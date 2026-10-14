Studie: Deutschlands Autobauer zahlen jetzt den Preis für Fehlentscheidungen

Die Krise der europäischen und insbesondere der deutschen Automobilindustrie ist nicht nur eine Folge schwacher Nachfrage, chinesischer Konkurrenz oder des Übergangs zur Elektromobilität. Ein wesentlicher Teil des Problems liegt tiefer, nämlich in der Kapitalallokation der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Zu diesem Ergebnis kommt eine Branchenstudie des Kreditversicherers Allianz Trade.
Zu lange floss demnach Kapital in bestehende Verbrennerplattformen, kurzfristige Margenziele und Dividenden, Investitionen in Elektrifizierung und Digitalisierung kamen dagegen zu spät. „Die Kapitalallokation der vergangenen zwei Jahrzehnte ist ein Bumerang, der jetzt zurückkommt“, sagt Guillaume Dejean, Branchenexperte bei Allianz Trade. „Als die Autobauer das Kapital schließlich umgeschichtet haben, um Zukunftsthemen anzugehen, ist es mit der Gießkanne auf zu viele Vorhaben verteilt worden.“
Auto-Investitionen sinken um 20 Prozent
Auch die aktuelle Investitionsentwicklung verschärft das Problem. Die Investitionen der europäischen Automobilhersteller sind demnach 2026 um rund ein Fünftel eingebrochen, der stärkste Rückgang seit 2018. Gleichzeitig steigerten die übrigen europäischen Großkonzerne ihre Investitionen um rund 10 Prozent.
„Der Einbruch kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem softwaredefinierte Fahrzeuge, KI und autonomes Fahren die Wettbewerbsbedingungen neu ordnen“, so Dejean. „Europas Autoindustrie braucht aber nicht unbedingt mehr Kapital, sondern vor allem eine klare Strategie und Prioritätensetzung.“
Dazu zählten weniger parallele Fahrzeugplattformen, gemeinsame vorwettbewerbliche Forschung, Partnerschaften bei Batterien und Halbleitern sowie gezielte Investitionen in Chipdesigns, KI- und Cloud-Infrastruktur und softwarebasierte Geschäftsmodelle.
Bis 2030 könnten drei Milliarden Euro Wertschöpfung gefährdet sein
Wie groß der Handlungsdruck ist, zeigt die Entwicklung der deutschen Hersteller: Ihre Wertschöpfung je verkauftem Fahrzeug in Europa lag im ersten Halbjahr 2026 rund 30-45 Prozent niedriger als 2021/22. Gleichzeitig verloren sie seit 2021 rund 10 Prozentpunkte Marktanteil in Europa und 7 Prozentpunkte in China.
„Schon kleine weitere Marktanteilsverluste könnten erhebliche finanzielle Folgen haben“, erklärt Milo Bogaerts, CEO von Allianz Trade in Deutschland, Österreich und der Schweiz. „Verlieren die deutschen Hersteller bis 2030 in Europa und China jeweils weitere drei Prozentpunkte, wären rund drei Milliarden Euro Wertschöpfung gefährdet.“
Bereits ein Rückgang um jeweils 0,5 Prozentpunkte in den beiden Märkten würde die jährliche Wertschöpfung nach Berechnungen der Studie um rund 480 Millionen Euro verringern. Die drei Milliarden Euro entsprächen rund vier Prozentpunkten der annualisierten EBITDA-Marge 2026. Bereits heute sind die Margen der deutschen Hersteller von rund 13 Prozent im Jahr 2022 auf etwa 4 Prozent gefallen.
China setzt deutsche Autobauer auch in Europa unter Druck
Gleichzeitig wächst der Wettbewerbsdruck chinesischer Hersteller im europäischen Heimatmarkt. Ihr Anteil an den europäischen Neuzulassungen erreichte Mitte 2026 annähernd 10 Prozent, erstmals verkauften chinesische Marken mehr als eine Million Fahrzeuge in Europa. Bei batterieelektrischen Fahrzeugen liegt ihr Marktanteil bei 16 Prozent, bei Plug-in-Hybriden bei 26 Prozent.
