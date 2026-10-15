DeepDrive sichert ersten Produktionsvertrag für Elektromotoren

Das in München ansässige, von der BMW Group unterstützte Startup DeepDrive hat seinen ersten Produktionsvertrag mit einem globalen Automobilhersteller abgeschlossen. Die Fertigung soll im Jahr 2028 beginnen. Laut CEO Felix Poernbacher wird das Produktionsvolumen über die gesamte Vertragslaufzeit zwischen 100.000 und einer Million Einheiten liegen.

DeepDrive entwickelt patentierte Dual-Rotor-Elektromotoren, Radnabenmotoren sowie einen Dual-Rotor-Radialflussgenerator für Hybridantriebe. Der Automobilhersteller entschied sich aufgrund von Gewicht, Kosten und Kompaktheit für die Technologie des Zulieferers, sagte der CEO im Gespräch mit Automotive News. Unabhängige Tests würden eine Effizienz von über 95 Prozent im Betrieb belegen.

Der neue Vertrag könnte auf weitere Modelle und Plattformen ausgeweitet werden. Mit diesem Abschluss vollzieht DeepDrive den Übergang von der Prototypenfertigung in geringen Stückzahlen hin zur Serienproduktion. Poernbacher bezeichnete diesen Schritt als bedeutenden Beweis für die Fähigkeit des Unternehmens, Aufträge in hohen Volumina zu realisieren.

„Es fühlt sich an, als wäre nun der erste Dominostein umgefallen“, erklärt Poernbacher. „Das erste Großprojekt ist ein wichtiger Beweis dafür, dass wir Aufträge gewinnen können – und das zeigen wir damit allen Akteuren auf dem Markt.“ Die Lieferung erfolge direkt an den Kunden, wobei DeepDrive die gesamte Industrialisierung sowie die Produktionslinie und Entwicklung verantworte.

Um die Industrialisierung der Dual-Rotor-Technologie voranzutreiben, verstärkte Peter Hochholdinger im vergangenen Dezember das Unternehmen als Senior Advisor. Der Branchenveteran verfügt über viel Erfahrung in der Produktion bei Audi, Tesla und Lucid Motors.

DeepDrive plant, bis Ende nächsten Jahres ein oder zwei weitere Serienproduktionsverträge abzuschließen. Entscheidungen zu potenziellen Projekten könnten noch 2026 fallen. Die ersten beiden Projekte könnten laut Poernbacher zur Profitabilität beitragen, der Fokus liege jedoch primär auf der Reinvestition von Erlösen für schnelleres Wachstum.