Mercedes-Benz Vans liefert 51 Elektro-Sprinter an Rhenus aus

51 neue Mercedes-Benz eSprinter bringen Möbel, Haushaltsgeräte oder andere Waren bis an die Haustür: Mercedes-Benz Vans hat die vollelektrischen eSprinter-Fahrgestelle mit Kofferaufbau des Aufbauherstellers Junge Fahrzeugbau an Rhenus übergeben. Künftig sind die Transporter bundesweit für Rhenus im Einsatz und verstärken die Flotte an vollelektrischen Fahrzeugen für die Zustellung auf der letzten Meile.

„Die Auslieferung der 51 Fahrzeuge zeigt, dass batterieelektrische Transporter heute bereits ein fester Bestandteil professioneller Logistiklösungen sein können. Gemeinsam mit Rhenus und Junge Fahrzeugbau bringen wir Elektromobilität in die tägliche Zustellpraxis“, sagt Andreas Böger, Leiter Verkauf Neufahrzeuge Mercedes-Benz Transporter und Vans Deutschland.

Die Elektrofahrzeuge basieren auf dem Mercedes-Benz eSprinter Fahrgestell mit Heckantrieb. Alle 51 Einheiten verfügen über eine 81-kWh-Hochvoltbatterie, einen Elektromotor mit 100 kW/136 PS Leistung sowie AC-Laden mit bis zu 11 kW und DC-Laden mit bis zu 115 kW.

Zur Ausstattung gehören unter anderem das MBUX-Multimediasystem, digitale Dienste wie Remote und Navigation Services sowie zahlreiche Assistenzsysteme. Dazu zählen der Aktive Brems-Assistent, der Aktive Abstands-Assistent Distronic, der Totwinkel-Assistent, der Seitenwind-Assistent, der Aktive Spurhalte-Assistent, der Abbiege-Assistent und der Verkehrszeichen-Assistent.

Gebaut wurden die eSprinter im Mercedes-Werk Ludwigsfelde; der Kofferaufbau erfolgte anschließend durch die Junge Fahrzeugbau GmbH. Rhenus setzt die neuen Elektrofahrzeuge für die Endkundenbelieferung im Rahmen seiner Home Delivery-Services ein. Darunter fallen zentrale Logistikleistungen wie die Lagerung, die regionale Verteilung und Zustellung von Neumöbeln sowie Haushaltsgroßgeräten und Unterhaltungselektronik an den gewünschten Verwendungsort.