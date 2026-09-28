Zeekr erweitert Vertriebsmodell in Deutschland um klassische Handelspartner

Zeekr erweitert sein Vertriebsmodell in Deutschland um klassische Handelspartner. Als erste Partner gewinnt die Elektroauto-Marke die Jacobs Gruppe und die Bleker Gruppe mit jeweils einem Standort in Aachen und Münster. Weitere Partner und Standorte sollen in den kommenden Monaten folgen. Für 2027 plant die Tochter des chinesischen Geely-Konzerns deutschlandweit ein Netzwerk von mehr als 60 Handelspartnern.

Die neuen Händlerstandorte befinden sich bei der Jacobs Gruppe in der Neuenhofstraße 100 in Aachen und bei der Bleker Gruppe im Autoforum Münster, Kölner Straße 1. Dort können Kunden sich beraten lassen, Testfahrten durchführen sowie E-Autos bestellen und kaufen. Außerdem werden Finanzierungsangebote, die Inzahlungnahme bisheriger Fahrzeuge und die Übergabe neuer Zeekr-Fahrzeuge vor Ort angeboten.

Zeekr hatte parallel zu seinem zunächst B2B-orientierten Marktstart eine Vertriebs- und Serviceinfrastruktur in Deutschland aufgebaut. Mehr als 100 zertifizierte Servicepartner-Standorte bilden den Angaben nach das bundesweite Aftersales-Fundament. Das digitale Vertriebsmodell bleibt Bestandteil des Angebots und soll stärker mit der persönlichen Betreuung vor Ort verzahnt werden. Die Handelspartner schaffen zusätzliche lokale Kontaktpunkte für Beratung, Testfahrten und Fahrzeugübergaben.

Seit dem Marktstart im Dezember 2025 verzeichnet Zeekr laut Managing Director Lukas Dohle mehr als 750 Bestellungen. „Jetzt beginnt die nächste Phase: Gemeinsam mit starken Handelspartnern wollen wir Zeekr breiter im Privatkunden- und Kleingewerbegeschäft verankern und unsere lokale Präsenz deutlich ausbauen.“ Gespräche mit weiteren potenziellen Handelspartnern in verschiedenen Regionen Deutschlands liefen bereits.

Alexander Gotzen, Sales Manager New Cars der Jacobs Gruppe, erklärt, Kunden seien auch im Premiumsegment offener für junge Marken, wenn Produkt, Technologie und Kundenerlebnis überzeugten. Christian Voßkamp, Geschäftsführer der Bleker Gruppe, verweist ebenfalls auf die Bereitschaft von Kunden, bei entsprechenden Voraussetzungen von etablierten Marken zu neuen Anbietern zu wechseln. Beide Handelsgruppen sehen Zeekr als Ergänzung ihres Portfolios.

Zeekr bietet hierzulande aktuell fünf Modelle an: den Shooting Brake 001, das kompakte SUV X, das SUV 7X, den Shooting Brake 7GT und das Luxus-SUV 9X.