Hyundai Staria Cargo Elektro ab sofort bestellbar

Hyundai erweitert sein Angebot mit dem vollelektrischen Staria Cargo Elektro und steigt damit in das Segment der leichten Nutzfahrzeuge ein. Der Transporter ist nun bei teilnehmenden Partnern der Marke zu einem Netto-Listenpreis von 48.315 Euro (57.495 Euro brutto) bestellbar.

Der Staria Cargo Elektro verfügt über eine 800-Volt-Architektur und eine 84-kWh-Batterie mit einer Reichweite von bis zu 450 WLTP-Kilometern. Nach 15 Minuten Ladezeit stehen bis zu 280 Kilometer Reichweite zur Verfügung. Unter optimalen Bedingungen lässt sich die Batterie an einer DC-Schnellladestation innerhalb von 20 Minuten von 10 auf 80 Prozent laden. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 184 km/h. Der kombinierte Energieverbrauch wird mit 20,7 kWh pro 100 Kilometer angegeben.

Der N1-homologierte Transporter bietet Platz für drei Personen und kann bis zu drei Europaletten aufnehmen. Die Nutzlast beträgt bis zu 1102 Kilogramm, die Anhängelast 2000 Kilogramm. Beidseitige Schiebetüren, eine niedrige Ladekante und ein rutschhemmender Ladeboden gehören zu den genannten Merkmalen. Optional ermöglicht Vehicle-to-Load (V2L) die Nutzung von Strom aus der Fahrzeugbatterie für externe Verbraucher wie Elektrowerkzeuge, Ladegeräte oder Beleuchtungssysteme.

Der Elektromotor leistet 160 kW beziehungsweise 218 PS und stellt 350 Nm Drehmoment bereit. Zur Serienausstattung gehören unter anderem ein digitales 12,3-Zoll-Kombiinstrument, ein 12,3-Zoll-Touchscreen, Over-the-Air-Updates, kabelloses Apple CarPlay und Android Auto sowie mehrere Assistenzsysteme, eine Wärmepumpe und ein Batterieheizsystem. Zusätzlich bietet Hyundai Navigations-, Winter-, Licht-, Heckklappen- und V2L-Pakete an.

„Mit dem Staria Cargo Elektro kehrt Hyundai in Deutschland in das Nutzfahrzeugsegment zurück. Gleichzeitig bringen wir unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Elektromobilität in ein Fahrzeug ein, das konsequent auf die Anforderungen gewerblicher Kunden ausgerichtet ist. Der Staria hat bereits als Pkw seine Vielseitigkeit bewiesen und erweitert diese nun um eine Nutzfahrzeugvariante mit kurzen Ladepausen, hoher Reichweite und viel Cargo-Fläche. Damit bieten wir Unternehmen eine attraktive Alternative für die Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotten“, wirbt Andreas Zürnstein, President und CEO von Hyundai Motor Deutschland.