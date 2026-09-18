Neuer Fiat Topolino Dolcevita mit Stoffverdeck verfügbar

Fiat erweitert das Angebot des elektrischen Topolino: Der neue Topolino Dolcevita ist in Deutschland mit einem aufklappbaren Stoffverdeck erhältlich. Das Modell bleibt als leichtes vierrädriges Kraftfahrzeug der EU-Kategorie L6e positioniert.

An den für den Einsatzzweck maßgeblichen Antriebsdaten ändert die neue Karosserieausführung nichts. Fiat nennt für den Topolino einen 6 kW/8,2 PS starken Elektromotor, eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h und eine Reichweite von bis zu 75 Kilometern nach WMTC-Norm. Die Nennkapazität der Antriebsbatterie beträgt 5,4 kWh. Geladen wird über einen gewöhnlichen Haushaltsanschluss, wobei Fiat eine Ladezeit von weniger als vier Stunden nennt.

Mit 2,535 Metern Länge bleibt der Topolino auf kurze innerstädtische Wege ausgerichtet. Die Kombination aus geringer Batteriekapazität, begrenzter Höchstgeschwindigkeit und Laden an der Schuko-Steckdose unterscheidet das Fahrzeug technisch und regulatorisch von batterieelektrischen Pkw.

Der Topolino kann als elektrisch angetriebenes Leichtkraftfahrzeug (L6e) bereits von Jugendlichen ab 15 Jahren mit dem Führerschein der Klasse AM gefahren werden. Die offene Variante bietet Fiat in Deutschland wie die geschlossene Ausführung ab 9990 Euro zur Neubestellung an.