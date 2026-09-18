Weltrekord im VW ID. Buzz: Ohne Panne einmal elektrisch um die Welt

Langstrecken-Spezialist Rainer Zietlow hat mit einem vollelektrischen VW ID. Buzz eine Weltumrundung über 99.767 Kilometer absolviert. Die Reise dauerte 445 Tage und führte durch 92 Länder auf sechs Kontinenten. Für die meisten während einer kontinuierlichen Reise mit einem batterieelektrischen Fahrzeug besuchten Länder erhielt er einen offiziellen Guinness World Record.

Gestartet war Zietlow am 1. Juli 2025 am Kunden-Center von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover. Das Ziel erreichte er am 14. September 2026 auf der IAA Transportation in Hannover. Unterwegs absolvierte der ID. Buzz mehr als 300 Ladezyklen und wurde bei 16 Überfahrten per Containerschiff transportiert.

Der eingesetzte ID. Buzz Pro mit langem Radstand befand sich den Angaben zufolge im Serienzustand und fuhr auf serienmäßigen Giti-Tire-Reifen. Während der gesamten Reise trat keine technische Panne auf. Nach der Rückkehr bescheinigte TÜV Nord der Hochvoltbatterie einen Gesundheitszustand von 95,75 Prozent.

Zietlow bezeichnete die Tour als sein größtes Projekt in 20 Jahren und zugleich als sein bislang längstes. „Besonders stolz bin ich darauf, dass wir bei dieser hohen Kilometerzahl ohne technische Probleme durchgekommen sind“, sagte er nach der Rückkehr. Für ihn war es der neunte Guinness-Rekord mit Fahrzeugen von VW und VWN.

Die Ladeinfrastruktur erlebte Zietlow je nach Region sehr unterschiedlich. In Sambia und Tansania habe es praktisch keine Stromtankstellen gegeben, weshalb er unter Aufsicht an nationalen Umspannwerken geladen habe. Südafrika, Marokko und Ruanda hätten dagegen bereits gut funktioniert. Auch Saudi-Arabien, Brasilien und Chile hätten bei der Ladeinfrastruktur Fortschritte gemacht, während Zietlow Elektromobilität in China als Alltag beschrieb.

Bei seiner Bilanz hob Zietlow erneut die störungsfreie Fahrt des Fahrzeugs hervor. „Dass ich nie technische Probleme hatte. Das ist für mich der entscheidende Punkt“, sagte er über den ID. Buzz.