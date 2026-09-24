German Car of the Year 2027: Elektroautos gewinnen alle fünf Klassen

Elektroautos bestimmen die aktuelle Wahl zum „German Car of the Year“ (GCOTY): Bei den am 22. September 2026 bekannt gegebenen Klassensiegern der „GCOTY Awards“ 2027 gingen alle fünf Hauptkategorien an rein batterieelektrische Modelle. Der VW ID. Polo gewann die Budget-Klasse, der Kia PV5 die Compact-Kategorie, der elektrische Mercedes-Benz GLC die Premium-Wertung, der XPeng X9 die Luxury-Klasse und der Hyundai Ioniq 6 N die Performance-Kategorie. Der Gesamtsieger wird aus diesen fünf Fahrzeugen ermittelt und soll Anfang November bekannt gegeben werden.

Insgesamt standen 109 Neuheiten zur Wahl, davon waren mehr als 60 Elektroautos; daneben traten Hybride, Plug-in-Hybride und Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor an. Eine offizielle GCOTY-Meldung nennt eine unabhängige Jury aus 47 deutschen und internationalen Automobiljournalisten, die neue Modelle berücksichtigen, die in den vorangegangenen zwölf Monaten auf den Markt kamen. Bei einem vorgeschalteten Test im Sommer wurden nach Angaben des Veranstaltungspartners Bridgestone mehr als 60 Fahrzeuge in mehr als 750 Testfahrten von 35 nationalen und internationalen Fachjournalisten erprobt.

In der Budget-Klasse für neue Modellreihen mit einem Einstiegspreis unter 25.000 Euro setzte sich der VW ID. Polo gegen sieben Wettbewerber durch. Der vollelektrische Kleinwagen belegte vor dem ebenfalls elektrischen Renault Twingo und dem Renault Clio den ersten Platz.

Der Kia PV5 gewann die Compact-Kategorie für Modellreihen mit einem Einstiegspreis zwischen 25.000 und 40.000 Euro. Das vollelektrische Modell wird sowohl als Personen- als auch als Nutzfahrzeug angeboten. In der Premium-Klasse zwischen 40.000 und 70.000 Euro setzte sich der elektrische Mercedes-Benz GLC durch. Die Luxury-Kategorie für Fahrzeuge mit einem Einstiegspreis oberhalb von 70.000 Euro gewann der vollelektrische XPeng X9, ein siebensitziges MPV.

Auch die Performance-Kategorie ging mit dem Hyundai Ioniq 6 N an ein Elektroauto. Zusätzlich zu den fünf Hauptklassen vergab die Jury erstmals klassenübergreifende Auszeichnungen für einzelne Eigenschaften. Der Geely E2 erhielt den Value Award, der Renault Twingo den Preis für das beste Außendesign und der BMW iX3 die Auszeichnung für Interieurdesign und Infotainment. Der Škoda Peaq wurde zum Family Car of the Year gewählt, der Porsche 911 Turbo S erhielt den Preis für den besten Antrieb.

Die fünf Klassensieger treten nun bei zweitägigen Vergleichsfahrten zur Wahl des Gesamtsiegers an. Das Finalfeld besteht damit ausschließlich aus batterieelektrischen Fahrzeugen und reicht vom Kleinwagen über den elektrischen Van und ein Premium-SUV bis zum großen Luxus-Minivan und Hochleistungsmodell.