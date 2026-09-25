Omoda & Jaecoo: Neuer Fokus beim Händlernetzausbau

Omoda & Jaecoo, zur chinesischen Chery Group gehörend, richten den Ausbau des deutschen Händlernetzes neu aus. Nach dem Erreichen von 50 Handelspartnern sollen künftig die Qualität und wirtschaftliche Stärke der Partner stärker im Mittelpunkt stehen als eine schnelle Flächenabdeckung. Eine feste Zielmarke für Händlerzahl und Absatz zum Jahresende tritt mit dem neuen strategischen Fokus in den Hintergrund.

Mit der Auto Geissel Vertriebs GmbH hat Omoda & Jaecoo Deutschland den 50. Handelspartner gewonnen. Allein im Juli seien 15 neue Partner hinzugekommen, so viele wie in keinem Monat zuvor. Nahezu alle wichtigen deutschen Metropolregionen würden inzwischen abgedeckt, darunter München, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, Leipzig, Köln und Stuttgart. In Berlin werde noch ein passender Handelspartner gesucht.

„Von Masse zu Klasse“

Das Händlernetz solle künftig, „gezielt, gesund und nachhaltig wachsen“. Deutschlandchef Eric Zheng betont: „Nicht die Zahl der Standorte allein entscheidet über unseren Erfolg, sondern die Qualität und Stärke jedes einzelnen Partners.“ Vertriebs- und Händlernetzentwicklungschef Michael Mandery erklärt zugleich: „Statt auf Tempo setzen wir künftig auf Substanz.“

Gesucht würden Partner, die wirtschaftlich stabil aufgestellt sind und langfristig zu Omoda & Jaecoo passen. Dabei spielt es nach Angaben des Unternehmens keine Rolle, ob es sich um große Handelsgruppen oder kleinere, inhabergeführte Betriebe handelt. Als Orientierung nennt Mandery die Netzwerke in Großbritannien und Spanien, die für Profitabilität und hohe Händlerzufriedenheit ausgezeichnet worden seien.

Parallel zum Händlernetz hat Omoda & Jaecoo die After-Sales-Strukturen bereits vor dem Verkaufsstart der Fahrzeuge in Deutschland aufgebaut. Dazu gehören ein deutsches Zentrallager in Rheinland-Pfalz sowie die Zusammenarbeit mit Logistik- und Servicepartnern wie Kuehne+Nagel. Bei einer Teileverfügbarkeit von 99 Prozent sollen benötigte Ersatzteile in der Regel innerhalb von 24 Stunden beim Händler eintreffen.

Ein bundesweites Netz qualifizierter Vertragspartner soll den Service vor Ort sicherstellen, wobei die Werkstattpartner eigene Schulungen für die Fahrzeuge erhalten. Hinzu kommen eine siebenjährige Herstellergarantie und eine 24/7-Pannenhilfe. Die Jacobs Gruppe ist seit diesem Sommer mit ihrem Standort in Aachen als Handelspartner dabei. Weitere Standorte der Gruppe sollen folgen.

Chery bringt die Marken Omoda und Jaecoo seit diesem Jahr nach Deutschland. Beide gehören zu Chery International, dem internationalen Geschäftsbereich des 1997 gegründeten Konzerns aus Wuhu. Chery nennt sich seit 23 Jahren in Folge größter Pkw-Exporteur aus China und setzte 2025 rund 2,8 Millionen Fahrzeuge ab. Omoda und Jaecoo wurden 2022 als eigenständige Marken entwickelt. Sie sind auf reifere, anspruchsvollere Märkte ausgerichtet, während Cherys Kerngeschäft traditionell auf bezahlbare Mobilität für Volumenmärkte zielt. Der deutsche Marktstart erfolgt mit Teilzeitstromern sowie einem vollelektrischen Modell.