Die EU-Zölle haben diesen Vormarsch bislang kaum gebremst. Chinesische Anbieter setzen verstärkt auf Hybride und Plug-in-Hybride (+206 %) und bauen gleichzeitig ihre Vertriebs- und Servicenetze in Europa aus.
Europäische E-Autos konkurrenzfähiger als gedacht
Die Studie zeigt allerdings auch einen überraschenden Lichtblick: Im preisgünstigsten Segment der Limousinen und Kleinwagen unter 50.000 Euro bieten europäische Modelle derzeit ein um 3 bis 5 Prozent besseres Preis-Reichweiten-Verhältnis als chinesische Elektromodelle auf dem europäischen Markt.
„Kleine und städtische Elektroautos aus Europa müssen sich beim Preis-Leistungs-Verhältnis nicht verstecken“, sagt Dejean. „Ihr Problem liegt weniger in der Wettbewerbsfähigkeit im Heimatmarkt als in den begrenzten Exportchancen. Andere Kundenpräferenzen und günstigere lokale Angebote begrenzen das Potenzial in vielen Wachstumsmärkten.“
Software bietet Milliardenpotenzial für neue Umsätze
Neue Erlöspotenziale entstehen vor allem durch Software und digitale Dienste. Das Geschäft mit Fahrzeugsoftware dürfte laut Studie von rund 300 Milliarden Euro (340 Mrd. USD) im Jahr 2025 auf 464 Milliarden Euro (520 Mrd. USD) im Jahr 2035 wachsen.
Eine Modellrechnung von Allianz Trade zeigt das Potenzial für Hersteller: Verkauft ein Hersteller zehn Jahre lang jährlich eine Million Fahrzeuge und bietet digitale Dienste für monatlich 50 Euro an, deren Nutzung von 33 auf 50 Prozent steigt, könnten daraus im zehnten Jahr rund 3 Milliarden Euro wiederkehrende Umsätze entstehen. Das entspräche rund 8 Prozent des durchschnittlichen Jahresumsatzes 2025 großer europäischer Hersteller.
Batterie-Souveränität: „Made in Europe“ könnte 2000 Euro kosten
Eine Abschottung Europas gegenüber asiatischer Batterietechnologie ist aus Sicht der Studienautoren hingegen keine ausreichende Antwort. „Made in Europe“-Vorgaben könnten die Kosten eines Batteriepakets beziehungsweise den Preis eines Elektroautos um rund 2000 Euro oder etwa 5 Prozent des im letzten Jahr verzeichneten Durchschnittspreises erhöhen. Gleichzeitig könnte die europäische Zellproduktion selbst bei einem realistischen Hochlauf bis 2035 lediglich rund die Hälfte der heimischen Nachfrage decken.
„Vollständige Autarkie ist weder kurzfristig realistisch noch wirtschaftlich sinnvoll“, meint Dejean. „Stattdessen sollte Europa Partnerschaften nutzen und Kapital gezielt auf neue Technologien wie Festkörperbatterien konzentrieren, bei denen Chinas Vorsprung noch nicht ähnlich verfestigt ist.“
Autonome Lkw statt Robotaxi-Wettlauf
Auch beim autonomen Fahren sieht die Studie Chancen für europäische Hersteller abseits des besonders sichtbaren Robotaxi-Marktes. Der Markt für autonome Lkw könnte bis 2035 auf rund 500 Milliarden Euro (559 Mrd. USD) wachsen und damit sogar größer sein als der Robotaxi-Markt mit rund 370 Milliarden Euro (415 Mrd. USD).
„Für europäische Hersteller liegen die Chancen eher im autonomen Güterverkehr, in der Logistik und im öffentlichen Nahverkehr als in einem direkten Robotaxi-Wettlauf mit etablierten US-amerikanischen und chinesischen Anbietern“, sagt Dejean. „Aber auch angrenzende Wachstumsfelder wie beispielsweise die Verteidigungsindustrie können Lösungen für sinkende Produktionsauslastung bieten – gerade für deutsche Hersteller.“
Kommentare
Gernot meint
«Zu lange floss demnach Kapital in bestehende Verbrennerplattformen, kurzfristige Margenziele und Dividenden»
«Die Investitionen der europäischen Automobilhersteller sind demnach 2026 um rund ein Fünftel eingebrochen, der stärkste Rückgang seit 2018.»
