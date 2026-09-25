Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Die EnBW startet nun den Rollout neuer 480-kW-Schnelllader von XCharge und will bis Ende 2026 weitere Schnellladeparks damit ausstatten. Mehr »

Geely glaubt, dass der E-Kleinwagen E2 schnell zum wichtigsten Modell in Europa wird. Im ersten Monat der Vorbestellungen gab es 3500 Leads. Mehr »

VW drosselt wegen steigender Elektroauto-Nachfrage die Verbrennerproduktion im Stammwerk Wolfsburg und erhöht die Auslastung der E-Pkw-Werke. Mehr »

Sechs E-Autos bestanden ADAC-Tests zu Vehicle-to-Load. Kritik gab es an Bedienung, Fehlermeldungen, Regenschutz und hohem Eigenverbrauch. Mehr »

Großbritanniens Automarkt wird zunehmend elektrisch und eröffnet deutschen Herstellern neue Exportchancen und Perspektiven für ihre Werke. Mehr »

Elektroautos prägen den GCOTY 2027: Alle fünf Klassensieger fahren rein elektrisch. Der Gesamtsieger wird am 2. November 2026 gekürt. Mehr »

Opel setzt beim neuen Astra auf E-Antrieb und eine neue Plattform der Mutter Stellantis, will aber das typische Opel-Fahrgefühl bewahren. Mehr »

BMW senkt beim auch elektrischen 3er den CO₂e Fußabdruck durch Recycling, erneuerbare Energien, kurze Transportwege und effizientere Technik. Mehr »