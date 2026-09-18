Elektrischer Toyota Highlander kommt später, Europa-Start offen

Die geplante Ablösung des Toyota Highlander durch eine erste rein elektrische Version verzögert sich nach aktuellen Informationen. Der direkte Übergang vom Benziner zum Elektroauto, der ursprünglich für Ende dieses Jahres vorgesehen war, gelingt laut Automotive News nicht. Infolgedessen könnten Händler für mehrere Monate kaum oder gar keine Highlander-Modelle in ihrem Bestand haben.

In Europa ist die Baureihe seit Mitte 2024 nicht mehr erhältlich. Ob die neue E-Auto-Generation für ein Comeback sorgt, ist noch offen. Der japanische Automobilhersteller beabsichtigte, die Produktion des Highlander EV diesen Monat in den USA zu starten. Das Fahrzeug sollte dort gemeinsam mit der Limousine Toyota Camry, dem Crossover RAV4 sowie dem elektrischen Subaru Getaway gefertigt werden. Gemeinsam sollten diese neuen Elektroautos im vierten Quartal in nordamerikanischen Ausstellungsräumen verfügbar sein.

Im Sommer kam es jedoch zu einer Unterbrechung des Zeitplans, da die neuen Modelle von Toyota und Subaru zur Durchführung nicht näher genannter Verbesserungen zurückgerufen wurden. Ein Sprecher von Toyota gab gegenüber Automotive News keine Details zu den Mängeln bekannt. Er bestätigte lediglich, dass sich der Produktionsstart auf mindestens das erste Quartal 2027 verschoben habe.

Diese Entscheidung könnte dazu dienen, Probleme wie bei der Einführung des bZ4X und des Subaru Solterra zu vermeiden, spekuliert das Branchenportal. Bei jenen kompakteren Elektro-SUV-Crossovern kam es im Jahr 2022 kurz nach dem Start zu einem viermonatigen Verkaufsstopp, um das Risiko loser Vorderräder zu beheben.

Das kommende Modell für sieben Passagiere wird eine geschätzte Reichweite von 320 Meilen (515 km) bieten und soll über eine größere dritte Sitzreihe als der bisherige Benzin-Highlander verfügen. Damit ergänzt das Fahrzeug die Palette der Toyota-Elektro-SUV/Crossover um ein viertes Modell, nachdem bereits der bZ4X, der C-HR+ und der bZ Touring mit Subaru entwickelt wurden.

Dave Christ, Leiter der Marke Toyota in den USA, bezeichnete den ersten rein elektrischen, rund fünf Meter langen Highlander im Gespräch mit Automotive News als eine gute Option für kleinere Familien. „Es ist wirklich ein gutes Produkt. Das Design ist wirklich gut. Der Innenraum ist großartig.“ Für Kunden außerhalb Europas, die doch lieber einen reinen Verbrenner oder Hybrid wollen, hat die Marke den nochmals etwa zehn Zentimeter länger als der normale Highlander auf der Straße stehenden Grand Highlander im Programm.