Weiteren fordert die Gewerkschaft eine stärkere Förderung beim Kauf von Elektroautos sowie bei der Produktion von Batterien für diese Fahrzeuge.
Kommentare
MK meint
Die IG Metall hat ja bei vielem der genannten Punkte recht, aber bei einem Abschnitt musste ich doch sehr lachen:
„Hinsichtlich der Kostensenkung kritisiert die IG Metall den Fokus der Vorstände auf das Personal. Stattdessen solle eine Reduzierung der Modellvielfalt angestrebt werden, um durch häufigere Verwendung gleicher Teile Synergien zu nutzen und Gewinnmargen zu steigern.“
Hat sich bei der IG Metall denn niemand gefragt, wie genau eine Reduzierung der Modellvielfalt und die Verwendung von mehr Gleichteilen Geld spart? Richtig: man benötigt weniger Entwicklungspersonal, weniger Einkäufer, weniger Logistikpersonal (Standardanlieferung statt Sequenzanlieferung) und auch weniger Fertigungspersonal (z.B. weniger Rüstzeiten bei herstellenden Zulieferern) und dadurch dann auch weniger Führungskräfte, Personaler usw. Vereinfacht und plakativ gesagt: Wenn ich Blech mal in die Karosserieform einer VW ID.3 Motorhaube und mal in die einer Cupra Born Motorhaube biege, wird das Blech dadurch ja nicht billiger. Auch bei größeren Losgrößen liegt die Einsparung einzig im Personal…vielleicht im Personal beim Zulieferer oder (Logistik-)Dienstleister und nicht direkt beim Autohersteller, aber unterm Strich beim Personal.
Daniel S meint
Es gab Zeiten, da wurden Autos mit tollen neuen Motoren, leistungsfähiger, komfortabler und später auch sparsamer, beworben. Äquivalent dazu wäre heute ein besserer elektrischer Antrieb mit leichterer Batterie und schnellerem Laden.
Aber von europäischen Autobauern lese ich davon herzlich wenig. Sie bewerben grössere Bildschirme im Auto.
Andree meint
Vielleicht mal etwas bescheidenere Tarifverträge wäre auch hilfreich.
Future meint
Das hört sich bei der IG Metall jetzt so an, als wäre sie von der Entwicklung überrascht. Tatsächlich hat die IG Metall diese Entwicklung allerdings vorhergesagt. Der damalige IG-Metall-Chef Jörg Hofmann warnte schon 2019 öffentlich im Interview des Deutschlandfunks: »E-Mobilität kostet weit mehr als nur 150.000 Jobs« (06.04.2019). Aus diesem Grund hat wohl auch die IG Metall jahrelang diese »Technologieoffenheit« gefordert, um den Wandel zur Elektromobilität möglichst lange hinauszuzögern. Konzerne und Gewerkschaft verfolgten also jahrelang das gleich Ziel. Die »Fehlentscheidungen« betreffen also nicht nur die Führungsebenen der Industrie, sonden auch die Gewerkschaft. Natürlich konnte sich damals niemand diese Dynamik vorstellen, mit der die Elektromobilität heute wächst. Daran haben Putin und Trump halt auch ihren Anteil.
Jeff Healey meint
Ach herrlich.
Ein paar Auszüge:
„Die IG Metall fordert von der deutschen Automobilindustrie eine grundlegende Neuausrichtung(…)“
Und:
„Sie fordert nun verstärkte Investitionen an heimischen Standorten, was im Zweifelsfall zulasten von Dividenden geschehen solle.“
Und:
„Zudem hält Benner die Strategie für gescheitert, primär auf Luxusautos zu setzen.“
Und:
„Zudem werden Fehlentscheidungen der Vorstandsetagen als Grund angeführt.“
Das ist Wasser auf meinen Mühlen, eine gute Zusammenfassung meiner persönlichen Beobachtungen der letzten Jahre. Und das ist in so deutlicher Offenheit von der IGM noch viel zu selten zu hören.
MainTower meint
Gesagt sehr oft von der IGM, wollte nur niemand von den Autobossen hören.
M. meint
Steht auch was von der Anpassung der Löhne an ein internationales Niveau drin?