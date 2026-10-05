E-Auto-Prämie: Bereits 100.000 Antragsteller erhalten Förderung

Die aktuelle Elektroauto-Kaufprämie wurde seit Mai an 100.000 Antragsteller ausgezahlt. Das Geld komme Menschen zugute, die „vorher nicht einmal daran gedacht haben“, sich ein E-Auto zu kaufen. Das sagte Umweltminister Carsten Schneider (SPD) der Bild. Die Hälfte der Antragsteller hat demnach ein Haushalts-Jahreseinkommen bis 45.000 Euro, drei Viertel verdienen bis 60.000 Euro.

Die neue Stromer-Subvention kann seit dem 19. Mai beantragt werden und wird rückwirkend für Neuzulassungen ab dem 1. Januar 2026 gewährt. Die staatliche Subvention gilt nur für private Haushalte und nur für Neuwagen. Gefördert werden Kauf oder Leasing eines Autos mit rein batterieelektrischem oder Brennstoffzellenantrieb sowie bestimmte Plug-in-Hybride und sogenannte Range-Extender-Elektrofahrzeuge. In letzterem Fall dient ein kompakter Verbrenner bei Bedarf als Stromgenerator.

Die Förderhöhe liegt zwischen 1500 und 6000 Euro. Die maximale Unterstützung von 6000 Euro erhalten Haushalte mit einem zu versteuernden Jahreseinkommen von bis zu 45.000 Euro und mindestens zwei Kindern unter 18 Jahren beim Kauf oder Leasing eines Vollstromers. Für Brennstoffzellenfahrzeuge gelten dieselben Fördersätze.

Die bisher ausgezahlte Prämie entfiel laut der Bild zu rund 90 Prozent auf reine E-Fahrzeuge, weniger als 10 Prozent auf Plug-in-Hybride. „Das Förderprogramm hat unsere Erwartungen weit übertroffen“, erklärte Schneider. Besonders wichtig sei ihm, dass die soziale Staffelung wirkt.

Rund 50 Prozent der bisher geförderten Autos sind Leasingwagen. Insgesamt stellt die Bundesregierung 3 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds bereit. Der Umweltminister geht davon aus, dass die Mittel für geschätzt 800.000 Stromer in den nächsten drei bis vier Jahren reichen. Schneiders Team rechnet damit, dass die 800.000 Autos schon vor 2029 erreicht werden. Ob es dann noch einmal einen Zuschuss gibt, bleibt abzuwarten.