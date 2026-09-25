Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.
EnBW setzt auf 480-kW-Schnellladestationen im bundesweiten Ladenetz
Die EnBW startet nun den Rollout neuer 480-kW-Schnelllader von XCharge und will bis Ende 2026 weitere Schnellladeparks damit ausstatten. Mehr »
Geely greift mit E2 Europas Elektro-Kleinwagen an
Geely glaubt, dass der E-Kleinwagen E2 schnell zum wichtigsten Modell in Europa wird. Im ersten Monat der Vorbestellungen gab es 3500 Leads. Mehr »
VW streicht Verbrenner-Schichten wegen hoher E-Auto-Nachfrage
VW drosselt wegen steigender Elektroauto-Nachfrage die Verbrennerproduktion im Stammwerk Wolfsburg und erhöht die Auslastung der E-Pkw-Werke. Mehr »
Vehicle-to-Load (V2L) im ADAC-Test: Wie sicher sind sechs E-Autos?
Sechs E-Autos bestanden ADAC-Tests zu Vehicle-to-Load. Kritik gab es an Bedienung, Fehlermeldungen, Regenschutz und hohem Eigenverbrauch. Mehr »
Britischer E-Auto-Boom könnte deutsche Produktionsstandorte stützen
Großbritanniens Automarkt wird zunehmend elektrisch und eröffnet deutschen Herstellern neue Exportchancen und Perspektiven für ihre Werke. Mehr »
German Car of the Year 2027: Elektroautos gewinnen alle fünf Klassen
Elektroautos prägen den GCOTY 2027: Alle fünf Klassensieger fahren rein elektrisch. Der Gesamtsieger wird am 2. November 2026 gekürt. Mehr »
Neue Stellantis-Plattform, eigenes Fahrgefühl: So will Opel eigenständig bleiben
Opel setzt beim neuen Astra auf E-Antrieb und eine neue Plattform der Mutter Stellantis, will aber das typische Opel-Fahrgefühl bewahren. Mehr »
Neuer BMW 3er: CO₂e-Reduktion über den gesamten Lebenszyklus
BMW senkt beim auch elektrischen 3er den CO₂e Fußabdruck durch Recycling, erneuerbare Energien, kurze Transportwege und effizientere Technik. Mehr »
Ihre Meinung