Die massiv gesunkenen Investitionen belegen, dass genau die oben als ursächlich identifizierten Fehlallokationen fortgesetzt werden. Es geht auch jetzt weiter nur darum, kurzfristig Cashflow und Gewinn zu verbessern und als Manager dafür Boni zu kassieren. VW hat schon technologischen Rückstand, müsste zielgerichtet mehr investieren, um diesen aufzuholen, streicht aber noch mal 45 Mrd. an geplanten Investitionen. Sparen allein ist kein Zukunftsprogramm. Ist es noch nie gewesen. Die deutsche Autoindustrie wird nicht durch zu hohe Löhne, zu hohe Energiepreise o.ä. ruiniert, sondern durch die Top-Manager der deutschen Autoindustrie.
Es ist doch nicht neu, dass die Produktion in Deutschland teurer ist als in Ungarn, Rumänien, Marokko, der Türkei oder China. Das was vor 20 Jahren doch ganz genau so. Der Kostenabstand zu z.B. China war damals z.B. noch viel größer, weil sich löhne in China seitdem vervielfacht haben. Aber damals war die deutsche Automobilbranche innovativ. Deutsche Autos waren besser. Man konnte dafür einen Aufpreis verlangen, der die etwas höheren Kosten hierzulande gedeckt hat. Heute gibt es null Batterie-Innovationen aus Deutschland, null Software-Innovationen. Blume und Co. haben die deutschen Werke zu innovationsfreien Low-Level-Endmontage-Fabriken degradiert, an denen die Innovationen von Herstellern aus anderen Ländern endmontiert werden, z.B. Batterien aus China. Das können andere genauso. Und wenn wir nichts besser können, nichts besser machen als andere, dann sind die höheren Kosten in deutschen Werken ein Problem. Die Lösung ist nicht, hunderttausende in Deutschland rauszuwerfen. Die Lösung ist, BYD, CATL usw. zu übertreffen.
Weil aber eben das Gegenteil passiert, ist die deutsche Autoindustrie dem Untergang geweiht. Blume, Källenius und Co. werden als Totengräber der deutschen Autoindustrie in die Geschichte eingehen. Das wird sie nicht stören. Sie haben dann ja 50 Mio. auf dem Konto und leben ein Luxusleben. Das Leben von hunderttausenden Familien haben sie dafür ruiniert.
Mark Müller meint
Welche Fehlentscheide jetzt genau?
Weder das Aufkommen der Elektroautos mit einer schwierigen Übergangsphase noch die Entwicklung von China zu einem gigantischen Auto-Produzenten hat etwas mit Entscheiden der Autobauer in Deutschland oder sonstwo zu tun.
Das sind einfach bedeutende Markt-Veränderungen, durch welche die deutschen Hersteller sich m.E. relativ gut hindurch manövriert haben. Selbstverständlich kann ein hochtechnologisches Land wie Deutschland einen Markt nicht ewig dominieren; früher oder später können das auch andere, und man muss weitergehen und neue Spitzentechnologie anbieten, auf welchen Gebieten auch immer.
Nur zum Vergleich: In der Schweiz wird kein Auto produziert und trotzdem ist man erfolgreich.
SB meint
Jetzt heißt es: Blick nach vorne.
Wichtig ist, dass der IAA kommt.
Keine Subventionen mehr für Elektroautos mit weniger als 75% Wertschöpfung in der EU und Partnerländern. Subventionen sind Elektroautoförderung, reduzierte Dienstwagenpauschale, Wegfall Kfz-Steuer, E-Kennzeichen samt den damit verbundenen Regeln.
Werke ausländischer Hersteller nur als Minderheitspartner in einem Joint Venture.
Es wurden Fehler gemacht, jetzt heißt es wieder auf Spur kommen. Die obigen Maßnahmen sind von China kopiert. China hat uns lange erzählt, dass Kopieren die höchste Form der Wertschätzung ist, von daher sollte China diese Maßnahmen unterstützen.