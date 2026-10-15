Tesla plant große zweite Produktionshalle in Grünheide

US-Elektroautobauer Tesla plant eine umfassende Erweiterung seines Standorts in Grünheide, Brandenburg. Das Vorhaben sieht den Bau einer zweiten Produktionshalle nördlich des bestehenden Werks vor, berichtet rbb. Diese soll mit rund 536.000 Quadratmetern mehr als doppelt so groß werden wie die aktuelle Halle, die etwa 210.000 Quadratmeter umfasst.
Langfristig strebt das Unternehmen für seinen deutschen Standort eine jährliche Produktionskapazität von bis zu einer Million Elektroautos an. Der gesamte Ausbau ist dem Bericht zufolge auf einen Zeitraum von etwa zehn Jahren ausgelegt, wobei ein Baustart für die neue Halle für das Jahr 2027 angestrebt wird.
Tesla hat bereits im Jahr 2023 den stufenweisen Ausbau der Gigafactory Berlin-Brandenburg in einem Antrag auf Teilgenehmigung skizziert. Laut einer Stellungnahme des Unternehmens wurde mit dem Genehmigungsbescheid vom 15. Oktober 2024 die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit festgestellt. Die neuen Anträge sollen im Dezember bei den Behörden eingereicht werden.
Ein zentraler Bestandteil der Erweiterung ist die Infrastruktur. Geplant sind zudem ein eigenes Umspannwerk sowie eine neue Abwasseraufbereitung. Tesla beabsichtigt, einen zusätzlichen Wasserkreislauf zu schaffen, der perspektivisch auch das Sanitärabwasser aufbereiten soll. Durch diese Eigenleistung auf dem Werksgelände soll kein zusätzliches Sanitärabwasser anfallen.
Die neue Halle und die zusätzliche Belegschaft würden den Gesamtwasserverbrauch erhöhen. Durch die eigene Aufbereitungsoll kein zusätzliches Sanitärabwasser anfallen. Tesla habe bereits Vertreter der Gemeinde und lokaler Versorgungsunternehmen eingeladen, um über diese Pläne zu informieren.
Tesla baut in seiner deutschen „Gigafactory“ exklusiv das mittelgroße SUV-Coupé Model Y. Der Konzern will zudem eine Fertigung von Batteriezellen hochziehen. Was alles in der neuen Produktionshalle hergestellt werden soll, ist offen.
Kommentare
hu.ms meint
Die aktuelle kapazität ist rd. 375K p.a.
Letztes jahr wurden rd. 210K gebaut. Dieses jahr geschätzt 250k.
Wo sollen denn 1 mio. inzwischen technisch rückständige BEV verkauft werden ?
Future meint
Die Baumhausaktivisten werden interessiert zuhören und sich bald organisieren. Tesla steht nach deren Auffassung für Ökokapitalismus und sowas haben viele eben nicht so gerne. Wer auf der anderen Seite der Geschichte steht, der findet es natürlich hervorragend, dass ein Autobauer in Deutschland weiter investiert in Grüne Technologie. So steigert Tesla die Wertschöpfung in Deutschland, während andere Autobauer für mehr Wertschöpfung in Ungarn, Polen und Spanien investieren. Es geht also auch in Deutschland, wenn da ein Wille zur Profitabilität ist.
MK meint
Erst mal eine super Nachricht für den Standort und ich hoffe, dass es tatsächlich so kommt und das Werk dann vor Allem nicht nur Fläche versiegelt, sondern wirklich auch Arbeitsplätze bietet und erfolgreich ist.
Ich muss allerdings auch sagen, dass ich grade an letzteren Teil nicht so wirklich glaube, da schon das aktuelle Werk nicht ausgelastet ist, die weltweiten Verkaufszahlen seit mittlerweile 4 Jahren eher stagnieren und man grade in Q3 2026 gegenüber dem Vorjahr wieder einen leichten Rückgang der weltweiten Verkaufszahlen gesehen hat, bei den Gesamtjahren ging es sowohl 2024 als auch 2025 gegenüber dem Vorjahr zurück. Aber schauen wir mal…vielleicht ergibt sich ja entweder der Bedarf noch oder auch bei Tesla eine derartige Verlagerung der Verkäufe von China nach Europa, dass das Werk in China gedrosselt und das in Deutschland hochgefahren wird…mal schauen…