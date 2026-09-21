EnBW setzt auf 480-kW-Schnellladestationen im bundesweiten Ladenetz

Die EnBW startet den Rollout einer neuen Generation von High-Power-Chargern (HPC) in ihrem bundesweiten Schnellladenetz. Am Referenzstandort am Karlsruher Konzernsitz nimmt das Energieunternehmen die Schnellladestation C7 von XCharge offiziell in ihr Portfolio auf. Die Systeme erreichen eine Ladeleistung von 480 Kilowatt und sind für kommende Generationen von Elektroautos vorgesehen, die höhere Ladeleistungen verarbeiten können.
Die EnBW betreibt eigenen Angaben zufolge bereits mehr als 9000 Schnellladepunkte in Deutschland und baut das Netz in den Bereichen Langstrecke, urbaner Raum und Einzelhandel aus. Die neue 480-kW-Technologie soll vor allem an Standorten eingesetzt werden, an denen Kunden nur kurz verweilen und möglichst viel Reichweite laden wollen. Als Beispiel nennt Lars Jacobs, Chief Commercial Officer sowie kommissarischer Technischer Leiter der Elektromobilitätssparte, EnBW-Ladeparks entlang deutscher Fernstraßen.
Je nach Fahrzeug soll die neue Technik das Aufladen von bis zu 640 Kilometern Reichweite innerhalb von 20 Minuten ermöglichen. Auch beim sogenannten Powersharing, bei dem zwei Fahrzeuge gleichzeitig an einer Ladestation laden, sollen Kunden von der höheren Leistung profitieren. Abhängig von der Aufnahmefähigkeit der Elektroautos soll sich die Ladezeit dadurch verkürzen können.
Bis Ende 2026 plant die EnBW, deutschlandweit noch eine zweistellige Zahl von Schnellladeparks mit der neuen 480-kW-Technologie ans Netz zu bringen. Bereits im Februar 2026 hatten das Energieunternehmen und XCharge eine längerfristige Zusammenarbeit angekündigt. Grundlage war ein Feldtest mit XCharge-Ladestationen, die sich den Angaben zufolge bei mehreren zehntausend Ladevorgängen als zuverlässig, performant und sicher erwiesen hatten.
„Die E-Mobilität wird sich in den kommenden Jahren weiter dynamisch entwickeln. Deshalb bauen wir unser Schnellladenetz nicht nur quantitativ immer weiter aus, sondern investieren gezielt in neue Ladetechnologie, die unseren hohen Anforderungen und denen unserer Kundinnen und Kunden gerecht wird“, so Jacobs. „Mit den neuen 480-kW-Ladesystemen von XCharge profitieren Emobilist*innen im EnBW-Ladenetz von kurzen Ladezeiten, fortschrittlicher Technologie und einer hohen Zuverlässigkeit.“
Kommentare
MK meint
Damit kommt dann neben Alpitronic ein zweiter relevanter Player auf den deutschen Markt der Anbieterunabhängigen Schnellladesäulen. Da Monopole eigentlich nie für sinkende Preise sorgen, ist das sicher ein Gewinn für alle deutschen BEV-Fahrer.
Noch dazu ist XCharge ein Unternehmen mit einer spannenden Geschichte: Geründet eigentlich in China, sitzt das Top-Management mittlerweile in Hamburg mit einem Doppel-Hauptsitz in Texas, die Entwicklung erfolgt auch zu immer größeren Teilen in Hamburg und die Produktion soll ab nächstem Jahr in Spanien erfolgen. Während andere Unternehmen also Entwicklung und Produktion aus Europa nach China verlagern, geht XCharge genau den gegenteiligen Weg.
eBikerin meint
Hab leider auf der Webseite des Herstellers nicht rausfinden können wie die Aufteilung der Ladeleistung funktioniert. Bei Alpitronic ist das ja schön erklärt. Weiss es jemand?
Michael meint
Und das wäre mit den HYC 1000 nicht möglich gewesen?
Besser-BEV-Wisser meint
Warum keine Alpitronics mehr?
Die Kombi EnBW und Alpitronics ist aktuell mein Favorit beim Laden. Sehr zuverlässig und schnell.
South meint
Und damit liegt EnBW vollkommen richtig, denn auch die Schnellladetechnologie entwickelt sich dynamisch weiter. Eine Viertelstunde macht man immer mal Pause, aber was eben darüber hinaus geht, ist meistens sinnloses rumstehen und das macht keiner gerne, wenn das technisch nicht sein muss. Technisch und Preislich wird sich das eher über kurz als lang nivellieren.
Wenn jemand also 20 Minuten lädt, dann ist das kaum verlorene Zeit, lädt man aber 30 Minuten, dann steht man sich da eine knappe Viertelstunde rum und das passiert einem öfters als man denkt. Denn es herrschen eben nicht immer optimale Wetterbedingungen, mit nem neuen Accu und anschließender Lademöglichkeit am Zielort, und spätestens beim zweiten Mal startet man bei 80% und die Reserve nutzt man ja auch nicht voll aus. In der Praxis ist cleverer sich ein Modell mit guter Schnellladefähigkeit auszusuchen, was übrigens auch dem Wiederverkaufswert zugute kommt…
Miro meint
Ziemlich mau. Es gibt bereits Autos die mehr verlangen. Wenn das deren ZUKÜNFTIGE Absicherung gegen schnell ladende Autos ist, ist da Verbesserungspotential. Noch viel viel wichtiger ist aber, dass diese Säulen sich die Leistung nicht teilen. Das ist ein No-Go mittlerweile. Aber irgendwie ahne ich, dass das hier der Fall sein wird.
Powerwall Thorsten meint
Toll, dann kann mein Bruder demnächst seinen X Peng X9 ja wirklich schnell laden.
Bin gespannt, bis das flächendeckend funktioniert und ab wann, wie schnell und in welchem Umfang EnBW wirklich bestehende Ladeparks umrüstet.