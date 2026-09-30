Volvo: Neuer XC60 Plug-in-Hybrid soll „psychologisch auf ein Elektroauto vorbereiten“

Im Fokus der Zukunft des beliebten Mittelklasse-SUV Volvo XC60 steht ein neuer Plug-in-Hybrid mit einer elektrischen Reichweite von bis zu 200 Kilometern. Dafür wurde die Batteriekapazität von 18,8 auf 41,2 kWh erhöht.

„Wir wollen ein rein elektrischer Autobauer werden, deshalb haben wir stark in neue Modelle wie den EX60 investiert“, sagte Manager Akhil Krishnan im Gespräch mit der Automobilwoche. „Aber wenn der Markt noch nicht dafür bereit ist, wollen wir auch einen Plug-in-Hybrid anbieten, der die Kunden psychologisch auf ein Elektroauto vorbereiten soll. Wenn man aus welchem Grund auch immer noch nicht rein elektrisch fahren kann, wollen wir ihm ein Auto bieten, das einem Elektroauto sehr nahe kommt.“

Ein bereits in China existierender Plug-in-Hybrid mit 200 Kilometern Reichweite soll nicht nach Europa eingeführt werden. Laut Krishnan wurde das Modell namens XC70 speziell für die Anforderungen des asiatischen Marktes entwickelt. Eine Anpassung an europäische Bedürfnisse, wie etwa die für dieses Segment wichtige Anhängelast von 2000 Kilogramm, wäre zu aufwendig.

Auch gegen einen Range-Extender-Antrieb hat sich Volvo entschieden. Hier dient ein kompakter Verbrenner bei Bedarf als Stromgenerator für den E-Antrieb. Ein solches System bietet Krishnan zufolge bei leerem Akkupack nicht die nötige Leistung, um schwere Anhänger zu ziehen. Volvos neuer „Long-Range-Plug-in-Hybrid“ hingegen könne diese Aufgabe bewältigen. Verbrenner- und Elektromotor können hier in Kombination oder jeweils getrennt arbeiten. Die Batterie für das längere rein elektrische Fahren lässt sich durch den Verbrenner oder extern via Kabel laden. Letzteres soll von 0 auf 100 Prozent etwa vier Stunden dauern.

Den XC60 gibt es als neuen Long-Range-Plug-in-Hybrid exklusiv mit Allradantrieb. Die Leistung der E-Maschine stieg gegenüber dem Vorgänger mit deutlich weniger E-Reichweite von 115 kW/156 PS auf 130 kW/177 PS. Je nach Verbrennungsmotor ergeben sich bei den beiden verfügbaren Versionen Systemleistungen von 262 kW/357 PS bis 339 kW/461 PS. Der Sprint auf Tempo 100 aus dem Stand gelingt abhängig vom Modell in 5,7 bis 4,8 Sekunden. Schluss ist wie bei Volvo üblich stets bei 180 km/h.

Die Preisgestaltung für den neuen Long-Range-Plug-in-Hybrid der XC60-Reihe beginnt bei 69.990 Euro. Das rein elektrische Volvo-Pendant EX60 ist mit einem Startpreis von 62.990 Euro günstiger als die neuen Plug-in-Hybride.