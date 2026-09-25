Audi leitet rechtliche Schritte gegen Import von China-Modellen ein

Audi geht rechtlich gegen den Importeur Auto China vor, schreibt die Automobilwoche. Der deutsche Autohersteller will den Parallelimport von nur in und für den chinesischen Markt gebauten AUDI-Modellen unterbinden. „Wir haben gegenüber dem Importeur rechtliche Schritte eingeleitet und werden unsere Rechte konsequent durchsetzen“, erklärte eine Unternehmenssprecherin dem Branchenportal. Konkreter wurden die Ingolstädter nicht.
Der Händler Auto China hat die entsprechenden Fahrzeugmodelle bereits von seiner Website entfernt, so der Bericht. Ob dieser Schritt in direktem Zusammenhang mit den juristischen Maßnahmen steht, sei unklar, da sich das Unternehmen auf Anfrage nicht äußerte.
Bisher wurden über den Importeur neben Modellen anderer chinesischer Hersteller auch die Elektroautos AUDI E5 Sportback und AUDI E7X für Deutschland angeboten. Erste Fahrzeuge dieser Art wurden laut der Automobilwoche bereits in deutschen Großstädten gesichtet.
Die betroffenen Modelle hat Audi in Zusammenarbeit mit dem Hersteller SAIC entwickelt und sie speziell auf die Anforderungen des chinesischen Marktes zugeschnitten. Aufgrund dieser Ausrichtung verfügen die Fahrzeuge der China-exklusiven Submarke mit dem Schriftzug „AUDI“ statt vier Ringen nicht über eine EU‑Typzulassung. Laut der Premiummarke erfolgt kein offizieller Export dieser Modelle durch die Audi AG in Länder außerhalb Chinas.
Audi warnt laut der Automobilwoche zudem vor Risiken für Kunden bei Service und Ersatzteilversorgung: „Die AUDI AG und autorisierte Audi-Händler außerhalb Chinas können keine Wartungsarbeiten übernehmen, da A U D I-Modelle in Ländern außerhalb Chinas als Fremdfabrikate gelten.“
Kommentare
Matthias meint
Welche Rechte hat denn Europa-Audi gegenüber China-AUDI in Privatbesitz? Wenn diese Autos dort verkauft werden, womit will Ingolstadt verhindern dass die Besitzer sie nach Hongkong, Macao, Tibet, Taiwan, Russland oder Europa bringen?
MainTower meint
Wer unbedingt so ein Ding fahren möchte, der soll nach China umziehen.
Future meint
Warum muss man nach China umziehen, wenn man das Audi-Modell mit der besten Technologie fahren möchte? Ich verstehe nicht, warum Audi seine Autos nicht einfach selber aus China importiert oder gleich in Europa in einem der unterausgelasteten Werke montiert. Wenn da eine Nachfrage ist, dann kann man das doch bedienen im Kapitalismus.
CJuser meint
Ist der Importeur einfach nur dumm? Die sollten die Geschichte mit dem VW ID.6 doch auch mitbekommen haben?! Es würde mich nicht wundern, wenn die Käufer auf dem Schaden sitzenbleiben. Keine Betriebserlaubnis, keine Rückabwicklung (Rückzahlung).
MK meint
@CJuser:
Wie Sie sagen: Wahrscheinlich bleiben die Endkunden auf den Problemen sitzen. Der Importeur hat hingegen so lange es gut ging, Geld damit verdient. So wie ich das verstehe, droht dem Importeur ja auch jetzt keine Strafe, nicht mal die Abschöpfung erzielter Gewinne, sondern nur das Verbot, diese Geschäftspraxis fortzusetzen.
Aus meiner Sicht ist es also keine „Dummheit“ beim Importeur, sondern „Dreistigkeit“.
Anti-Brumm meint
Ganz ehrlich, ich finde das auch richtig von Audi, egal wie man zu deren Angebot steht. Die chinesischen Modelle werden unter ganz anderen Vorschriften gebaut, warum sollen sich dann europäische Händler und Werkstätten mit allfälligen Problemen beschäftigen? Der Kaufpreis eines Autos finanziert nicht nur die Herstellung des Autos, sondern viele Konzernbereiche ebenfalls.
mipu meint
Und da ist sie wieder, die Aussage, die ich nicht verstehe. Ja, China ist ein anderer Markt mit anderer fortgeschrittenerer Technik, aber eine Umstellung der dort gefertigten Fahrzeuge kann ja nicht so schwierig sein, wenn: https://ecomento.de/2026/09/24/chinas-ueberkapazitaeten-draengen-auf-den-europaeischen-automarkt/