China legt neuen Auto-Fünfjahresplan bis 2030 vor

China hat seine industriepolitischen Leitlinien für die Automobilindustrie bis 2030 konkretisiert. Das Ministerium für Industrie und Informationstechnologie (MIIT) veröffentlichte im September gemeinsam mit weiteren Behörden den Fünfjahresplan für intelligente und vernetzte New Energy Vehicles (NEV) für den Zeitraum 2026 bis 2030.

Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen NEV – vor allem batterieelektrische Fahrzeuge, Plug-in-Hybride einschließlich Range-Extender-Stromer sowie Brennstoffzellenfahrzeuge – 70 Prozent des Pkw-Neuwagenabsatzes und 40 Prozent des Nutzfahrzeugabsatzes auf dem chinesischen Binnenmarkt ausmachen. Zugleich sollen Fahrzeuge mit automatisierten Fahrfunktionen in großem Umfang eingesetzt werden.

Für Effizienz und automatisiertes Fahren nennt die Regierung konkrete Zielwerte. Der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch von Pkw soll bis 2030 auf 3,3 Liter je 100 Kilometer sinken. Bei batterieelektrischen Pkw sieht der Plan einen durchschnittlichen Stromverbrauch von rund 11,5 kWh je 100 Kilometer vor.

Hochautomatisierte Fahrfunktionen sollen unter anderem auf Autobahnen, städtischen Schnellstraßen und ausgewählten innerstädtischen Straßen eingesetzt werden. Daneben nennt die Planung Standards und Entwicklungsfelder für Batterien, Fahrzeugsoftware, Halbleiter, künstliche Intelligenz und Datenverarbeitung.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Struktur der chinesischen Autoindustrie. Die Arbeitsproduktivität der Branche soll gegenüber 2025 um 15 Prozent steigen. Zugleich will China international führende Fahrzeug- und Zulieferunternehmen aufbauen. Der Plan sieht eine stärkere Überwachung von Produktionskapazitäten bei Fahrzeugen und Batterien vor. Ineffiziente Kapazitäten sollen nach Markt- und Rechtsregeln aus dem Markt ausscheiden, Fusionen und überregionale Zusammenschlüsse erleichtert und die Wettbewerbs-, Preis- und Kartellaufsicht verstärkt werden.

Auch die Nachfrageförderung und Infrastruktur bleiben Bestandteil der Politik. Vorgesehen sind weiterhin steuerliche Vergünstigungen für NEV, Fahrzeugtauschprogramme, Maßnahmen für Elektroautos in ländlichen Regionen sowie die Erneuerung elektrischer Stadtbusse und ihrer Batterien. Beim Laden nennt der Plan neben dem weiteren Ausbau der Infrastruktur auch leistungsfähigere Ladeangebote, eine bessere Versorgung außerhalb dichter Ballungsräume sowie Vehicle-to-Grid-Anwendungen.