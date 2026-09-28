Alpine zeigt ersten Design-Ausblick auf die neue elektrische A110

Alpine gibt mit einer Skulptur einen ersten Ausblick auf zentrale Designelemente der dritten Generation der A110, die erstmals elektrisch sein wird. Grundlage des künftigen Modells ist die neue Alpine Performance Platform (APP), die im Frühjahr im Rahmen der Vorstellung des Strategieplans FutuREady des Mutterkonzerns Renault Group präsentiert wurde. Im Juli war die Plattform beim Goodwood Festival of Speed mit dem Entwicklungsträger A110 Future erstmals vor Publikum in Aktion zu sehen.

Die scheinbar schwebende Skulptur wird von einem leichten blauen Schleier umhüllt, der ihre Form nicht vollständig verdeckt, sondern Proportionen und charakteristische Linien erkennen lässt. Der Schleier steht den Angaben zufolge für Leichtigkeit und Aerodynamik und soll einen Moment hoher Spannung und Dynamik darstellen. Die Skulptur sei unter anderem von der Concorde inspiriert, wobei „der Moment des Schallmauerdurchbruchs“ als zentrales Leitmotiv ihrer Gestaltung diente, heißt es.

Zugleich greife die Skulptur Merkmale auf, die die A110 seit Jahrzehnten prägten. Dazu gehörten eine markante V-förmige Frontpartie, eine angedeutete doppelte Lichtsignatur und skulptural modellierte Flanken. Die dritte Generation solle damit unverkennbar als A110 erkennbar bleiben.

Die Proportionen der künftigen A110 werden von einer Linienführung geprägt, die sich von der Front bis zum abgesenkten Heck erstreckt. Die aerodynamisch geformte Fahrgastzelle liegt zwischen den ausgeformten Radhäusern. „Unter dem Schleier offenbart sich eine Formensprache, die sportliche Dynamik mit skulpturaler Eleganz und technischer Präzision vereint“, so Alpine.

Die Skulptur verbinde einen eigenständigen künstlerischen Ausdruck mit der technologischen Grundlage der kommenden A110, erklärt Alpine. Sie vermittele die gestalterische Vision der Designer für die dritte Generation und zeige bereits zentrale Elemente des künftigen Designs.

Viele technische Details zur neuen A110 mit reinem Elektroantrieb gibt es bisher nicht. Für die Standardversion wird aber ein Gewicht von ungefähr 1500 Kilogramm in Aussicht gestellt, das bei späteren Weiterentwicklungen weiter sinken soll. Die Batterie soll ungefähr 80 kWh groß sein und eine Reichweite von etwa 500 Kilometern ermöglichen. Zugleich wurde der Energiebedarf so ausgelegt, dass das Auto 20 Minuten volle Performance liefern kann. Die neue Generation mit E-Antrieb wird sich laut dem Alpine-Chef sehr gut fahren – „sogar noch besser als das Auto, das wir heute haben“.