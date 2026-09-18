Neuer Tucson N könnte Hyundais Hybrid-Zeitalter bei den Sportmodellen einläuten

Hyundai plant laut einem Bericht die Einführung einer leistungsstarken Topversion des nächsten Tucson N. Das neue SUV der N-Submarke soll nach Informationen von AutoExpress durch den Einsatz innovativer Hybridtechnologie eine sportliche Fahrweise ermöglichen und Kunden aus dem Segment der Premium-Mittelklasse-SUVs sowie sportlicher Kompaktklassewagen ansprechen.

Im Zentrum der Produktplanung steht ein neuer Hybridantrieb, der die Leistung des Fahrzeugs deutlich steigern soll, während Kraftstoffverbrauch und Emissionswerte stabil bleiben. Diese Strategie soll der Reduzierung von Emissionen in Europa sowie der Reaktion auf steigende Kraftstoffpreise in Märkten wie den USA und Korea dienen.

Joon Park, Vizepräsident der N Management Group bei Hyundai, betonte gegenüber AutoExpress die Absicht, über vollelektrische Fahrzeuge und die etablierten reinen Verbrenner hinauszuwachsen. „Wir beschränken uns nicht auf Elektrofahrzeuge. Auch bei den Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor werden wir noch einen Schritt weiter gehen; das ist noch nicht das Ende unserer Reise. Ich kann es Ihnen noch nicht genau sagen – aber leichter, agiler, wendiger und aufregender. Das sind die Schlüsselelemente, auf die wir hinarbeiten.“

Das neue Hybridsystem soll im Gegensatz zu den bisherigen Setups mit Fokus auf Effizienz speziell auf Leistung ausgelegt sein. Es wird erwartet, dass Elektromotoren und Batterien den Turbo-Benzinmotor insbesondere in sportlichen N-Modi unterstützen. AutoExpress erwartet eine Leistung zwischen 224 kW/305 PS und 261 kW/355 PS sowie Allradantrieb. Adaptives Fahrwerk, größere Räder, Reifen und Bremsen sollen die Fahrzeugkontrolle verbessern, ohne den Alltagskomfort zu beeinträchtigen.

Der Tucson N markiert laut dem Bericht den Beginn der Hybrid-Transformation für die N-Modelle. Weitere kleinere Hyundai-Modelle wie der nächste Kona, der i20 oder der in Korea als Avante bekannte Wagen könnten mit solchen elektrifizierten Downsizing-Antrieben ausgestattet werden.