Neuer Nissan Micra erhält fünf Sterne bei Green NCAP

Der vollelektrische Nissan Micra erhält im Umweltprogramm von Green NCAP auf Basis seines Technikspenders Renault 5 die höchste Bewertung von fünf Sternen. Der Gesamtscore des Japaners von 94 Prozent wird von dem französischen Kleinwagen übernommen. Hinzu kommen ebenfalls 9,1 von 10 Punkten für saubere Luft, 9,3 Punkte für Energieeffizienz und 10,0 Punkte für Treibhausgasemissionen. Green NCAP bewertete auch die Leistung bei kalter Witterung mit „Gut“.

Für den Micra stehen Batterien mit 40 kWh und 52 kWh zur Wahl. Sie ermöglichen WLTP-Reichweiten von bis zu 317 beziehungsweise 416 Kilometern. Beim Gleichstrom-Schnellladen (DC) sind bis zu 80 beziehungsweise 100 kW möglich. Rekuperatives Bremsen und die e-Pedal-Technologie ergänzen die Ausstattung für effizientes Fahren im Alltag.

Die sechste Generation wurde laut dem Hersteller für europäische Kunden entwickelt und ist weniger als vier Meter lang sowie unter 1,80 Meter breit. Das Design entstand bei Nissan Design Europe in London, produziert wird das E-Auto bei Renault im Werk Ampere ElectriCity in Douai, Frankreich, auf Basis der E-Auto-Plattform AmpR Small. Im Innenraum stehen unter anderem NissanConnect mit integrierten Google-Diensten und eine Routenplanung zur Verfügung, die Ladestopps berücksichtigt.

Der neue Micra wurde in Partnerschaft mit Renault im Rahmen der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi entwickelt. Dabei seien gemeinsame E-Fahrzeug-Kompetenz und die Plattform AmpR Small der Renault-Tochter Ampere genutzt worden, während das Exterieur von Nissan Design Europe gestaltet wurde, erklären die Japaner. Clíodhna Lyons von Nissan bezeichnet die Fünf-Sterne-Bewertung von Green NCAP als „eine wichtige unabhängige Anerkennung“.