Daimler Truck setzt weiter auf Wasserstoff und plant Millioneninvestitionen

Daimler Truck plant, bis zum Ende des Jahrzehnts einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag in die Entwicklung von Wasserstoff-Lkw zu investieren. Das sagte Karin Rådström, Chefin des in Leinfelden-Echterdingen ansässigen DAX-Konzerns, der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben viel in batterieelektrische Fahrzeuge investiert, aber jetzt nehmen wir im nächsten Schritt sehr viel Geld in die Hand, um Wasserstoff zum Erfolg zu verhelfen“, wird die Managerin vom Manager Magazin zitiert.

Der Hersteller von Lkw und Bussen verfolgt bei der Dekarbonisierung des Transports eine Doppelstrategie aus rein batterieelektrischen und wasserstoffbetriebenen Fahrzeugen. Viele Automobilhersteller hätten beim Wasserstoff einen Rückzieher gemacht, erklärt Rådström. Daimler Truck sei es daher wichtig, die Botschaft zu setzen, „dass wir Wasserstoff im Lkw-Verkehr definitiv als Teil der Lösung für die Dekarbonisierung Europas betrachten“.

Für bestimmte Kunden böten wasserstoffbetriebene Lkw Vorteile bei der Reichweite und Nutzlast sowie eine schnellere Betankung im Vergleich zum Aufladen von Batterien. Zudem werde es Grenzen beim Ausbau der Strominfrastruktur geben. „Es gibt eindeutige Anwendungsfälle, in denen unsere Kunden wirklich die Nutzlast und die Reichweite brauchen“, so die Daimler-Truck-Managerin. Das sei allerdings ein eher geringer Prozentsatz.

Die Entscheidung zwischen den Technologien hängt Rådström zufolge oft von länderspezifischen Preisen für Wasserstoff und Strom sowie der verfügbaren Infrastruktur ab. „Wir wollen nicht denselben Fehler machen, der im Bereich der Elektromobilität begangen wurde“, unterstrich sie. „Deshalb versuchen wir, schon sehr früh Partnerschaften aufzubauen und sicherzustellen, dass sich das gesamte Ökosystem entwickelt.“

Kürzlich hat Daimler Truck verkündet, mit Konzernen aus den Bereichen Transport, Energie und Industrie an einem Ökosystem für Wasserstoff zu arbeiten. Während rein batterieelektrische Lastwagen bereits im Angebot des Unternehmens sind, aber nur einen geringen Anteil am Absatz ausmachen, plant Daimler Truck den Einsatz einer Kleinserie von 100 Wasserstoff-Fahrzeugen ab Ende dieses Jahres.