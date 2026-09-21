EnBW setzt auf 480-kW-Schnellladestationen im bundesweiten Ladenetz

Die EnBW startet den Rollout einer neuen Generation von High-Power-Chargern (HPC) in ihrem bundesweiten Schnellladenetz. Am Referenzstandort am Karlsruher Konzernsitz nimmt das Energieunternehmen die Schnellladestation C7 von XCharge offiziell in ihr Portfolio auf. Die Systeme erreichen eine Ladeleistung von 480 Kilowatt und sind für kommende Generationen von Elektroautos vorgesehen, die höhere Ladeleistungen verarbeiten können.

Die EnBW betreibt eigenen Angaben zufolge bereits mehr als 9000 Schnellladepunkte in Deutschland und baut das Netz in den Bereichen Langstrecke, urbaner Raum und Einzelhandel aus. Die neue 480-kW-Technologie soll vor allem an Standorten eingesetzt werden, an denen Kunden nur kurz verweilen und möglichst viel Reichweite laden wollen. Als Beispiel nennt Lars Jacobs, Chief Commercial Officer sowie kommissarischer Technischer Leiter der Elektromobilitätssparte, EnBW-Ladeparks entlang deutscher Fernstraßen.

Je nach Fahrzeug soll die neue Technik das Aufladen von bis zu 640 Kilometern Reichweite innerhalb von 20 Minuten ermöglichen. Auch beim sogenannten Powersharing, bei dem zwei Fahrzeuge gleichzeitig an einer Ladestation laden, sollen Kunden von der höheren Leistung profitieren. Abhängig von der Aufnahmefähigkeit der Elektroautos soll sich die Ladezeit dadurch verkürzen können.

Bis Ende 2026 plant die EnBW, deutschlandweit noch eine zweistellige Zahl von Schnellladeparks mit der neuen 480-kW-Technologie ans Netz zu bringen. Bereits im Februar 2026 hatten das Energieunternehmen und XCharge eine längerfristige Zusammenarbeit angekündigt. Grundlage war ein Feldtest mit XCharge-Ladestationen, die sich den Angaben zufolge bei mehreren zehntausend Ladevorgängen als zuverlässig, performant und sicher erwiesen hatten.

„Die E-Mobilität wird sich in den kommenden Jahren weiter dynamisch entwickeln. Deshalb bauen wir unser Schnellladenetz nicht nur quantitativ immer weiter aus, sondern investieren gezielt in neue Ladetechnologie, die unseren hohen Anforderungen und denen unserer Kundinnen und Kunden gerecht wird“, so Jacobs. „Mit den neuen 480-kW-Ladesystemen von XCharge profitieren Emobilist*innen im EnBW-Ladenetz von kurzen Ladezeiten, fortschrittlicher Technologie und einer hohen Zuverlässigkeit.“