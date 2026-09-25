Audi leitet rechtliche Schritte gegen Import von China-Modellen ein

Audi geht rechtlich gegen den Importeur Auto China vor, schreibt die Automobilwoche. Der deutsche Autohersteller will den Parallelimport von nur in und für den chinesischen Markt gebauten AUDI-Modellen unterbinden. „Wir haben gegenüber dem Importeur rechtliche Schritte eingeleitet und werden unsere Rechte konsequent durchsetzen“, erklärte eine Unternehmenssprecherin dem Branchenportal. Konkreter wurden die Ingolstädter nicht.

Der Händler Auto China hat die entsprechenden Fahrzeugmodelle bereits von seiner Website entfernt, so der Bericht. Ob dieser Schritt in direktem Zusammenhang mit den juristischen Maßnahmen steht, sei unklar, da sich das Unternehmen auf Anfrage nicht äußerte.

Bisher wurden über den Importeur neben Modellen anderer chinesischer Hersteller auch die Elektroautos AUDI E5 Sportback und AUDI E7X für Deutschland angeboten. Erste Fahrzeuge dieser Art wurden laut der Automobilwoche bereits in deutschen Großstädten gesichtet.

Die betroffenen Modelle hat Audi in Zusammenarbeit mit dem Hersteller SAIC entwickelt und sie speziell auf die Anforderungen des chinesischen Marktes zugeschnitten. Aufgrund dieser Ausrichtung verfügen die Fahrzeuge der China-exklusiven Submarke mit dem Schriftzug „AUDI“ statt vier Ringen nicht über eine EU‑Typzulassung. Laut der Premiummarke erfolgt kein offizieller Export dieser Modelle durch die Audi AG in Länder außerhalb Chinas.

Audi warnt laut der Automobilwoche zudem vor Risiken für Kunden bei Service und Ersatzteilversorgung: „Die AUDI AG und autorisierte Audi-Händler außerhalb Chinas können keine Wartungsarbeiten übernehmen, da A U D I-Modelle in Ländern außerhalb Chinas als Fremdfabrikate gelten.“