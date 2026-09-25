Geely Smart Charging nutzt KI für ultraschnelles Laden

Geely Auto Group hat Geely Smart Charging vorgestellt: eine Künstliche-Intelligenz-gestützte Ladetechnologie für schnelleres Laden, geringere Wärmeentwicklung, höhere Sicherheit und eine längere Batterielebensdauer. Kern des Systems ist Xingrui PowerMind, ein von Geely Auto Group und StepFun gemeinsam entwickeltes KI-Modell für das Energiemanagement. Es koordiniert Elektrofahrzeug, Batterie, Ladestation, Cloud, Stromnetz und Energiespeicher.

Die Technologie prognostiziert Batterietemperaturen bis zu 30 Sekunden im Voraus und passt die Ladeleistung dynamisch an. Die durchschnittliche Batterietemperatur beim Laden soll unter 55 °C bleiben, während Spitzenwerte auf unter 65 °C begrenzt werden. Ein Fünf-Punkte-Flüssigkühlsystem führt Wärme entlang der gesamten Ladekette vom Energiespeicher der Ladestation bis zum Batteriepaket ab.

Xingrui PowerMind kann den Angaben zufolge für jedes Fahrzeug und jede Batterie eine angepasste Ladestrategie erstellen und dabei Spitzenstrom, Kühlintensität und Ladedauer in Echtzeit verändern. Zusätzlich entwickelte Geely eine Lithium-Ionen-Pulsregeneration, bei der Mikroimpulsströme Lithium-Ionen reaktivieren sollen, die sich bei wiederholtem Schnellladen an den negativen Elektroden angesammelt haben. Die Kombination aus KI-Lademanagement und Batterieregeneration erhöht nach Angaben des chinesischen Fahrzeugherstellers die Batterielebensdauer in Ladezyklen um bis zu 20 Prozent.

Die fünfte Generation der Geely Smart Charging Station erreicht eine Spitzenladeleistung von bis zu 2250 kW. Ihre KI-Schnellladefunktion stimmt die Ladeleistung auf den aktuellen Zustand der Batterie ab. Die laut den Entwicklern für ultraschnelles Laden und hohe Leistung entwickelte Shendun Golden Battery unterstützt eine Spitzenladerate von 12C.

In Praxistests lud die Batterie eingesetzt in den Geely-Modellen Lynk & Co 10 und Zeekr 001 von 10 auf 70 Prozent in 4 Minuten und 30 Sekunden sowie von 10 auf 97 Prozent in 8 Minuten und 40 Sekunden. Der Konzern bezeichnet dies als seine bislang schnellste serienreife Ladeleistung. Für das Laden zu Hause entwickelte die Gruppe eine Strategie mit niedriger Ladeleistung, die Degradation durch wiederholtes Schnellladen schrittweise reduzieren beziehungsweise teilweise rückgängig machen und die Batteriezellen über deren Lebensdauer schützen soll.

Mit der Next-Gen Ultra Short Blade Battery stellte Geely zudem einen Energiespeicher vor, der auf Lebensdauer und Sicherheit ausgerichtet ist und zugleich die Ladeleistung verbessern soll. Eine von Geely entwickelte Laserschweißtechnik für Zellkontakte und Abdeckungen soll die Wärmeentwicklung beim Laden um 10 Prozent reduzieren. Die Spitzenladerate steigt auf 6C.