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Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

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Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Renault 4 E-Tech elektrisch: Mehr Reichweite und 1810 Euro günstiger

Renault-4-E-Tech-elektrisch-MY-2026-Kopie Renault senkt die Preise des Renault 4 E-Tech um 1810 Euro, die Reichweite wächst auf bis zu 415 Kilometer. Los geht es nun bei 27.690 Euro. Mehr »

Fast 150.000 Bestellungen für neue Elektro-Kleinwagen von VW, Cupra und Škoda

Cupra-Raval,-VW-ID.-Polo,-skoda-Epiq-und-VW-ID.-Cross Volkswagens Electric Urban Car Family feiert den ersten gemeinsamen Auftritt aller vier Modelle. Fast 150.000 Bestellungen sind eingegangen. Mehr »

VW ID. Polo GTI kostet etwas mehr als angekündigt und fährt 15 km/h schneller

VW-ID.-Polo-GTI- VW hat den Vorverkauf des ID. Polo GTI für 39.995 Euro gestartet. Die Höchstgeschwindigkeit steigt auf 190 km/h, die Reichweite auf 431 km. Mehr »

Tesla plant große zweite Produktionshalle in Grünheide

Tesla-Gigafactory-Berlin Tesla plant wohl den Bau einer zweiten Halle in Grünheide. Mit 536.000 Quadratmetern soll diese die aktuelle Fläche deutlich übertreffen. Mehr »

Allego startet Cashback-Aktion: 20 Cent pro kWh zurück

Allego bietet bis zum 31. Dezember 20 Cent Cashback pro kWh an 250 Ladestandorten in Deutschland und Frankreich, davon 200 in Deutschland Mehr »

Elektro-Reisebus mit über 500 km Reichweite: Daimler Buses testet Technologieträger

Mercedes-Electrified-Coach-ELCH Daimler Buses und Partner haben in Neu-Ulm einen vollelektrischen Reisebus-Technologieträger erprobt. Das Förderprojekt ELCH endet 2026. Mehr »

Verkehrsminister Bilger hält an E-Auto-Förderung fest und will Verbrenner-Aus kippen

VW-ID-Cross Verkehrsminister Bilger will die Elektroauto-Kaufprämie bis 2029 beibehalten und fordert zugleich die Abschaffung des Verbrenner-Verbots. Mehr »

VW plant zweite Generation des ID. Buzz

VW-ID-Buzz VW will eine neue Generation des E-Autos ID. Buzz auf neuer Basis entwickeln, um Reichweite, Ladegeschwindigkeit und Kosten zu verbessern. Mehr »

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Über den Autor

Thomas Langenbucher ist Experte für Elektromobilität mit beruflichen Stationen in der Automobilindustrie und Finanzbranche. Seit 2011 berichtet er auf ecomento.de über Elektroautos, nachhaltige Technologien und Mobilitätslösungen. Mehr erfahren.

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