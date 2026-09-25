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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

EnBW setzt auf 480-kW-Schnellladestationen im bundesweiten Ladenetz

enbw-ladepark-karlsruhe-xcharge Die EnBW startet nun den Rollout neuer 480-kW-Schnelllader von XCharge und will bis Ende 2026 weitere Schnellladeparks damit ausstatten. Mehr »

Geely greift mit E2 Europas Elektro-Kleinwagen an

Geely glaubt, dass der E-Kleinwagen E2 schnell zum wichtigsten Modell in Europa wird. Im ersten Monat der Vorbestellungen gab es 3500 Leads. Mehr »

VW streicht Verbrenner-Schichten wegen hoher E-Auto-Nachfrage

VW-Elektroauto-Produktion-Spanien VW drosselt wegen steigender Elektroauto-Nachfrage die Verbrennerproduktion im Stammwerk Wolfsburg und erhöht die Auslastung der E-Pkw-Werke. Mehr »

Vehicle-to-Load (V2L) im ADAC-Test: Wie sicher sind sechs E-Autos?

Sechs E-Autos bestanden ADAC-Tests zu Vehicle-to-Load. Kritik gab es an Bedienung, Fehlermeldungen, Regenschutz und hohem Eigenverbrauch. Mehr »

Britischer E-Auto-Boom könnte deutsche Pro­duk­tions­stand­orte stützen

VW-ID4-England Großbritanniens Automarkt wird zunehmend elektrisch und eröffnet deutschen Herstellern neue Exportchancen und Perspektiven für ihre Werke. Mehr »

German Car of the Year 2027: Elektroautos gewinnen alle fünf Klassen

VW-ID.-Polo-GCOTY-2027 Elektroautos prägen den GCOTY 2027: Alle fünf Klassensieger fahren rein elektrisch. Der Gesamtsieger wird am 2. November 2026 gekürt. Mehr »

Neue Stellantis-Plattform, eigenes Fahrgefühl: So will Opel eigenständig bleiben

Opel-Astra-GSE-Line– Opel setzt beim neuen Astra auf E-Antrieb und eine neue Plattform der Mutter Stellantis, will aber das typische Opel-Fahrgefühl bewahren. Mehr »

Neuer BMW 3er: CO₂e-Reduktion über den gesamten Lebenszyklus

BMW-i3-Elektroauto BMW senkt beim auch elektrischen 3er den CO₂e Fußabdruck durch Recycling, erneuerbare Energien, kurze Transportwege und effizientere Technik. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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