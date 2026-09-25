Guinness-Weltrekord: Audi A6 Sportback e-tron fährt 1338 Kilometer mit einer Ladung

Marczyk hat mit dem Elektroauto Audi A6 in der Ausführung Sportback e-tron performance 1338 Kilometer mit einer Batterieladung zurückgelegt. Der amtierende Rallye-Europameister erzielte damit einen Guinness-Weltrekord. Der Energieverbrauch lag am Ende bei 7,09 kWh pro 100 Kilometer.

Konkret brachte die Fahrt einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für die längste mit einer einzigen Ladung zurückgelegte Strecke in einem Serien-Elektroauto ein. Die Rekordfahrt begann am 11. September um 1:55 Uhr und führte Marczyk entlang der Weichsel durch Polen. Die Strecke verlief über Krakau, Sandomierz, Warschau, Toruń und Grudziądz bis nach Hel an der Ostsee. Anschließend fuhr Marczyk auf derselben Route zurück.

Der Elektro-Audi war laut einer Mitteilung des Herstellers im regulären Verkehr unterwegs, wobei zahlreiche Abschnitte während der Hauptverkehrszeit absolviert wurden. Die Durchschnittstemperatur betrug 15 Grad Celsius, am frühen Morgen wurden in Grudziądz sieben Grad gemessen. Mehr als 45 Stunden nach dem Start endete die Fahrt zwischen Toruń und Ciechocinek nach 1338 Kilometern.

Der A6 Sportback e-tron performance erreicht nach WLTP-Norm bis zu 777 Kilometer Reichweite – „dank des intelligenten Zusammenspiels von Aerodynamik, Antriebsstrang und Wärmemanagement“, so Audi. Mit einem konsequenten Fokus auf Effizienz habe Marczyk sowohl den Eintrag in Guinness World Records als auch eine Reichweite von 1338 Kilometern erzielt.

Der A6 Sportback e-tron ist das zweite Modell auf der Premium Platform Electric (PPE) des Mutterkonzerns Volkswagen und verfügt über eine 800-Volt-Architektur. Die Batterie bietet 100 kWh Bruttokapazität und 94,9 kWh Nettokapazität. Die Rekuperation kann den Angaben nach im Alltagsbetrieb rund 95 Prozent aller Bremsvorgänge übernehmen und eine Rekuperationsleistung von bis zu 220 kW erreichen.

Im WLTP-Zyklus entfallen den Entwicklern zufolge bei höheren Geschwindigkeiten rund 40 Prozent des Verbrauchs des Sportback auf den Luftwiderstand. Mit einem cW-Wert von 0,21 sei der A6 Sportback e-tron der aerodynamischste Audi aller Zeiten. Marczyk empfiehlt für effizientes elektrisches Fahren, das eigene E-Auto und seine Systeme kennenzulernen, die Rekuperation bestmöglich zu nutzen und den Reifendruck zu prüfen. Außerdem rät er dazu, die Straße vorauszulesen, gleichmäßig zu fahren sowie unnötiges Beschleunigen und abruptes Bremsen zu vermeiden.