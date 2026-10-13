XPeng G9L: Großes Elektro-SUV startet ab 74.600 Euro in Deutschland

Der chinesische Elektroautobauer XPeng hat den neuen G9L vorgestellt und gleichzeitig den Bestellstart in Deutschland bekannt gegeben. Das 5,12 Meter lange Batterie-SUV ist ab 74.600 Euro erhältlich und wird in Europa mit sechs oder sieben Sitzen in drei Reihen angeboten. Die ersten Auslieferungen sind für Dezember 2026 vorgesehen, die Produktion erfolgt bei Magna im österreichischen Graz.

Der G9L misst knapp 2 Meter in der Breite und 1,78 Meter in der Höhe und verfügt über einen Radstand von 3,10 Metern. Zur Ausstattung gehören elektrisch verstellbare Nappaledersitze mit Heiz-, Belüftungs- und Massagefunktionen, wobei die Vordersitze zusätzlich eine KI-gesteuerte adaptive Sitztechnologie bieten. Der Kofferraum fasst 367 Liter und lässt sich durch Umklappen der dritten Sitzreihe auf bis zu 1330 Liter erweitern, hinzu kommt vorne ein 65 Liter großer „Frunk“.

Im Innenraum bietet der G9L einen 17,3 Zoll großen Touchscreen, ein digitales Kombiinstrument und ein serienmäßiges Augmented-Reality-Head-up-Display. Das Infotainmentsystem integriert Google Maps mit Echtzeit-Verkehrsdaten und intelligenter Ladeplanung, während ein Sprachassistent und Over-the-Air-Updates weitere Funktionen bereitstellen. Für Unterhaltung und Komfort stehen unter anderem ein 21,4 Zoll großer Deckenbildschirm, ein Soundsystem mit 23 Lautsprechern, ein 12,5-Liter-Kühlfach und eine Drei-Zonen-Klimaautomatik zur Verfügung.

Der elektrische Antrieb basiert auf einer 800-Volt-Architektur und einer 110-kWh-NCM-Batterie, die Ladeleistungen von bis zu 540 kW ermöglicht. Unter entsprechenden Ladebedingungen soll sich das Akkupack in weniger als zwölf Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen lassen. Die heckgetriebene Variante leistet 270 kW beziehungsweise 367 PS und erreicht bis zu 591 Kilometer WLTP-Reichweite, während die Allradmodelle mit 430 kW beziehungsweise 585 PS bis zu 553 Kilometer schaffen und bei 79.600 beziehungsweise 85.600 Euro beginnen.

Die Allradversion beschleunigt in 4,9 Sekunden von null auf 100 km/h, während die Höchstgeschwindigkeit bei sämtlichen Varianten auf 200 km/h begrenzt ist. Eine serienmäßige Zweikammer-Luftfederung mit adaptiver Dämpfung, Hinterradlenkung und ein Wendekreis von elf Metern gehören zu den technischen Merkmalen. Darüber hinaus bietet das chinesische E-SUV eine Vehicle-to-Load-Funktion mit bis zu 6 kW, eine anpassbare Bodenfreiheit von maximal 216 Millimetern und eine Anhängelast von bis zu zwei Tonnen.

Zur Sicherheitsausstattung gehören zehn Airbags, verschiedene Fahrerassistenzsysteme und eine Batterieabsicherung mit vier Schichten Unterbodenschutz; die Fahrzeuggarantie beträgt sieben Jahre oder 160.000 Kilometer, die Batteriegarantie acht Jahre bis 160.000 Kilometer.

Zum deutschen Marktstart ist der G9L ausschließlich in der Ausstattungsversion Ultra erhältlich und verfügt über die von XPeng entwickelten Turing-AI-Chips. Das darauf aufbauende Assistenzsystem Next Generation Pilot soll vorbehaltlich gesetzlicher Vorgaben und behördlicher Zulassungen voraussichtlich ab 2027 per Softwareupdate teilautomatisiertes Fahren auf Level 2++ ermöglichen.