Weltrekord im VW ID. Buzz: Ohne Panne einmal elektrisch um die Welt

Langstrecken-Spezialist Rainer Zietlow hat mit einem vollelektrischen VW ID. Buzz eine Weltumrundung über 99.767 Kilometer absolviert. Die Reise dauerte 445 Tage und führte durch 92 Länder auf sechs Kontinenten. Für die meisten während einer kontinuierlichen Reise mit einem batterieelektrischen Fahrzeug besuchten Länder erhielt er einen offiziellen Guinness World Record.
Gestartet war Zietlow am 1. Juli 2025 am Kunden-Center von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) in Hannover. Das Ziel erreichte er am 14. September 2026 auf der IAA Transportation in Hannover. Unterwegs absolvierte der ID. Buzz mehr als 300 Ladezyklen und wurde bei 16 Überfahrten per Containerschiff transportiert.
Der eingesetzte ID. Buzz Pro mit langem Radstand befand sich den Angaben zufolge im Serienzustand und fuhr auf serienmäßigen Giti-Tire-Reifen. Während der gesamten Reise trat keine technische Panne auf. Nach der Rückkehr bescheinigte TÜV Nord der Hochvoltbatterie einen Gesundheitszustand von 95,75 Prozent.
Zietlow bezeichnete die Tour als sein größtes Projekt in 20 Jahren und zugleich als sein bislang längstes. „Besonders stolz bin ich darauf, dass wir bei dieser hohen Kilometerzahl ohne technische Probleme durchgekommen sind“, sagte er nach der Rückkehr. Für ihn war es der neunte Guinness-Rekord mit Fahrzeugen von VW und VWN.
Die Ladeinfrastruktur erlebte Zietlow je nach Region sehr unterschiedlich. In Sambia und Tansania habe es praktisch keine Stromtankstellen gegeben, weshalb er unter Aufsicht an nationalen Umspannwerken geladen habe. Südafrika, Marokko und Ruanda hätten dagegen bereits gut funktioniert. Auch Saudi-Arabien, Brasilien und Chile hätten bei der Ladeinfrastruktur Fortschritte gemacht, während Zietlow Elektromobilität in China als Alltag beschrieb.
Bei seiner Bilanz hob Zietlow erneut die störungsfreie Fahrt des Fahrzeugs hervor. „Dass ich nie technische Probleme hatte. Das ist für mich der entscheidende Punkt“, sagte er über den ID. Buzz.
Kommentare
South meint
Naja, was ein PR Nummer. Ich bin mit meinen ID sogar deutlich mehr als 100Tkm gefahren. Und 455T bei 99,8Tkm sind 230km am Tag und das Auto hat alle 332km geladen und Schnellladen wird in Entwicklungsländer wohl auch nicht flächendecken angeboten. Dann dürfen wir wohl auch noch davon ausgehen, dass die Fahrer gebrieft worden sind… ist eine nette PR Reise, keine Frage, aber Aussagen tut sowas halt nix..
M. meint
Warst du auch auf 6 Kontinenten?
Die Wahrheit meint
Der ID.Witz verkauft sich trotzdem schlecht und in USA wurde der Verkauf komplett eingestellt. Die Verkaufzahlen sund nichg eingebrochen, es gab sie schlicht weg zu wenig.
Ossisailor meint
In Wahrheit wird er in den USA weiter verkauft.
eBikerin meint
„Die Wahnrheit“ hat es mit der Wahrheit nicht so genau – sollte man mittlerweile wissen.
M. meint
@ecomento
Diesen Beitrag vom Lügenbaron werde ich das nächste Mal zitieren, wenn wieder mangelde Konstruktivität beklagt wird.
MK meint
@Karsten:
Na, wenn alleine mehrere Akkuwechsel und noch mehr Motorenwechsel „minimale Reparaturen“ sind.
hu.ms meint
Tesla ganz einfach: Ami-auto für ami-ansprüche.
M. meint
😴
Das strotzt nur so vor Halbwissen.
1) der Herr heißt ‚von Gemmingen-Hornberg‘.
2) der km-Stand ist ca. 2,5 Mio.
3) mit 80-90 auf der Autobahn, nicht in Sambia oder sonstwo auf der Welt.
4) Verschleiß: Der Wagen benötigte bis zur 2-Millionen-Marke vier Akkus und 14 Motorswechsel (trotz schonenster Behandlung!), die teilweise auf Kosten des Herstellers oder durch die Kaufgarantie abgedeckt wurden. Das ist also eher nicht aktuell, wobei eine externe Werkstatt den Motor verbessert hat, der hält jetzt länger. Also, eigentlich ist das Auto nicht malmoriginal
Die Frage bei dem Auto ist eher nicht, wie lange es ohne Defekt fährt, sondern wie lange es dauert, bis die Karosse keine neuen Teile mehr halten kann. Der wird in 20 Jahren noch damit rumfahren, mit dem 12. Akku und dem 38. (Original)Motor, aber aus den meisten Ländern dieser Reise käme er nicht mehr zurück.
Ossisailor meint
Netter Witz. Da müsste er mindestens 6 Jahre lang täglich 1.370 km abgespult haben, wenn die Kiste 6 Jahre alt ist.
eBikerin meint
Wer soll das sein? So eine Person existiert laut KI gar nicht.
Meinst du vielleicht den Hansjörg von Gemmingen-Hornberg?
Also der der bei knapp 2 Millionen km den 14ten Motor und 4ten Akku hatte?