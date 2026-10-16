Die beliebtesten Elektroauto-News der Woche

Was war los bei Elektroautos die letzten Tage? Wir zeigen die beliebtesten (meistgelesenen) News der vergangenen Woche hier auf ecomento.de.

Renault senkt die Preise des Renault 4 E-Tech um 1810 Euro, die Reichweite wächst auf bis zu 415 Kilometer. Los geht es nun bei 27.690 Euro. Mehr »

Volkswagens Electric Urban Car Family feiert den ersten gemeinsamen Auftritt aller vier Modelle. Fast 150.000 Bestellungen sind eingegangen. Mehr »

VW hat den Vorverkauf des ID. Polo GTI für 39.995 Euro gestartet. Die Höchstgeschwindigkeit steigt auf 190 km/h, die Reichweite auf 431 km. Mehr »

Tesla plant wohl den Bau einer zweiten Halle in Grünheide. Mit 536.000 Quadratmetern soll diese die aktuelle Fläche deutlich übertreffen. Mehr »

Allego bietet bis zum 31. Dezember 20 Cent Cashback pro kWh an 250 Ladestandorten in Deutschland und Frankreich, davon 200 in Deutschland Mehr »

Daimler Buses und Partner haben in Neu-Ulm einen vollelektrischen Reisebus-Technologieträger erprobt. Das Förderprojekt ELCH endet 2026. Mehr »

Verkehrsminister Bilger will die Elektroauto-Kaufprämie bis 2029 beibehalten und fordert zugleich die Abschaffung des Verbrenner-Verbots. Mehr »

VW will eine neue Generation des E-Autos ID. Buzz auf neuer Basis entwickeln, um Reichweite, Ladegeschwindigkeit und Kosten zu verbessern. Mehr »