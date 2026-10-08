BMW iX3 M60 xDrive mit 450 kW (612 PS) kommt Anfang 2027

BMW präsentiert mit dem iX3 M60 xDrive die bislang leistungsstärkste Antriebsvariante des vollelektrischen SUV der „Neuen Klasse“. Das neue M-Performance-Modell des iX3 verfügt über zwei Elektromotoren, die gemeinsam 450 kW (612 PS) und ein maximales Drehmoment von 875 Nm liefern. Der Allradler beschleunigt in 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 240 km/h. Bestellungen sind ab Ende Januar 2027 möglich, die Produktion im ungarischen BMW-Werk Debrecen beginnt im Frühjahr 2027.

Die sechste Generation des BMW-Elektroantriebs kombiniert 800-Volt-Technologie mit einer Hochvoltbatterie, deren nutzbare Kapazität 108,7 kWh beträgt. An der Hinterachse kommt erstmals eine neue Variante der stromerregten Synchronmaschine (SSM) mit einem stärkeren Inverter (420 statt 300 Ampere) zum Einsatz. Damit fährt der iX3 M60 xDrive bis zu 754 Kilometer nach WLTP-Norm.

An einer 800-Volt-Gleichstrom-Schnellladestation (DC) kann mit maximal 400 kW geladen und innerhalb von zehn Minuten Energie für bis zu 340 zusätzliche Kilometer Reichweite aufgenommen werden. Serienmäßig unterstützt der iX3 M60 xDrive zudem Wechselstromladen (AC) mit bis zu 22 kW. Den kombinierten Stromverbrauch gibt BMW mit 17,6 bis 20,5 kWh/100 km an.

Für die Fahrdynamik setzt BMW auf den Hochleistungscomputer „Heart of Joy“ und die „BMW M Dynamic Performance Control“, die fahrrelevante Prozesse innerhalb von Millisekunden koordinieren soll. Das Heart of Joy steuert unter anderem Antrieb, Bremsen, Teile der Lenkung und Rekuperation und regelt den Angaben zufolge zehnmal schneller als bisherige Systeme. Zur Serienausstattung gehören ein Adaptives M-Fahrwerk mit elektronisch geregelten Stoßdämpfern, eine variable Sportlenkung und ein geregeltes M-Sportdifferenzial an der Hinterachse. Hinzu kommen eine M-Sportbremsanlage und die beiden spezifischen Fahrmodi „M Sport“ und „M Sport Plus“.

Optisch unterscheidet sich das Modell durch eigenständige M-Designelemente, darunter die vom Motorsport inspirierten „M Yellow Lights“, schwarze M-Spiegelkappen und ein spezieller Dachkantenspoiler mit zwei Aeroblades. Serienmäßig rollt das SUV auf 21 Zoll großen M-Leichtmetallrädern, optional stehen Ausführungen bis 22 Zoll und spezielle Sportreifen zur Verfügung. Das serienmäßige Exterieurpaket „BMW Iconic Glow“ umfasst unter anderem eine Konturbeleuchtung der BMW-Niere und adaptive Lichtfunktionen.

Im Innenraum verbindet BMW das „Panoramic iDrive“ mit dem Betriebssystem „BMW Operating System X“, einem 17,9 Zoll großen Zentraldisplay und einem M-Sportlenkrad mit speziellen Bedientasten. Serienmäßig sind elektrisch verstellbare M-Sportsitze mit Massagefunktion, M-Sicherheitsgurte und ein Harman-Kardon-Soundsystem mit 13 Lautsprechern und 430 Watt an Bord. Optional stehen ein 3D-Head-Up-Display sowie M-spezifische Anwendungen zur Anzeige von Fahrdynamikwerten und zur Beschleunigungsmessung bereit.

Zum weiteren Ausstattungsumfang zählen SAE-Level-2-Fahrerassistenzsysteme mit „BMW Symbiotic Drive“, darunter ein Autobahnassistent, der freihändiges Fahren bis 130 km/h ermöglicht. Preise nennt BMW für den neuen iX3 M60 xDrive noch nicht. Aktuell kostet die iX3-Baureihe ab 63.400 Euro, für das bisherige Topmodell BMW iX3 50 xDrive werden mindestens 70.900 Euro fällig.