GAC Commercial Vehicle treibt internationale Expansion voran

Im ersten Halbjahr 2026 steigerte GAC Commercial Vehicle seinen Absatz gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 205 Prozent. Auf Grundlage des Geschäfts mit alternativ angetriebenen Nutzfahrzeugen im chinesischen Heimatmarkt will das Unternehmen seine internationale Expansion vorantreiben. Dafür wird das Vertriebs- und Servicenetz der GAC Group in 110 Ländern und Regionen sowie deren internationale Ressourcen genutzt.

Als Grundlage dienen auch die Strukturen des langjährigen Joint Ventures GAC Hino. GAC Commercial Vehicle verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung von Nutzfahrzeugen sowie im Qualitätsmanagement und profitiert zugleich von der Lieferkette der GAC Group.

„Fahrzeuge auf internationale Märkte zu bringen, ist für uns nur der Anfang. Der nächste Schritt besteht darin, auch unser Ökosystem global auszubauen und gemeinsam neue Werte zu schaffen“, so Jimmy Du, COO von GAC Commercial Vehicle. „Dafür nutzen wir die internationalen Ressourcen der GAC Group und arbeiten mit Partnern auf der ganzen Welt zusammen. So bringen wir nicht nur unsere Fahrzeugtechnologien, sondern auch unser Partnernetzwerk in weitere Märkte und treiben die Nutzfahrzeugbranche gemeinsam in Richtung einer effizienteren, intelligenteren und nachhaltigeren Zukunft voran.“

Zum internationalen Ausbau gehört auch die neue Marke MONTX für leichte Nutzfahrzeuge. Sie umfasst die Konzeptfahrzeuge P10 und V10 sowie die All-Domain Adaptive Architecture, mit der unterschiedliche Antriebsarten, Fahrzeugformen und Einsatzbereiche auf einer gemeinsamen Architektur realisiert werden können. MONTX richtet sich dabei auf unterschiedliche Einsatzbereiche und Anforderungen internationaler Kunden.

Mit MONTX Makers startet zudem eine globale Co-Creation-Initiative, über die Nutzer bereits in einer frühen Phase Anforderungen in die Konzeption und Entwicklung künftiger Produkte einbringen können. GAC Commercial Vehicle will damit sein offenes Ökosystem aus Nutzern und Partnern weltweit weiter vernetzen. Nach Angaben von Jimmy Du besteht der nächste Schritt darin, „auch unser Ökosystem global auszubauen und gemeinsam neue Werte zu schaffen“.

Konkrete internationale Präsenz zeigt der Pick-up SMILODON Pro. Das Serienmodell ist bereits in Mittel- und Südamerika sowie im Nahen Osten erhältlich und soll bis Ende 2026 in rund 30 Ländern angeboten werden. Parallel arbeitet GAC Commercial Vehicle mit Pony.ai und Aulton an Lösungen für autonomes Fahren auf Level 4 und Batteriewechsel bei schweren Nutzfahrzeugen.