VW ID. Polo GTI kostet etwas mehr als angekündigt und fährt 15 km/h schneller

VW hat kürzlich den Vorverkauf des neuen ID. Polo GTI in Deutschland gestartet. Das erste vollelektrische Serienmodell mit dem GTI-Kürzel kostet mindestens 39.995 Euro und liegt damit über der ursprünglichen Preisankündigung. Bei der Weltpremiere im Mai hatte Volkswagen noch einen Einstiegspreis von knapp unter 39.000 Euro genannt.

Gleichzeitig hat der Hersteller die Höchstgeschwindigkeit gegenüber den zunächst veröffentlichten technischen Daten von 175 auf 190 km/h angehoben. Zudem fällt die offizielle Reichweite etwas höher aus, als es zunächst hieß.

Der elektrische Kleinwagen leistet unverändert 166 kW (226 PS) und entwickelt ein maximales Drehmoment von 290 Nm. Die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h gibt VW weiterhin mit 6,8 Sekunden an. Die Geschwindigkeitsbegrenzung wurde nach Angaben des Herstellers aufgrund von Kundenfeedback um 15 km/h erhöht.

Technisch basiert der ID. Polo GTI auf der weiterentwickelten Elektroplattform MEB+ und verfügt über einen elektrischen Frontantrieb. Zur Serienausstattung gehören eine elektronisch geregelte Vorderachsquersperre, eine Progressivlenkung und das adaptive DCC-Sportfahrwerk. Hinzu kommt ein spezielles GTI-Fahrprofil, das die Abstimmung von Antrieb, Lenkung und Fahrwerk verändert. Gleichzeitig aktiviert es einen eigens entwickelten Fahrsound und eine angepasste Darstellung der digitalen Instrumente.

Die Batterie besitzt einen nutzbaren Energiegehalt von 52 kWh. Im Online-Konfigurator nennt VW inzwischen eine maximale WLTP-Reichweite von 431 Kilometern, nachdem bei der Weltpremiere noch bis zu 424 Kilometer angegeben wurden. Der kombinierte Stromverbrauch beträgt nach den aktuellen Herstellerangaben 14,2 bis 15,7 kWh je 100 Kilometer. An Gleichstrom-Schnellladestationen (DC) sind maximal 105 kW möglich. Der Ladevorgang von 10 auf 80 Prozent soll unter geeigneten Bedingungen rund 24 Minuten dauern. Ein Lade-Routenplaner gehört zur Serienausstattung.

Optisch unterscheidet sich der ID. Polo GTI durch typische GTI-Merkmale von den regulären Varianten des elektrischen Polo. Dazu gehören rote Akzente, ein Wabenmuster an der Front, ein geteilter Dachkantenspoiler und serienmäßige 19-Zoll-Leichtmetallräder. Im Innenraum sind Sportsitze mit Karomuster sowie ein digitales Kombiinstrument mit 10,25 Zoll und ein zentraler Touchscreen mit 12,9 Zoll verbaut. Das Kofferraumvolumen beträgt 441 Liter und lässt sich durch Umklappen der Rücksitze auf bis zu 1.240 Liter erweitern.

Mit dem Einstiegspreis von 39.995 Euro kostet der ID. Polo GTI mindestens 15.000 Euro mehr als der reguläre ID. Polo Trend, den VW seit Juli 2026 mit der kleineren 37-kWh-Batterie für 24.995 Euro anbietet. Allerdings unterscheiden sich die Varianten deutlich hinsichtlich Leistung, Batterie und Serienausstattung.