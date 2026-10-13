BMW Concept 7 Protection: Gepanzerte Plug-in-Hybrid-Luxuslimousine

Mit dem BMW Concept 7 Protection präsentiert BMW ein neues Sonderschutzkonzept für Luxuslimousinen, das sich an Privatkunden, Unternehmen und Organisationen richtet. Das Fahrzeug kombiniert einen auf definierte Bedrohungsszenarien abgestimmten Schutz mit Diskretion, Komfort und BMW-typischer Fahrdynamik.

Gegenüber dem BMW 7er Protection mit Schutzstufe VR9 und optional VPAM 10 ist das Konzept für ein anderes Einsatzprofil mit geringerem Schutzumfang ausgelegt. Zunächst stehen ausgewählte europäische Märkte im Fokus. Als technische Basis dient der BMW M760e xDrive mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb aus 3,0-Liter-Reihensechszylinder-Ottomotor und integriertem Elektromotor.

Die Systemleistung beträgt 450 kW/612 PS bei einem maximalen Drehmoment von 800 Nm, während der Verbrennungsmotor 313 kW/426 PS und der Elektromotor 145 kW/197 PS leisten. Zur Ausstattung gehören ein 8-Gang-Steptronic-Getriebe und der Allradantrieb BMW xDrive. Fahrwerk, Bremsen, Antrieb und Fahrerassistenzsysteme werden auf die zusätzliche Schutzausstattung abgestimmt, um ein seriennahes Fahrerlebnis zu ermöglichen.

Das Schutzkonzept erfüllt die neue Norm BayB und ist gegen ausgewählte Kurzwaffenmunition der Kaliber 9 × 19 Millimeter und .44 Magnum ausgelegt. Zu den vorgesehenen Bedrohungsszenarien zählen gewaltsame Überfälle, Angriffe im Straßenverkehr sowie Gefahrensituationen auf Reisen und in Regionen mit schwer einschätzbarer Sicherheitslage.

Verstärkte Sicherheitsverglasung, Schutzelemente aus ballistischen Stählen und Faserverbundwerkstoffen in den Türen sowie zusätzliche Schutzmaßnahmen an Dach, Stirn- und Rückwand sichern ausgewählte Bereiche der Fahrgastzelle. Ein Schutz gegen Sprengwirkungen erfordert dagegen weitergehende Maßnahmen, die BMW mit Fahrzeugen höherer Schutzstufen abdeckt.

Die Schutzelemente sind diskret integriert, sodass das repräsentative Erscheinungsbild der BMW 7er Limousine erhalten bleibt. Im Innenraum kommen BMW-Individual-Leder Merino in Rauchweiß, Alcantara-Interieurleisten und ein BMW-M-Dachhimmel in Alcantara Anthrazit zum Einsatz. Sonnenschutzverglasung, elektrisch betriebene Sonnenschutzrollos und ein digitaler Innenspiegel ergänzen die Ausstattung. Erstmals zeigt BMW zudem eine Individual-Fondkonsole mit ausklappbarem Tisch, Wireless-Charging-Ablage und Kühlbox, die im regulären 7er im Laufe der zweiten Jahreshälfte 2027 verfügbar sein soll.

Zur sonderschutzspezifischen Ausstattung gehören eine Wechselsprechanlage für die Kommunikation bei geschlossenen Türen und Fenstern sowie eine Überfallalarmanlage mit optischen und akustischen Warnsignalen. Die elektrischen Seitenscheiben bleiben bedienbar, verfügen jedoch über eine reduzierte Öffnungsweite. Das serienmäßige Panorama-Glasdach wird durch eine darunterliegende Schutzebene ergänzt, weshalb dessen Rollo dauerhaft geschlossen bleibt.

„Das BMW Concept 7 Protection gibt einen Ausblick auf eine mögliche Erweiterung des BMW Protection Portfolios für zusätzliche Anforderungsprofile“, heißt es vom Hersteller. Ob das Modell tatsächlich angeboten wird, ist also noch offen.