Mercedes-Benz startet bidirektionales Laden in Deutschland mit Bonus

Mercedes-Benz führt gemeinsam mit The Mobility House Energy bidirektionales Laden für Elektroautos in Deutschland ein. Mit dem Angebot MB.Charge Home Pro Intelligent können Kunden ihre Fahrzeuge zu Hause laden, Strom ins Energiesystem zurückspeisen und dafür eine Vergütung erhalten.

Das Gesamtpaket umfasst eine bidirektionale Gleichstrom-Wallbox (DC), den Stromtarif Mercedes-Benz Intelligent Pro Eco und die App Mercedes-Benz Charge Home, die Ladevorgänge, Rückspeisungen und Gutschriften anzeigt.

Zum Marktstart erhalten die ersten 500 Kunden in Deutschland bei Vertragsabschluss bis Ende März 2027 die Wallbox ChargeLine Bidi für 1990 statt regulär 2990 Euro. Vergütet wird jede Stunde, in der das E-Auto angeschlossen ist, unabhängig davon, ob es lädt, Strom abgibt oder pausiert.

Bei durchschnittlich zwölf Stunden Anschlussdauer täglich sind den Angaben zufolge aktuell mehr als 500 Euro Bonus pro Jahr möglich, wodurch sich die Wallbox bei regelmäßiger Nutzung innerhalb von vier Jahren amortisieren würde. Zusätzlich erhalten die ersten 500 Kunden einen Gutschein über 250 Euro für das öffentliche Laden mit MB.CHARGE Public.

Das Angebot startet mit dem vollelektrischen Mercedes-Benz GLC und der neuen C-Klasse. Anschließend sollen weitere Modelle folgen, darunter VLE, GLA, EQS, CLA, CLA Shooting Brake und GLB. Je nach Fahrzeugmodell wird die bidirektionale Ladefunktion nach Marktstart per Over-the-Air-Update freigeschaltet, zudem ist eine Einführung in weiteren ausgewählten Märkten vorgesehen.

Die bidirektionale 11-kW-DC-Wallbox unterstützt das Laden von Elektrofahrzeugen mit 400- und 800-Volt-Technologie und lässt sich durch Softwareupdates an neue technische Anforderungen anpassen. Mercedes-Benz setzt auf offene Standards wie ISO 15118-20, um eine hohe Interoperabilität zwischen Fahrzeugen, Ladeinfrastruktur und kompatiblen Energiemanagementsystemen zu erreichen.

Nach einer gemeinsamen Analyse von Mercedes-Benz und The Mobility House Energy könnten bereits zwei Millionen bidirektional ladefähige Fahrzeuge in Deutschland nahezu die Hälfte der heutigen Abregelungen erneuerbarer Energien vermeiden und die Stromkosten des Stromsystems um einen dreistelligen Millionenbetrag senken.

„Bidirektionales Laden ist für uns der nächste konsequente Schritt der Elektromobilität“, sagt Jörg Bartels, Leiter Antriebssysteme der Mercedes‑Benz AG. „Wir entwickeln das Fahrzeug vom reinen Verbraucher zu einem aktiven Bestandteil des Energiesystems. So verbinden wir innovative Fahrzeugtechnologie mit einer effizienteren Nutzung erneuerbarer Energien und schaffen einen nachhaltigen Mehrwert – für unsere Kundinnen und Kunden ebenso wie für die Energieinfrastruktur.“