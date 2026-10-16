Autohändler-Verband fordert Förderung junger Gebrauchtwagen

Der Verband der Automobilhändler Deutschlands (VAD) fordert eine Ausweitung der E-Auto-Förderung auf junge Gebrauchtwagen mit einem Alter von bis zu 14 Monaten. Die seit einem halben Jahr bestehende Prämie für neue Elektroautos sowie bestimmte Plug-in-Hybride und Range-Extender-Elektrofahrzeuge hat nach Beobachtungen des Verbands das Kundeninteresse erhöht, insbesondere an günstigeren Modellen.
Gleichzeitig tragen laut dem VAD die Entwicklung der Kraftstoffpreise und das wachsende Fahrzeugangebot zur steigenden Nachfrage bei. Bei der Organisation ist man aufgrund des beobachteten Kundeninteresses überzeugt, dass sich die Elektromobilität auch ohne Prämien, Verbote und Quoten durchsetzen wird.
Nach einer Auswertung der Förderzahlen des Bundesamts für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) profitieren deutsche Hersteller bislang deutlich unterproportional von der Prämie. Zwischen Januar und Juli 2026 entfielen auf US-Elektroautobauer Tesla 18,51 Prozent der geförderten Fahrzeuge, während der Anteil der Marke am gesamten E-Auto-Markt 6,54 Prozent betrug. VW Pkw erreichte dagegen einen Förderanteil von 5,15 Prozent bei einem Marktanteil von 13,34 Prozent, BMW kam auf 3,64 Prozent bei einem Marktanteil von 8,66 Prozent.
Eine Förderung junger Gebrauchtwagen würde nach Einschätzung des VAD insbesondere deutschen Konzernmarken zugutekommen, die in diesem Marktsegment stark vertreten seien. Zudem könnten sich dadurch mehr Menschen mit geringerem Einkommen für ein Elektroauto entscheiden. Der Verband erwartet außerdem einen Anstieg des derzeit bei 5,5 Prozent liegenden Anteils geförderter Fahrzeuge und positive Auswirkungen auf den Neuwagenabsatz. Die Ausweitung der Förderung würde nach seiner Einschätzung zugleich das klima- und verkehrspolitische Ziel einer schnelleren Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen unterstützen.
Kritisch bewertet der VAD dagegen mögliche „Local Content“-Vorgaben der EU. Aufgrund international verflochtener Lieferketten befürchtet der Verband zusätzliche Bürokratie, Abgrenzungsschwierigkeiten und Kosten, insbesondere für den Autohandel. Von diesem regulatorisch aufwendigen Ansatz rät der Verband deshalb ab.
Kommentare
Jörg2 meint
„Gebt unseren Kunden Geld des Steuerzahlers, damit sie reichlich bei mir einkaufen und ich die Preise und meinen Profit hochhalten kann. Ich erzähle euch dafür eine Geschichte von notwendiger Elektifizierung, einkommensschwachen Haushalten und Klimawandel…“
„Aber eigentlich!? Warum solch Aufwand! Schenkt uns einfach Geld!“
M. meint
Unsinn.
Die werden doch jetzt schon teurer.
Warum werden die teurer?
Weil die trotzdem gekauft werden.
Wenn die trotzdem gekauft werden, warum sollte man die fördern?
Einzige Möglichkeit: damit man sie NOCH teurer verkaufen kann, ohne dass die Kunden mehr zahlen müssen.
South meint
Ne, auf keinen Fall. Das würde den Markt nur überhitzen… fördert nicht die Autos, sondern die Ladeinfrastruktur…
Mäx meint
Was genau soll die Förderung von begrenzt verfügbarer Ware bringen?
Die Preise für BEV sind aufgrund hoher Nachfrage erhöht, wenn ich jetzt eine Förderung bringe wird die Anfrage noch angeheizt, aber das Angebot bleibt so wie es ist.
Warum?!
Das Geld kann man sich sparen.
MK meint
@Mäx:
Den Händlern wird es um eines gehen: Die Händler in Deutschland kaufen jedes Jahr zigtausende Vorführwagen: Man will ja keinen Vorführwagen zeigen, der schon abgenutzt aussieht und daher werden die alle paar Monate und mit wenigen tausend Kilometer ausgetauscht. Normalerweise gibt man da zu dem Rabatt, den die Kunden beim Neuwagen auf den Listenpreis sowieso bekommen vielleicht 5%, maximal 10% zusätzlichen Rabatt. Nehmen wir als Beispiel mal den neuen ID.Polo in der Einstiegsvariante: 25.000 € Listenpreis. Realistisch damit für 20.000 € neu zu haben. Den Vorführwagen bietet der Händler dann vielleicht für 18.000 € an.
Jetzt bekommt der Kunde auf den Neuwagen aber 6.000 € staatliche Förderung, zahlt also effektiv nur 14.000 €. Warum sollte der für den „gebrauchten“ Vorführwagen (auf den es dann keine Förderung gibt), der schon von 100 Menschen genutzt wurde, 18.000 € zahlen? 12.000 € sind dann eher der realistische Preis. Bedeutet: Der Wertverlust, den der Händler tragen muss, würde sich in dem Beispiel durch die staatliche Prämie vervierfachen. Das ist natürlich ein reales Problem.
Alternativlösung: Die Händler bieten einfach keine BEV als Vorführwagen an. Der VW Händler hier hat z.B. einen mit Werbung beklebten ID.Polo auf dem Hof. Zugelassen ist der aber auch fast 2 Monate nach Anlieferung nicht. Probe fahren kann man dort nur den Verbrenner…was wieder den ein oder anderen auch zum Kauf des Verbrenners treiben wird. Wahrscheinlich will man erreichen, dass nach der Zeit als „Vorführwagen“ auch dieses Fahrzeug noch Prämienberechtigt für einen Privatkunden ist, weil erst da die Erstzulassung stattfindet.
Autovermietungen, die Autos oft schon nach sechs Monaten ausmustern, stehen übrigens vor dem gleichen Problem: Deren Geschäftsmodell beruht oft darauf, mit den Mietpreisen nur die laufenden Kosten zu decken und die Neuwagen so billig zu bekommen, dass der Wiederverkaufswert am Ende dem tatsächlichen Einkaufspreis entspricht. Ein Endkunde aber, der bei einem Neuwagen teils 20% bis 25% des Listenpreises vom Staat bekommt und beim Ex-Mietwagen nichts, fordert entweder exorbitante Preisnachlässe vom Vorbesitzer (also der Autovermietung) oder kauft den gebrauchten einfach nicht. Das Geschäftsmodell der Autovermieter kollabiert so also auch…oder der Bund hat erreicht, dass die doch weiterhin nahezu ausschließlich Verbrenner kaufen.
Das Fazit in beiden Bereichen ist also: Eine Prämie, die formal die BEV fördern soll, fördert letztlich auch die Verbrenner. Wenn man sieht, wie Hr. Merz und Fr. Reiche sonst so handeln, könnte das durchaus so beabsichtigt sein.
F. K. Fast meint
Damit die Preise noch weiter steigen? Nein danke, lasst es endlich mal den Markt regeln. Gebrauchte, vernünftig eingepreiste BEV verkaufen sich eh wie geschnitten Brot.